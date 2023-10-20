【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天

▲ 本周有最少10間銀行跟加存息，並且突破5厘高位，南洋商業銀行把特選理財客戶的3個月存息加至5.05厘，成為全城新高港元定存。其他多個存期，都在本周達到新高，例如9個月存期高見4.65厘。

銀行提早準備年結，滙豐上周五加3個月存息至4.5厘，打開潘朵拉盒子，本周有最少10間銀行跟加存息，並在今天（10月20日）突破5厘高位。南洋商業銀行把特選理財客戶的3個月存息加至5.05厘，成為全城新高港元定存。

本周多個存期見新高

除3個月存期外，本周多個存期都見全城新高，例如創興銀行全新客戶的3個月存息見5厘，現有客戶也有4.8厘，屬現有資金中最高息；華僑銀行的9個月存期，加至4.65厘，屬全城最高；大眾銀行加6個月存息至4.8厘，與富邦看齊，屬全城最高；星展本周四把4個月存期加至4.65厘，屬全城最高。

本周加存息銀行 銀行 年利率 存期 起存額 備註 南洋商業銀行 5.05厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 4.8厘 6個月 4.7厘 12個月 創興銀行 5厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 4.8厘 現有客戶、現有資金 大眾銀行 4.8厘 6個月 50萬元 手機銀行新資金 4.7厘 3個月 交銀香港 4.8厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 華僑銀行 4.65厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 星展銀行 4.65厘 4個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 4.5厘 12個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 中銀香港 4.5厘 3個月 1萬元 網上/手機銀行新資金 恒生銀行 4.5厘 3個月 1萬元 綜合戶口網上新資金 渣打銀行 4.5厘 3個月 1萬元 網上新資金

南洋商業銀行的5.05厘，一躍而成全城最高港元存息，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

踏入10月份，多間銀行加存息，最少有7間銀行的存息達4.8厘或以上，如果綠債資金回籠，也可考慮以下定期存款︰

比綠債更高息的定期存款 銀行 年利率 存期 起存額 備註 南洋商業銀行 5.05厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 4.8厘 6個月 創興銀行 5厘

（10月31日到期） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 4.8厘 3個月 現有客戶、現有資金 花旗銀行 5厘

（10月28日到期） 3個月 5萬元 私人客戶業務戶口新客戶

並持有指定產品結餘 工銀亞洲 4.9厘

（10月31日到期） 3個月 10萬元 全新客戶的分行新資金 東亞銀行 4.88厘

（12月31日到期） 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 富邦銀行 4.8厘 12個月、

6個月、

3個月 50萬元 手機銀行新資金 交銀香港 4.8厘 3個月 100萬元 通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金

綠色債券的退款回籠，多間銀行推出退款優惠挽留資金，退款優惠以定期存款為主，部分定存年利率比綠債的保底息更高︰

綠色債券退款優惠 銀行 退款優惠年利率 起存額 條件 東亞銀行 4.88厘（3個月存期） 5萬元 綠色債券退款，優惠期至10月20日 建行亞洲 4.85厘（3個月存期） 100萬元 綠色債券退款，優惠期至10月22日 4.75厘（3個月存期） 10萬元 華僑銀行 4.8厘（6個月或9個月存期） 50萬元 綠色債券退款或新資金（已到期） 工銀亞洲 4.58厘（98天存期）；

4.38厘（188天存期） 10萬元 綠色債券退款，優惠期至10月20日 大新銀行 4.4厘（3個月存期） 1萬元 綠色債券退款或全新資金，優惠期至10月31日

上述的綠債退款優惠，暫時最高為東亞的4.88厘，優惠期暫定至今天（10月20日）。這原本為該行全新理財戶口才能享有的年利率，現時憑綠債退款，可以較低的入場費（5萬元起存）開立4.88厘，年利率比綠債的保底息4.75厘更高。

【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

4.5厘以上 比滙豐恒生更高息

滙豐、中銀香港、渣打及恒生的3個月及6個月存期，一律加至4.5厘，以致4.5厘成為基本。目前有多間銀行的最高息存都在4.5厘或以上，除上述列出的5厘高息之外，還有以下這些︰

工銀亞洲98天4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 98天 300萬元 理財金客戶分行新資金 4.6厘 80萬元

星展銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 4.65厘 4個月 4.6厘 3個月

大新銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 10萬-50萬元 全新VIP客戶分行新資金

交銀香港4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 2萬元 電子渠道開立，新舊資金皆可 4.5厘 3個月

匯立銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 24個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 18個月、3個月

富融銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 不設最低起存額 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 12個月

平安壹賬通4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 12個月、4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

招商永隆4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 3個月 500萬元 手機銀行開立

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

低門檻吼實虛擬銀行

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如富融銀行連續多周都加存息，6個月加至4.6厘，比發鈔行更高，12個月加至4.5厘，且不設最低起存額。

匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期、3個月存期加至4.5厘，兩者均屬虛銀最高。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 富融 / 4.5厘 4.6厘 4.4厘 不設最低存款額 匯立 4.6厘 4.4厘 3.2厘 4.5厘 10元 平安壹賬通 / 4.5厘 3.7厘 4.5厘（4個月） 100元 Mox Bank 3.8厘 4.1厘 4.3厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 / 3.1厘 3.1厘 4.3厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元

本文最後更新日期︰2023年10月20日

想知更多有關高息產品︰

【套利大法】借錢做定期 低成本創造被動收入？留意3大「伏位」

【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升財息兼收 除咗盈富仲有呢啲選擇

10大高息基金 年化11.7厘月月派息 這5隻今年賺息又賺價

【高息儲蓄】波動市下如何穩賺4.8%年回報？

============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料