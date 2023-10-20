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【定期存款2023】驚現5.05厘全城新高、本周10銀行跟滙豐加息｜綠債退款4.88厘最後今天

收息攻略 11:33 2023/10/20

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本周有最少10間銀行跟加存息，並且突破5厘高位，南洋商業銀行把特選理財客戶的3個月存息加至5.05厘，成為全城新高港元定存。其他多個存期，都在本周達到新高，例如9個月存期高見4.65厘。

銀行提早準備年結，滙豐上周五加3個月存息至4.5厘，打開潘朵拉盒子，本周有最少10間銀行跟加存息，並在今天（10月20日）突破5厘高位。南洋商業銀行把特選理財客戶的3個月存息加至5.05厘，成為全城新高港元定存。

本周多個存期見新高

除3個月存期外，本周多個存期都見全城新高，例如創興銀行全新客戶的3個月存息見5厘，現有客戶也有4.8厘，屬現有資金中最高息；華僑銀行的9個月存期，加至4.65厘，屬全城最高；大眾銀行加6個月存息至4.8厘，與富邦看齊，屬全城最高；星展本周四把4個月存期加至4.65厘，屬全城最高。

本周加存息銀行
銀行年利率存期起存額備註
南洋商業銀行5.05厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
4.8厘6個月
4.7厘12個月
創興銀行5厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目
4.8厘現有客戶、現有資金
大眾銀行4.8厘6個月50萬元手機銀行新資金
4.7厘3個月
交銀香港4.8厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
華僑銀行4.65厘9個月、6個月10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行4.65厘4個月5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.5厘12個月100元虛擬銀行，只有電子渠道
中銀香港4.5厘3個月1萬元網上/手機銀行新資金
恒生銀行4.5厘3個月1萬元綜合戶口網上新資金
渣打銀行4.5厘3個月1萬元網上新資金

南洋商業銀行的5.05厘，一躍而成全城最高港元存息，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

踏入10月份，多間銀行加存息，最少有7間銀行的存息達4.8厘或以上，如果綠債資金回籠，也可考慮以下定期存款︰

比綠債更高息的定期存款
銀行年利率存期起存額備註
南洋商業銀行5.05厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
4.8厘6個月
創興銀行5厘
（10月31日到期）		3個月50萬元全新客戶完成指定項目
4.8厘3個月現有客戶、現有資金
花旗銀行5厘
（10月28日到期）		3個月5萬元私人客戶業務戶口新客戶
並持有指定產品結餘
工銀亞洲4.9厘
（10月31日到期）		3個月10萬元全新客戶的分行新資金
東亞銀行4.88厘
（12月31日到期）		3個月10萬元全新顯卓理財客戶
富邦銀行4.8厘12個月、
6個月、
3個月		50萬元手機銀行新資金
交銀香港4.8厘3個月100萬元通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金

綠色債券的退款回籠，多間銀行推出退款優惠挽留資金，退款優惠以定期存款為主，部分定存年利率比綠債的保底息更高︰

綠色債券退款優惠
銀行退款優惠年利率起存額條件
東亞銀行4.88厘（3個月存期）5萬元綠色債券退款，優惠期至10月20日
建行亞洲4.85厘（3個月存期）100萬元綠色債券退款，優惠期至10月22日
4.75厘（3個月存期）10萬元
華僑銀行4.8厘（6個月或9個月存期）50萬元綠色債券退款或新資金（已到期）
工銀亞洲4.58厘（98天存期）；
4.38厘（188天存期）		10萬元綠色債券退款，優惠期至10月20日
大新銀行4.4厘（3個月存期）1萬元綠色債券退款或全新資金，優惠期至10月31日

上述的綠債退款優惠，暫時最高為東亞的4.88厘，優惠期暫定至今天（10月20日）。這原本為該行全新理財戶口才能享有的年利率，現時憑綠債退款，可以較低的入場費（5萬元起存）開立4.88厘，年利率比綠債的保底息4.75厘更高。

【高息定存】5萬元入場4.8厘 揭穿虛假低門檻的真相

4.5厘以上　比滙豐恒生更高息

滙豐、中銀香港、渣打及恒生的3個月及6個月存期，一律加至4.5厘，以致4.5厘成為基本。目前有多間銀行的最高息存都在4.5厘或以上，除上述列出的5厘高息之外，還有以下這些︰

工銀亞洲98天4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘98天300萬元理財金客戶分行新資金
4.6厘80萬元

 

星展銀行4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘6個月5萬元網上/手機銀行新資金
4.65厘4個月
4.6厘3個月

 

大新銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月10萬-50萬元全新VIP客戶分行新資金

 

交銀香港4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月2萬元電子渠道開立，新舊資金皆可
4.5厘3個月

 

匯立銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘24個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
4.5厘18個月、3個月

 

富融銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月不設最低起存額虛擬銀行，只有電子渠道
4.5厘12個月

 

平安壹賬通4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘12個月、4個月100元虛擬銀行，只有電子渠道

 

招商永隆4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘3個月500萬元手機銀行開立

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

低門檻吼實虛擬銀行

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如富融銀行連續多周都加存息，6個月加至4.6厘，比發鈔行更高，12個月加至4.5厘，且不設最低起存額。

匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期、3個月存期加至4.5厘，兩者均屬虛銀最高。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行24個月年利率12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
富融/4.5厘4.6厘4.4厘不設最低存款額
匯立4.6厘4.4厘3.2厘4.5厘10元
平安壹賬通/4.5厘3.7厘4.5厘（4個月）100元
Mox Bank3.8厘4.1厘4.3厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星/3.1厘3.1厘4.3厘1000元
livibank/3.4厘3.0厘2.5厘20萬元
眾安/3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元

本文最後更新日期︰2023年10月20日

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