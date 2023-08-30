【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻、恒生4個月4厘

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【定期存款】12個月長存期4.5厘 高低門檻都有、毋需新資金（8月28日更新）
最少有10家銀行在近一星期減存息，且集中在3個月存期方面，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、東亞減3個月存期至4.2厘、富邦減3個月存期至4.2厘、建行亞洲減3個月存期至4.05厘等等。
銀行轉搶6個月或12個月的長錢，意味現時已提早部署年結資金，甚至想提早鎖定覆蓋明年初農曆新年期間的資金。
目前3個月存期最高是眾安的6.6厘或工銀亞洲的4.6厘，但這都是新客戶優惠，現有客戶而言，最高息跌至4.3厘，屬富邦及工銀亞洲的優惠。
反觀6個月存期，信銀國際的銀債退款優惠為4.68厘，不計這項即將到期的優惠，富邦、大眾及大新都有4.5厘，比3個月存期更高。
以下的銀行都是6個月存期比3個月存期更高息︰
|銀行
|6個月存期
|3個月存期
|起存額
|其他條件
|富邦銀行
|4.4厘
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.5厘
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大新銀行
|4.5厘
|4.3厘
|10萬元
|全新VIP客戶
|東亞銀行
|4.3厘
|4.2厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|星展銀行
|4.3厘
|4.2厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|匯立銀行
|4.2厘
|3.3厘
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|Mox Bank
|4.2厘
|2.0厘
|1元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|交銀香港
|4.05厘
|3.95厘
|2萬元
|電子渠道開立
虛銀4.5厘長息吸客
長存期也有4.5厘高息，目前招商永隆有12個月4.5厘，但起存門檻達500萬元。
不過虛擬銀行也有提供4.5厘長息，平安壹賬通日前把12個月長息加至最高4.5厘，屬全城最高，僅100元現有資金可起存。
匯立（WeLab Bank）也有低門檻4.5厘，屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。
下圖為虛銀定期存款大比併︰
恒生變陣4個月4厘
大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。
滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.5厘
|4.0厘（4個月存期）
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
低門檻4厘高息一覽
如果起存額是不足10萬元的，也有以下低門檻的4厘之選︰
|低門檻4厘
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|平安壹賬通
|100元
|4.5厘
|12個月
|4.2厘
|6個月、4個月、3個月
|匯立
|10元
|4.5厘
|24個月、18個月
|4.3厘
|12個月、9個月
|星展
|5萬元
|4.4厘
|12個月
|4.3厘
|6個月
|Mox Bank
|1元
|4.4厘
|12個月
|4.2厘
|24個月、6個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|4.0厘
|3個月
|恒生
|1萬元
|4.2厘
|3個月
|創興
|5000元
|4.2厘
|3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|12個月、9個月、6個月、3個月
|交銀香港
|2萬元
|4.05厘
|6個月、3個月
本文最後更新日期︰2023年8月30日
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欄名 : 存款收息