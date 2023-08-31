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【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻

收息攻略 11:50 2023/08/31

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最少有10家銀行在近一星期減存息，且集中在3個月存期方面，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、東亞減3個月存期至4.2厘、富邦減3個月存期至4.2厘、建行亞洲減3個月存期至4.1厘等等。最新南商也減3個月存期至4.2厘，但加了12個月存期至最高4.1厘。

銀行轉搶6個月或12個月的長錢，意味現時已提早部署年結資金，甚至想提早鎖定覆蓋明年初農曆新年期間的資金。

目前3個月存期最高是眾安的6.6厘、花旗的5.2厘及工銀亞洲的4.6厘，但這都是新客戶優惠，現有客戶而言，最高息跌至4.3厘，屬富邦的優惠。

反觀6個月存期，富邦、大眾及大新都有4.5厘，比3個月存期更高。

以下的銀行都是6個月存期比3個月存期更高息︰

銀行6個月存期3個月存期起存額其他條件
富邦銀行4.4厘4.3厘50萬元手機銀行新資金
大眾銀行4.5厘4.3厘50萬元手機銀行新資金
大新銀行4.5厘4.3厘10萬元全新VIP客戶
星展銀行4.35厘4.2厘5萬元網上/手機銀行新資金
東亞銀行4.3厘4.2厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
匯立銀行4.2厘3.3厘10元虛擬銀行，只有電子渠道
Mox Bank4.2厘2.0厘1元虛擬銀行，只有電子渠道
富融銀行4.2厘3.8厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道
交銀香港4.05厘3.95厘2萬元電子渠道開立

虛銀4.5厘長息吸客

長存期也有4.5厘高息，目前招商永隆有12個月4.5厘，但起存門檻達500萬元。

不過虛擬銀行也有提供4.5厘長息，平安壹賬通日前把12個月長息加至最高4.5厘，屬全城最高，僅100元現有資金可起存。

匯立（WeLab Bank）也有低門檻4.5厘，屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。

最新富融銀行也把12個月存期加至4厘，不設最低起存門檻，不論新舊資金。

恒生變陣4個月4厘

大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。

滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。

大型銀行一般客戶牌價
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
恒生/3.5厘4.0厘（4個月存期）1萬元
渣打3.4厘3.8厘3.3厘1萬元
滙豐/3.6厘3.5厘1萬元
中銀香港3.4厘3.6厘3.5厘1萬元

低門檻4厘高息一覽

如果起存額是不足10萬元的，也有以下低門檻的4厘之選︰

低門檻4厘
銀行入場費年利率存款期
平安壹賬通100元4.5厘12個月
4.2厘6個月、4個月、3個月
匯立10元4.5厘24個月、18個月
4.3厘12個月、9個月
Mox Bank1元4.4厘12個月
4.2厘24個月、6個月
星展5萬元4.35厘12個月、6個月
富融不設最低存款額4.2厘6個月
4.0厘12個月
創興5000元4.2厘3個月
招商永隆1萬元4.05厘12個月、9個月、6個月、3個月
交銀香港2萬元4.05厘6個月、3個月
恒生1萬元4.0厘4個月

本文最後更新日期︰2023年9月1日

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