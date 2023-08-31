【定期存款2023】銀行提早部署過年　6個月比3個月更高息？12個月4.5厘低門檻

最少有10家銀行在近一星期減存息，且集中在3個月存期方面，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、東亞減3個月存期至4.2厘、富邦減3個月存期至4.2厘、建行亞洲減3個月存期至4.1厘等等。最新南商也減3個月存期至4.2厘，但加了12個月存期至最高4.1厘。

銀行轉搶6個月或12個月的長錢，意味現時已提早部署年結資金，甚至想提早鎖定覆蓋明年初農曆新年期間的資金。

目前3個月存期最高是眾安的6.6厘、花旗的5.2厘及工銀亞洲的4.6厘，但這都是新客戶優惠，現有客戶而言，最高息跌至4.3厘，屬富邦的優惠。

反觀6個月存期，富邦、大眾及大新都有4.5厘，比3個月存期更高。

以下的銀行都是6個月存期比3個月存期更高息︰

銀行 6個月存期 3個月存期 起存額 其他條件 富邦銀行 4.4厘 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 大眾銀行 4.5厘 4.3厘 50萬元 手機銀行新資金 大新銀行 4.5厘 4.3厘 10萬元 全新VIP客戶 星展銀行 4.35厘 4.2厘 5萬元 網上/手機銀行新資金 東亞銀行 4.3厘 4.2厘 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 匯立銀行 4.2厘 3.3厘 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 Mox Bank 4.2厘 2.0厘 1元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.2厘 3.8厘 不設最低存款額 虛擬銀行，只有電子渠道 交銀香港 4.05厘 3.95厘 2萬元 電子渠道開立

虛銀4.5厘長息吸客

長存期也有4.5厘高息，目前招商永隆有12個月4.5厘，但起存門檻達500萬元。

不過虛擬銀行也有提供4.5厘長息，平安壹賬通日前把12個月長息加至最高4.5厘，屬全城最高，僅100元現有資金可起存。

匯立（WeLab Bank）也有低門檻4.5厘，屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。

最新富融銀行也把12個月存期加至4厘，不設最低起存門檻，不論新舊資金。

恒生變陣4個月4厘

大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。

滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.5厘 4.0厘（4個月存期） 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.6厘 3.5厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.6厘 3.5厘 1萬元

低門檻4厘高息一覽

如果起存額是不足10萬元的，也有以下低門檻的4厘之選︰

低門檻4厘 銀行 入場費 年利率 存款期 平安壹賬通 100元 4.5厘 12個月 4.2厘 6個月、4個月、3個月 匯立 10元 4.5厘 24個月、18個月 4.3厘 12個月、9個月 Mox Bank 1元 4.4厘 12個月 4.2厘 24個月、6個月 星展 5萬元 4.35厘 12個月、6個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 4.0厘 12個月 創興 5000元 4.2厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 12個月、9個月、6個月、3個月 交銀香港 2萬元 4.05厘 6個月、3個月 恒生 1萬元 4.0厘 4個月

本文最後更新日期︰2023年9月1日

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