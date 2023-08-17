【定期存款2023】重見5厘高息　10萬起存搶銀債退款（新增華僑4.75厘）

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10萬元定期存款 │兩個5厘選擇、6個月4.68厘｜比百萬門檻更高息（8月18日更新）
花旗5.2厘需為私人客戶
8月份定期存款有加無減，港元定存（3個月存期或以上）再見5厘高息！花旗銀行最新把3個月存期加至最高5.2厘，美元定存也加至同樣水平。雖然起存額僅5萬元，但要符合以下兩個條件，並非易事︰
如果是門檻較低的Citigold新客戶，最高年利率是3個月4.2厘，也需要持有指定投資產品，優惠期同樣暫至8月26日。
大新5.1厘10萬起存
如果想找門檻低一點的，大新銀行的全新VIP銀行客戶，10萬元至50萬元新資金，3個月存期有5.1厘（8月16日再加息），6個月存期也加至4.5厘；現有VIP客戶，100萬元新資金也有4.9厘。這VIP戶口需維持100萬港元或以上的理財總值，雖然較花旗的5.2厘門檻低，但也屬於較高端的戶口。
創興銀行加至5厘
創興銀行也加至5厘，但明顯為吸納大額存戶，因為起存額要500萬元新資金才達5厘，100萬元或以上則有4.8厘，同為3個月存期。如果門檻低一點，全新客戶以50萬元開立，最高也有4.5厘。
華僑銀行4.75厘
華僑銀行推出新優惠，9個月存期、50萬元或以上有4.75厘，最高存款金額為800萬元。若是5萬元至少於50萬元，則為4.5厘。
需留意，這優惠不一定要經該行認購銀債才可開立，只要符合銀債申請資格人士的新資金便可，當然銀債退款之金額亦可視作新資金。
信銀6個月4.68厘
信銀國際的銀債退款優惠，勝在門檻較低，1萬元便可起存，6個月存期有4.68厘，屬這個存期的破頂息，而12個月存期也有4.28厘。
富邦銀行6個月4.6厘
富邦銀行出現破頂息，6個月存期加至4.6厘，適用於100萬元或以上的分行新資金；3個月存期也有最高4.5厘。這項優惠另有美元部分，比港元更高息，6個月存期高達5.6厘，3個月存期5.5厘，適用於10萬美元或以上的新資金。
其他4.5厘或以上高息定存︰
以上可見，4.5厘或以上的高息可謂「大包圍」，覆蓋各個不同存期，最驚喜是招商永隆，12個月、9個月及6個月都有4.5厘，長存期破全城最高，而且在不同門檻都有加息，就算是低門檻1萬元起存，也有4厘高息。
其他幾間則主要為3個月存期，主要吸引不想把資金鎖得太久的客戶。
【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息
|盤點逾10個4.5厘高息之選
|銀行
|年利率
|存款期
|存款額
|花旗
|5.2厘
|3個月
|5萬元（全新私人客戶）
|大新銀行
|5.1厘
|3個月
|10萬元至50萬元（全新VIP客戶）
|4.9厘
|100萬元（現有VIP客戶）
|創興銀行
|5.0厘
|3個月
|500萬元
|4.8厘
|3個月
|100萬元
|華僑銀行
|4.75厘
|9個月
|50萬元
|建行亞洲
|4.7厘
|3個月
|100萬元
|信銀國際
|4.68厘
|6個月
|1萬元
|富邦銀行
|4.6厘
|6個月
|100萬元
|4.5厘
|3個月
|工銀亞洲
|4.6厘
|3個月、1個月
|10萬元至80萬元（全新綜合賬戶）
|4.5厘
|98天
|300萬元
|招商永隆
|4.5厘
|12個月、9個月、6個月
|500萬元
|創興銀行
|4.5厘
|3個月
|50萬元（全新客戶完成指定項目）
做定期存款比銀債賺更多？
由於認購反應佳，今年銀色債券的總發行額將提升550億元。而據政府初步數據，銀債共錄得721.8億的認購金額，即有約170億元成為退款。
銀色債券的保證回報雖然有5厘之高，但由於每人能夠抽中的手數有限，據估計最多可獲約20手，即20萬元。以此計算，估計1年可以收息1萬元；
但若是拿百萬元退款做4.5厘高息，短短3個月賺息逾1.1萬元，比銀債全年收息金額更多。
虛擬銀行一加再加 Mox 4.4厘、匯立4.3厘
虛擬銀行紛紛搶加息，最新匯立銀行把12個月、9個月及7個月存期都加至4.3厘，6個月也有4.2厘；Mox Bank近期亦推出2年期4.2厘冠絕全城；富融也在最近把3個月存期加至4厘；眾安新開戶（獲好友推薦）5萬元定存最多有6.6厘。虛銀的優惠多不勝數，詳情可看下圖︰
低門檻4厘高息一覽
除了虛擬銀行，星展銀行、創興銀行及交銀香港也在近期加息，一同推高低門檻定存產品的息率︰
|低門檻4厘
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|信銀國際
|1萬元（銀債退款優惠）
|4.68厘
|6個月
|4.28厘
|12個月
|華僑銀行
|5萬元
|4.5厘
|9個月
|東亞
|10萬元（銀債退款優惠）
|4.4厘
|3個月
|星展
|5萬元
|4.4厘
|12個月
|4.3厘
|6個月
|Mox Bank
|1元
|4.4厘
|12個月
|4.2厘
|24個月、6個月
|匯立
|10元
|4.3厘
|12個月、9個月、7個月
|平安壹賬通
|100元
|4.2厘
|6個月、4個月、3個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|4.0厘
|3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|12個月、9個月、6個月、3個月
|恒生
|1萬元
|4.1厘
|3個月
|創興
|5000元
|4.2厘
|3個月
|交銀香港
|2萬元
|4.0厘
|6個月、3個月
其他4厘高息
|工銀亞洲4.5厘（現有客戶）
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|98天
|4.5厘
|300萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.4厘
|80萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.3厘
|10萬元（個人客戶、分行新資金）
|188天
|4.3厘
|300萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.2厘
|80萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.1厘
|10萬元（個人客戶、分行新資金）
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|8個月
|4.3厘
|50萬元（所有客戶、分行新資金）
|3個月
|4.3厘
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘
|12個月
|4.0厘
|東亞新客戶4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞
|3個月
|4.4厘
|200萬元（全新顯卓私人理財客戶）
|6個月
|4.3厘
|3個月
|4.35厘
|50萬元／2萬元（全新顯卓理財／至尊理財客戶）
|6個月
|4.25厘
|華僑銀行12個月4.15厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|12個月
|4.15厘
|10萬元（宏富理財客戶）
|288天
|4.1厘
|6個月
|4.05厘
【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘
中銀、恒生先後加存息
大型銀行亦有調整，包括中銀香港及恒生等大行，也都跟隨滙豐，先後把非特選客戶的存息調高。滙豐較早前調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。
中銀其後加存息、與滙豐一致，一般客戶6個月存期最高3.6厘，3個月存期3.5厘。
恒生銀行最新也加息，優越私人理財及優越理財的6個月存期加至最高3.5厘，較此前高0.3厘，而優進理財或一般綜合戶口則為3.4厘。
不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘。若是中銀香港的特選客戶，據報也有4.1厘。
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.5厘
|4.1厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的3個月4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年8月18日
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欄名 : 存款收息