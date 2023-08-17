【定期存款2023】重見5厘高息　10萬起存搶銀債退款（新增華僑4.75厘）

花旗5.2厘需為私人客戶

8月份定期存款有加無減，港元定存（3個月存期或以上）再見5厘高息！花旗銀行最新把3個月存期加至最高5.2厘，美元定存也加至同樣水平。雖然起存額僅5萬元，但要符合以下兩個條件，並非易事︰

需為花旗私人客戶業務戶口新客戶（資產管理金額需達800萬港元或以上）

需持有1萬美元或以上的指定產品結存（基金、債券、結構性產品、證券或人壽保險）

如果是門檻較低的Citigold新客戶，最高年利率是3個月4.2厘，也需要持有指定投資產品，優惠期同樣暫至8月26日。

大新5.1厘10萬起存

如果想找門檻低一點的，大新銀行的全新VIP銀行客戶，10萬元至50萬元新資金，3個月存期有5.1厘（8月16日再加息），6個月存期也加至4.5厘；現有VIP客戶，100萬元新資金也有4.9厘。這VIP戶口需維持100萬港元或以上的理財總值，雖然較花旗的5.2厘門檻低，但也屬於較高端的戶口。

創興銀行加至5厘

創興銀行也加至5厘，但明顯為吸納大額存戶，因為起存額要500萬元新資金才達5厘，100萬元或以上則有4.8厘，同為3個月存期。如果門檻低一點，全新客戶以50萬元開立，最高也有4.5厘。

華僑銀行4.75厘

華僑銀行推出新優惠，9個月存期、50萬元或以上有4.75厘，最高存款金額為800萬元。若是5萬元至少於50萬元，則為4.5厘。

需留意，這優惠不一定要經該行認購銀債才可開立，只要符合銀債申請資格人士的新資金便可，當然銀債退款之金額亦可視作新資金。

信銀6個月4.68厘

信銀國際的銀債退款優惠，勝在門檻較低，1萬元便可起存，6個月存期有4.68厘，屬這個存期的破頂息，而12個月存期也有4.28厘。

富邦銀行6個月4.6厘

富邦銀行出現破頂息，6個月存期加至4.6厘，適用於100萬元或以上的分行新資金；3個月存期也有最高4.5厘。這項優惠另有美元部分，比港元更高息，6個月存期高達5.6厘，3個月存期5.5厘，適用於10萬美元或以上的新資金。

其他4.5厘或以上高息定存︰

建行亞洲4.7厘︰ 8月16日再加息，而且降低門檻，100萬元或以上，3個月存期加至4.7厘，適用於所有客戶新資金

8月16日再加息，而且降低門檻，100萬元或以上，3個月存期加至4.7厘，適用於所有客戶新資金 工銀亞洲4.6厘︰ 全新客戶分行新資金、10萬元至80萬元、1個月或3個月存期都有4.6厘；現有客戶也有4.5厘高息，適用於300萬元起存額的理財金大戶，存期為98天。

全新客戶分行新資金、10萬元至80萬元、1個月或3個月存期都有4.6厘；現有客戶也有4.5厘高息，適用於300萬元起存額的理財金大戶，存期為98天。 招商永隆4.5厘︰全城最高長息，12個月、9個月及6個月存期、500萬元起存額，有4.5厘，大戶尊享

以上可見，4.5厘或以上的高息可謂「大包圍」，覆蓋各個不同存期，最驚喜是招商永隆，12個月、9個月及6個月都有4.5厘，長存期破全城最高，而且在不同門檻都有加息，就算是低門檻1萬元起存，也有4厘高息。

其他幾間則主要為3個月存期，主要吸引不想把資金鎖得太久的客戶。

【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息

盤點逾10個4.5厘高息之選 銀行 年利率 存款期 存款額 花旗 5.2厘 3個月 5萬元（全新私人客戶） 大新銀行 5.1厘 3個月 10萬元至50萬元（全新VIP客戶） 4.9厘 100萬元（現有VIP客戶） 創興銀行 5.0厘 3個月 500萬元 4.8厘 3個月 100萬元 華僑銀行 4.75厘 9個月 50萬元 建行亞洲 4.7厘 3個月 100萬元 信銀國際 4.68厘 6個月 1萬元 富邦銀行 4.6厘 6個月 100萬元 4.5厘 3個月 工銀亞洲 4.6厘 3個月、1個月 10萬元至80萬元（全新綜合賬戶） 4.5厘 98天 300萬元 招商永隆 4.5厘 12個月、9個月、6個月 500萬元 創興銀行 4.5厘 3個月 50萬元（全新客戶完成指定項目）

做定期存款比銀債賺更多？

由於認購反應佳，今年銀色債券的總發行額將提升550億元。而據政府初步數據，銀債共錄得721.8億的認購金額，即有約170億元成為退款。

銀色債券的保證回報雖然有5厘之高，但由於每人能夠抽中的手數有限，據估計最多可獲約20手，即20萬元。以此計算，估計1年可以收息1萬元；

但若是拿百萬元退款做4.5厘高息，短短3個月賺息逾1.1萬元，比銀債全年收息金額更多。

虛擬銀行一加再加 Mox 4.4厘、匯立4.3厘

虛擬銀行紛紛搶加息，最新匯立銀行把12個月、9個月及7個月存期都加至4.3厘，6個月也有4.2厘；Mox Bank近期亦推出2年期4.2厘冠絕全城；富融也在最近把3個月存期加至4厘；眾安新開戶（獲好友推薦）5萬元定存最多有6.6厘。虛銀的優惠多不勝數，詳情可看下圖︰

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低門檻4厘高息一覽

除了虛擬銀行，星展銀行、創興銀行及交銀香港也在近期加息，一同推高低門檻定存產品的息率︰

低門檻4厘 銀行 入場費 年利率 存款期 信銀國際 1萬元（銀債退款優惠） 4.68厘 6個月 4.28厘 12個月 華僑銀行 5萬元 4.5厘 9個月 東亞 10萬元（銀債退款優惠） 4.4厘 3個月 星展 5萬元 4.4厘 12個月 4.3厘 6個月 Mox Bank 1元 4.4厘 12個月 4.2厘 24個月、6個月 匯立 10元 4.3厘 12個月、9個月、7個月 平安壹賬通 100元 4.2厘 6個月、4個月、3個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 4.0厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 12個月、9個月、6個月、3個月 恒生 1萬元 4.1厘 3個月 創興 5000元 4.2厘 3個月 交銀香港 2萬元 4.0厘 6個月、3個月

其他4厘高息

工銀亞洲4.5厘（現有客戶） 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 4.5厘 300萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.4厘 80萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.3厘 10萬元（個人客戶、分行新資金） 188天 4.3厘 300萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.2厘 80萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.1厘 10萬元（個人客戶、分行新資金）

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 8個月 4.3厘 50萬元（所有客戶、分行新資金） 3個月 4.3厘 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘 12個月 4.0厘

東亞新客戶4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞 3個月 4.4厘 200萬元（全新顯卓私人理財客戶） 6個月 4.3厘 3個月 4.35厘 50萬元／2萬元（全新顯卓理財／至尊理財客戶） 6個月 4.25厘

華僑銀行12個月4.15厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.15厘 10萬元（宏富理財客戶） 288天 4.1厘 6個月 4.05厘



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中銀、恒生先後加存息

大型銀行亦有調整，包括中銀香港及恒生等大行，也都跟隨滙豐，先後把非特選客戶的存息調高。滙豐較早前調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。

中銀其後加存息、與滙豐一致，一般客戶6個月存期最高3.6厘，3個月存期3.5厘。

恒生銀行最新也加息，優越私人理財及優越理財的6個月存期加至最高3.5厘，較此前高0.3厘，而優進理財或一般綜合戶口則為3.4厘。

不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘。若是中銀香港的特選客戶，據報也有4.1厘。

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.5厘 4.1厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.6厘 3.5厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.6厘 3.5厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的3個月4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

本文最後更新日期︰2023年8月18日

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