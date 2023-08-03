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【定期存款2023】逾10間低門檻4厘高息｜滙豐一般客戶也加存息｜工銀4.6厘1個月速賺$3000

收息攻略 10:44 2023/08/03

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8月份定期存款有加無減，目前僅兩天，已有最少10家銀行加存息，而且不少屬低門檻4厘高息，以下盤點逾10間低門檻的4厘高息︰

8月加息的低門檻4厘
銀行入場費年利率存款期
東亞2萬元（新客戶）4.35厘3個月
4.25厘6個月
星展5萬元4.3厘12個月
4.15厘6個月
信銀國際10萬元4.3厘6個月
4.25厘3個月
Mox Bank1元4.2厘12個月
4.0厘24個月、6個月
平安壹賬通100元4.2厘6個月、4個月、3個月
其他低門檻4厘
富融不設最低存款額4.2厘6個月
大眾銀行10萬元以下4.2厘3個月
恒生1萬元4.1厘3個月
創興5000元4.1厘3個月
招商永隆1萬元4.05厘9個月、6個月、3個月
匯立10元4.0厘6個月

滙豐驚現5.21厘　半年賺息1.3萬

滙豐調升一般客戶的定期存款，6個月由3.4厘加至3.6厘（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.4厘；而3個月存期由3.3厘加至3.5厘，（尚玉或卓越理財客戶），滙豐One客戶則加至3.3厘。

不過這仍然和市場水平相差甚遠，其實滙豐有給予特選客戶超高息，據報滙豐特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘，以年利率而言撼贏銀債，起存額為50萬元，半年速賺逾1.3萬元！

不過這是受邀請的特選客戶才有的優惠，渣打、恒生、中銀等大行也不時發出高息邀請。

大型銀行特選客戶優惠
銀行存款期年利率入場費
滙豐6個月5.21厘50萬元
渣打6個月4.55厘50萬元
中銀香港3、6個月4.1厘50萬元

 

大型銀行一般客戶牌價
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
恒生/3.2厘4.1厘1萬元
渣打3.4厘3.8厘3.3厘1萬元
滙豐/3.6厘3.5厘1萬元
中銀香港3.4厘3.4厘3.3厘1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。

工銀亞洲4.6厘　1個月速賺逾$3000

工銀亞洲新推的1個月4.6厘，條件只是全新客戶以新資金到分行辦理，戶口要求門檻不高，一般綜合賬戶也可。起存額由10萬元至80萬元，假設做80萬元，1個月賺息逾3000元。

以下列出最高息的1個月港元定存，當中不少為新客戶優惠，若是現有客戶，則以富邦的4.4厘最高︰

1個月港元定期存款
銀行最高年息存期起存額備註
滙豐10厘1個月最高2萬元新股票客戶加入「交易薈」
星展10厘1個月20萬元-50萬元必需購買指定保險，然後以新資金開立
中銀香港4.8厘1個月1萬元-10萬元全新客戶透過手機銀行開戶
工銀亞洲4.6厘1個月10萬元-80萬元全新客戶分行新資金
富邦4.4厘1個月50萬元個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立
建行亞洲4.1厘1個月100萬元全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶

工銀亞洲的新客戶惠，還可選3個月4.6厘，存款額同樣是10萬元至80萬元，3個月賺息9200元，在目前3個月存期當中最高。

富邦的4.5厘，創興的4.4厘都在8月份延續高息優惠，下文會詳述。

【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？

7月份高息定存優惠

大眾銀行4.7厘
銀行存款期年利率入場費
大眾銀行3個月4.6厘50萬元（手機銀行新資金）
6個月4.4厘50萬元（手機銀行新資金）
12個月4.1厘50萬元（現有資金）

 

工銀亞洲4.6厘
銀行存款期年利率入場費
工銀亞洲1個月4.6厘10萬-80萬元（全新客戶、分行新資金）
3個月

 

富邦連環加息、重推4.5厘
銀行存款期年利率入場費
富邦3個月4.5厘（8月31日截止）100萬元
12個月、6個月、3個月、2個月、1個月4.4厘（7月20日加息）50萬元

 

創興重現4.4厘
銀行存款期年利率入場費
創興3個月4.4厘50萬元（8月31日截止）
3個月4.25厘（7月25日加息）50萬元（現有客戶）

 

東亞加至4.4厘
銀行存款期年利率入場費
東亞3個月4.4厘200萬元（全新顯卓私人理財客戶）
6個月4.3厘
3個月4.35厘50萬元／2萬元（全新顯卓理財／至尊理財客戶）
6個月4.25厘

 

花旗加至4.4厘
銀行存款期年利率入場費
花旗銀行3個月4.4厘（7月26日加息）5萬元（私人客戶業務戶口新客戶）

 

大新銀行4.3厘
銀行存款期年利率入場費
大新銀行3個月4.3厘（7月25日加息）100萬元（指定客戶新資金）
4.2厘（7月25日加息）20萬元（指定客戶新資金）

 

華僑銀行收起4.5厘
銀行存款期年利率入場費
華僑銀行12個月4.15厘10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶）
288天4.1厘
6個月4.05厘

 

南商加至4.3厘
銀行存款期年利率入場費
南洋商業銀行3個月4.3厘100萬元（指定理財客戶）
6個月4.15厘
12個月4.0厘

 

建行亞洲延續20厘
銀行存款期年利率入場費
建行亞洲1星期20厘50萬元
3個月4.4厘100萬元（新客戶）
1個月3.5厘

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

  • 大眾銀行4.6厘︰大眾銀行破頂息4.6厘，適用於3個月存期，要在手機銀行以新資金開立，若未能滿足新資金條件，則為4.3厘。6個月存期同樣有類似優惠，牌價為4.1厘，若是手機銀行新資金則為4.4厘。
  • 富邦重推4.5厘︰富邦3個月4.5厘的優惠，最新延至8月31日截止，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可），存100萬元賺息$11,250。至於12個月或6個月存期，最新也加至4.4厘，同樣屬新高位，是手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。
  • 創興3個月4.4厘︰創興重推3個月4.4厘的優惠，為新客戶優惠，最新延至8月31日截止；現有客戶目前最高是4.25厘，須在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.25厘，5000元起存也有4.1厘。
  • 東亞銀行4.4厘︰全新顯卓私人理財客戶的最高優惠加至4.4厘，為3個月存期，6個月有4.3厘，但起存額要達200萬元；全新顯卓理財客戶（50萬起存）、全新至尊理財客戶（2萬至30萬元）則有最高4.35厘。
  • 建行亞洲4.4厘︰建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。
  • 花旗4.4厘︰花旗最新加息至最高4.4厘，屬3個月存期，但條件是需為私人客戶業務戶口新客戶，又要同時持有指定產品結餘，因此5萬元起存額雖然不算多，但實際門檻高。

建行20厘  一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

  • 需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。
  • 必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。
  • 認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

本文最後更新日期︰2023年8月3日

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