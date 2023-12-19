【定期存款2023】逾10銀行減存息　4個月4.8厘下架　創興僅新客戶有5厘　一文看清還有哪些5厘高息

▲ 美國加息周期確認完結，今天（12月15日）即有最少3間銀行下調港元定期存款年利率，單是本月至今已有逾10銀行減港元存息。目前仍有最高5.3厘，一文看清哪些銀行還有5厘！

美國聯儲局本周議息按兵不動，且確認息口已經見頂，點陣圖更暗示明年減息3次。加息周期確認完結，近一周已有多間銀行下調港元定期存款年利率，若計及本月至今，則已有逾10銀行減港元存息。

平安壹賬通收起原本全城最高的4個月4.8厘，改為4.5厘，12個月及6個月則減4厘。

創興現有客戶5厘下架 ，全新客戶完成指定項目才有5厘。現有客戶減至最高4.9厘。

，全新客戶完成指定項目才有5厘。現有客戶減至最高4.9厘。 招商永隆下調高端客戶年利率，100萬元起存，3個月存期跌穿4厘，僅為3.8厘，即使500萬元起存，亦由4.5厘減至4.2厘。

信銀國際收起5.2厘高息 ，目前新資金最高為5.05厘，現有資金5厘，皆屬3個月存期，且需為高端理財客戶，一般客戶跌穿5厘。

，目前新資金最高為5.05厘，現有資金5厘，皆屬3個月存期，且需為高端理財客戶，一般客戶跌穿5厘。 匯立銀行下調12個月年利率，由原本全城最高的4.7厘減至3.8厘，6個月加至4.3厘。

天星銀行全線減息，12個月跌穿4厘，3個月減至4.3厘，6個月減至4.2厘。

事實上，早前近兩星期開始，市場減息預期愈來愈高，下列銀行已先後下調港元定期存款年利率︰

大新銀行需維持最高5.3厘不變 ，屬VIP客戶、3個月存期的新資金優惠，但一般客戶已由5厘減至最高4.6厘。

，屬VIP客戶、3個月存期的新資金優惠，但一般客戶已由5厘減至最高4.6厘。 建行亞洲3個月存期略減至5.05厘，12個月存期減至4厘，均需100萬元新資金。

富融銀行全線減息，12個月減至4厘以下，3個月及6個月分別減至4.6厘及4.1厘。

華僑銀行減9個月存期至4.15厘。

大眾銀行略減12個月存期至4.2厘，手機銀行新資金4.4厘。3個月存期也減至最高4.7厘，此前一度有5厘。

上海商業銀行再減3個月存息至4.43厘。

匯豐銀行及恒生銀行減3個月存息至最高4.5厘，6個月減至最高4.4厘。

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虛銀大減息 低門檻仍有4.6厘？

若想低門檻開立定期存款，可留意虛擬銀行，近期雖然有多間虛擬銀行減息，但低門檻仍有最高4.6厘，Mox Bank的6個月存期及富融的3個月存期，都有4.6厘，但12個月存期年利率跌幅頗大，目前虛銀之中最高僅4.25厘，且要新資金︰

虛擬銀行港元定存大比併 銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） Mox Bank 3.8厘 4.25厘 4.6厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 富融 / 3.5厘 4.1厘 4.6厘 不設最低存款額 平安壹賬通 / 4.0厘 4.0厘 4.5厘（4個月） 100元 匯立 / 3.8厘 4.3厘 3.0厘 10元 天星 / 3.6厘 4.2厘 4.3厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 2.21厘 1元

還有哪些5厘高息？

以下銀行仍有提供5厘高息，但最長僅屬3個月存期，反映銀行對長期息口走勢的判斷。

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 大新銀行 5.3厘 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 花旗銀行 5.2厘 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口 交銀香港 5.1厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 建行亞洲 5.05厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金 信銀國際 5.05厘 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金

（一般客戶4.95厘） 東亞銀行 5.05厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 集友銀行 5.0厘 3個月 300萬元 新資金 創興銀行 5.0厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 南洋商業銀行 5.0厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 5.0厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金

一些銀行的超短存期有超過5厘水平，例如4大銀行的1星期港元定存普遍都有逾10厘，但這些都屬於兌換資金優惠，實際賺息亦不多。

盤點各存期最高息之選

12個月︰大眾財務50萬元起存5厘、銀行以南洋商業銀行最高，需100萬元新資金有4.65厘。

9個月︰較少銀行做9個月優惠，星展銀行提供4.25厘，起存額為5萬元新資金。

6個月︰華僑銀行4.9厘屬全新客戶優惠，並計及回贈；南洋商業銀行4.9厘屬特選理財客戶。兩者起存額均為100萬元新資金。

3個月︰約10銀行有5厘，最高為大新銀行的5.3厘。

2個月︰富邦銀行提供4.8厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。

1個月︰虛銀眾安（ZA Bank）的加息券最高12厘，但以扭蛋形式送出，不是人人有份；滙豐證券客戶有最高10厘，工銀亞洲新客戶8厘。

1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

多間銀行逼近5厘

南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。

創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 信銀國際 4.95厘 3個月 10萬元 一般客戶手機銀行新資金 創興銀行 4.9厘 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.9厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 集友銀行 4.9厘 3個月 100萬元 分行新資金 富邦銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 東亞銀行 4.8厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 南洋商業銀行 4.8厘 3個月 10萬元 一般客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月19日

責任編輯︰廖毅然

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