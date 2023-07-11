【定期存款2023】虛銀接連出招突破4.1厘、華僑4.5厘新高位｜最新7月份定期存款

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【外幣定期】做日圓6.9厘幫補旅費｜英鎊加元短息14.28厘 （2023年7月更新）
踏入7月份，半年結雖過，定期存款卻再見高位。兩間虛銀接連出招，平安壹賬通銀行把3個月存期進一步加至4.1厘，而富融銀行則是6個月存期有4厘。虛銀的起存門檻都相當低，但留意只有APP渠道可開立。
傳統銀行方面，富邦雖然撤走3個月4.5厘優惠，但華僑銀行（前稱華僑永亨）延續388天存期優惠，並加至4.5厘，長存期有破頂水平，實屬今年罕見，而且起存門檻由20萬元降至10萬元。
該行的6個月存期也加至4.25厘，亦屬破頂水平。
大眾銀行在7月7日加息後回調，12個月存期有4.1厘。
南洋商業銀行7月也有加息，3個月4.3厘屬市場偏高水平。
而建行亞洲的全城最高20厘息延續至9月底，東亞的4厘高息亦有延續，但最新減了息。齊看下表︰
7月份高息定存優惠
|華僑銀行4.5厘破頂
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|388天
|4.5厘
|10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶）
|288天
|4.35厘
|6個月
|4.25厘
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|218天
|4.08厘（已到期）
|100萬元
|3個月
|4.3厘（新推出）
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘（新推出）
|12個月
|4.0厘（新推出）
|虛擬銀行連環加息
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富融
|6個月
|4.0厘
|不設最低存款額
|平安壹賬通
|6個月、3個月
|4.1厘（7月11日加息）
|100元
|建行亞洲延續20厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|建行亞洲
|1星期
|20厘（延續）
|50萬元
|3個月
|4.4厘（延續）
|100萬元（新客戶）
|1個月
|3.5厘（延續）
|大眾銀行4.1厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|大眾銀行
|12個月、6個月、3個月
|4.1厘（7月10日減息）
|50萬元
|4.0厘（7月10日減息）
|10萬元以下
|東亞銀行下調至4.2厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞銀行
|3個月
|4.2厘（減息）
|200萬元（新客戶）
|6個月
|4.1厘（減息）
|12個月
|4.0厘
|富邦4.5厘高息已到期
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘（已到期）
|100萬元
|12個月、6個月、3個月
|4.1厘（延續）
|50萬元
|創興4.4厘高息下架
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.4厘（已到期）
|300萬元
|3個月
|4.15厘（新客戶）
|50萬元
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其他4厘選擇
若不計滙豐等大行給予特選客戶的5厘高息優惠，目前3個月或以上存期，最高是華僑永亨的4.5厘，其次是建行亞洲及東亞銀行的4.4厘，這些上述都有提及，以下盤點其他4厘選擇。
|其他「4厘俱樂部」成員（僅計3個月或以上存期）
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|98天
|4.2厘
|300萬元
（80萬元4.1厘）
|188天
|4.1厘
|300萬元
（80萬元4厘）
|信銀國際
|6個月、3個月
|4.1厘
|1萬元
|招商永隆
|9個月、6個月、3個月
|4.1厘
|50萬元
|交銀香港
|3個月
|4.1厘
|100萬元
|集友
|3個月
|4.1厘
|100萬元
|星展
|12個月、6個月
|4.05厘
|5萬元
|4個月、3個月
|4.0厘
|花旗
|3個月
|4.0厘
|100萬元（新客戶）
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低門檻4厘之選
近日低門檻4厘漸多，最高仍是東亞，新指定戶口客戶2萬元起存有4.15厘。星展加存息後，5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦加至4厘；招商永隆1萬元起存，3至9個月都有4.05厘︰
|低門檻的4厘選擇
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.15厘
|3個月
|4.05厘
|6個月
|信銀國際
|1萬元
|4.1厘
|6個月、3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|9個月、6個月、3個月
|星展
|5萬元
|4.05厘
|12個月、6個月
|4.0厘
|4個月、3個月
|大眾銀行
|10萬元以下
|4.0厘
|12個月、6個月、3個月
|創興
|5000元（新舊資金皆可）
|4.0厘
|3個月
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
星展10厘 一周速賺近千元
星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。
發鈔行參戰
三大發鈔行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但均只限特選客戶或指定理財客戶︰
|大型銀行特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|4.91厘
|4.97厘
|5.0厘
|50萬元
|渣打
|/
|4.4厘
|4.4厘
|10萬元
|中銀香港
|4.0厘
|4.1厘
|4.1厘
|1萬元
但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，3大發鈔行一般客戶的牌價如下︰
|大型銀行非特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|/
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。
本文最後更新日期︰2023年7月11日
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欄名 : 存款收息