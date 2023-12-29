【定期存款2023】花旗1個月5厘毋需新資金　一文看清還有哪些5厘高息

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【定期存款】6個月4.9厘、半年收息$24,500！現有資金4.65厘
美國聯儲局本年最後一次議息按兵不動，且確認息口已經見頂，點陣圖更暗示明年減息3次。加息周期確認完結，近兩周已有多間銀行下調港元定期存款年利率，包括滙豐銀行及中銀香港先後減息，一般客戶險守4厘。但另一邊廂，建行亞洲卻加了12個月年利率，由4厘加至4.2厘，3個月存期則回落至5厘，但起存門檻不低，需100萬元新資金。大眾銀行亦輕微上調存息，3個月存期有5.3厘，6個月則做3.3厘。
下列銀行港元定存年利率優惠本周有調整：
以下是本周減息的銀行︰
事實上，早前近兩星期開始，市場減息預期愈來愈高，下列銀行已先後下調港元定期存款年利率︰
【定期存款】拆解1個月12厘真相 5.3厘「利息先攞」有無陷阱？
還有哪些5厘高息？
以下銀行仍有提供5厘高息，但最長僅屬3個月存期，反映銀行對長期息口走勢的判斷。
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|大新銀行
|5.3厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|花旗銀行
|5.2厘
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口
|交銀香港
|5.0厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|建行亞洲
|5.0厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|5.0厘
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶4.95厘）
|集友銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|新資金
|創興銀行
|5.0厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|工銀亞洲
|5.0厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
一些銀行的超短存期有超過5厘水平，例如4大銀行的1星期港元定存普遍都有逾10厘，但這些都屬於兌換資金優惠，實際賺息亦不多。
盤點各存期最高息之選
多間銀行逼近5厘
南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。
創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|信銀國際
|4.9厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|集友銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|創興銀行
|4.8厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|大眾銀行
|4.8厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶新資金
本文最後更新日期︰2023年12月29日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息