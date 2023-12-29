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【定期存款2023】花旗1個月5厘毋需新資金　一文看清還有哪些5厘高息

收息攻略 14:00 2023/12/29

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美國加息周期確認完結，今天（12月15日）即有最少3間銀行下調港元定期存款年利率，單是本月至今已有逾10銀行減港元存息。目前仍有最高5.3厘，一文看清哪些銀行還有5厘！

美國聯儲局本年最後一次議息按兵不動，且確認息口已經見頂，點陣圖更暗示明年減息3次。加息周期確認完結，近兩周已有多間銀行下調港元定期存款年利率，包括滙豐銀行及中銀香港先後減息，一般客戶險守4厘。但另一邊廂，建行亞洲卻加了12個月年利率，由4厘加至4.2厘，3個月存期則回落至5厘，但起存門檻不低，需100萬元新資金。大眾銀行亦輕微上調存息，3個月存期有5.3厘，6個月則做3.3厘。

下列銀行港元定存年利率優惠本周有調整：

  • 花旗銀行1個月5.08厘，毋需新資金；私人客戶業務戶口新客戶，開立5萬元或以上、3個月存期，可享5.2厘
  • 大新銀行需維持最高5.3厘不變，屬VIP客戶、3個月存期的新資金優惠；6個月存期的新資金則做3.3厘。然而，一般客戶已由5厘減至最高4.4厘。
  • 工銀亞洲5厘優惠延至2024年1月底
  • 創興下架5.3厘，現有客戶的5厘亦下架，全新客戶完成指定項目才有5厘，本月底截止

以下是本周減息的銀行︰

  • 東亞銀行全新顯卓理財客戶10萬元起3個月跌穿5厘至4.8厘
  • 南洋商業銀行特選南商理財客戶新資金100萬元3個月跌穿5厘至4.9厘
  • 信銀國際上周已收起5.2厘高息，目前新資金最高為5厘，現有資金本周跌穿5厘至4.9厘，皆屬3個月存期，且需為高端理財客戶；一般客戶新舊資金3個月存期均跌穿5厘。
  • 建行亞洲新資金3個月跌0.1厘至5厘
  • 富邦銀行新資金3個月跌0.1厘至4.8厘
  • 富融銀行再度減息，12個月減至3.5厘，3個月維持4.2厘，6個月減至3.8厘
  • 天星銀行繼續減息，12個月已跌穿4厘至3.6厘，3個月減至4.1厘，6個月減至4厘
  • 上海商業銀行再減3個月存息至4.33厘
  • 恒生銀行減3個月存息至4.3厘，6個月減至4.2厘（均經網上理財辦理）。

事實上，早前近兩星期開始，市場減息預期愈來愈高，下列銀行已先後下調港元定期存款年利率︰

  • 平安壹賬通的4個月存期進一步減至至4.2厘，12個月及6個月跌穿4厘，均減至3.8厘。
  • 創興銀行再減息，現有客戶3個月存期，由4.9厘減至4.8厘。
  • 滙豐下調3個月及6個月存息，卓越理財尊尚客戶分別減至最高4.3厘及4.2厘，卓越理財客戶減至4.2厘及4.1厘，HSBC One及其他客戶減至4.1厘及4厘。
  • 中銀香港跟隨滙豐減息，3個月及6個月存期分別為4.3厘及4.2厘，一般客戶可開立。
  • 招商永隆下調高端客戶年利率，100萬元起存，3個月存期跌穿4厘，僅為3.8厘，即使500萬元起存，亦由4.5厘減至4.2厘。
  • 匯立銀行下調12個月年利率，由原本全城最高的4.7厘減至3.8厘，6個月加至4.3厘。
  • 華僑銀行減9個月存期至4.15厘。

【定期存款】拆解1個月12厘真相 5.3厘「利息先攞」有無陷阱？

還有哪些5厘高息？

以下銀行仍有提供5厘高息，但最長僅屬3個月存期，反映銀行對長期息口走勢的判斷。

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
大新銀行5.3厘3個月10萬元VIP客戶新資金
花旗銀行5.2厘3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口
交銀香港5.0厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
建行亞洲5.0厘3個月100萬元所有客戶新資金
信銀國際5.0厘3個月10萬元CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶4.95厘）
集友銀行5.0厘3個月300萬元新資金
創興銀行5.0厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目
工銀亞洲5.0厘3個月10萬元全新客戶分行新資金

一些銀行的超短存期有超過5厘水平，例如4大銀行的1星期港元定存普遍都有逾10厘，但這些都屬於兌換資金優惠，實際賺息亦不多。

盤點各存期最高息之選

  • 12個月︰大眾財務50萬元起存5厘、銀行以南洋商業銀行最高，需100萬元新資金有4.65厘。
  • 9個月︰較少銀行做9個月優惠，星展銀行提供4.25厘，起存額為5萬元新資金。
  • 6個月︰華僑銀行4.9厘屬全新客戶優惠，並計及回贈；南洋商業銀行4.9厘屬特選理財客戶。兩者起存額均為100萬元新資金。
  • 3個月︰約10銀行有5厘，最高為大新銀行的5.3厘。
  • 2個月︰富邦銀行提供4.8厘，需50萬元新資金，於手機銀行開立。
  • 1個月︰虛銀眾安（ZA Bank）的加息券最高12厘，但以扭蛋形式送出，不是人人有份；滙豐證券客戶有最高10厘，工銀亞洲新客戶8厘。
  • 1星期︰滙豐13厘，需為卓越理財尊尚客戶的兌換資金。

多間銀行逼近5厘

南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。

創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
信銀國際4.9厘3個月10萬元一般客戶手機銀行新資金
南洋商業銀行4.9厘6個月100萬元特選南商理財客戶新資金
華僑銀行4.9厘6個月100萬元全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
集友銀行4.9厘3個月100萬元分行新資金
富邦銀行4.8厘3個月50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.8厘6個月200萬元全新顯卓私人理財客戶
創興銀行4.8厘3個月50萬元手機銀行新資金
大眾銀行4.8厘3個月50萬元手機銀行新資金
南洋商業銀行4.8厘3個月10萬元一般客戶新資金

本文最後更新日期︰2023年12月29日

責任編輯︰廖毅然

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