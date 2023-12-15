【定期存款2023】美國加息見頂　逾10銀行減港元定存　信銀撤走5.2厘　一文看清還有哪些5厘高息

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【定期存款】12個月4.65厘 財務公司有5厘｜加息見頂長息回落 美元僅剩1個5厘
美國聯儲局本周議息按兵不動，且確認息口已經見頂，點陣圖更暗示明年減息3次。加息周期確認完結，今天（12月15日）即有最少3間銀行下調港元定期存款年利率，單是本月至今已有逾10銀行減港元存息。
事實上，早前近一個星期開始，市場減息預期愈來愈高，下列銀行已先後下調港元定期存款年利率︰
5.3厘僅剩1間銀行
不少銀行已儲夠彈藥過冬，陸續有銀行調低港元定期存款年利率，3個月或以上存期，早前一度出現3款5.3厘選擇，但目前僅剩1間銀行提供5.3厘。
5.3厘還剩1間銀行，就是大新銀行的3個月存期，留意需為全新VIP銀行客戶，且設有存款上限，需為10萬元至50萬元新資金，超過50萬元就沒有5.3厘了。
較早前創興銀行收起3個月5.3厘高息，改為5厘，且需300萬元新資金；100萬元則為4.9厘。另外，若是全新客戶完成指定項目，50萬元起存仍有5厘。
還有哪些5厘高息？
以下銀行仍有提供5厘高息，但最長僅屬3個月存期，反映銀行對長期息口走勢的判斷。
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|大新銀行
|5.3厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|花旗銀行
|5.2厘
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口
|交銀香港
|5.1厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|建行亞洲
|5.05厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|信銀國際
|5.05厘
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶4.95厘）
|東亞銀行
|5.05厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|集友銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|新資金
|創興銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|分行新資金
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|南洋商業銀行
|5.0厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|工銀亞洲
|5.0厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
一些銀行的超短存期有超過5厘水平，例如4大銀行的1星期港元定存普遍都有逾10厘，但這些都屬於兌換資金優惠，實際賺息亦不多。
12個月5厘屬財務公司
銀行短加長減
12個月存期則向下調整，雖然大眾財務有高達1年5厘的優惠，但銀行呈現「短加長減」的趨勢，目前最高僅4.6厘，不少銀行近日下調長息。
例如匯立銀行最新大減12個月存期至3.8厘，富融銀行上周減至3.5厘。星展銀行本月亦把12個月存期由4.35厘減至4.15厘。較早前富邦銀行亦把12個存期減至4.6厘，平安壹賬通亦由4.8厘減至4.5厘。
盤點各存期最高息之選
多間銀行逼近5厘
南洋商業銀行本月加息後，6個月存期也有最高4.9厘，屬目前全城最高的半年期存息。
創興銀行雖然收起5.3厘，但其現有客戶有最高4.9厘。
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|信銀國際
|4.95厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶手機銀行新資金
|創興銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|集友銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|大眾銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|南洋商業銀行
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|一般客戶新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
本文最後更新日期︰2023年12月15日
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息