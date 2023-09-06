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【定期存款2023】綠債4.75厘　為何完勝定期存款？銀行「短減長加」提早部署過年

收息攻略 13:43 2023/09/06

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踏入9月份，定期存款出現減息潮，有超過10家銀行在減了存息，原本的5厘高息所剩無幾，長息最高為4.5厘。

相比之下，港府最新公布的綠色債券，3年期保證年回報高達4.75厘，可謂完勝定期存款，點解咁講？看下表的利息計算︰

高息產品年期年利率實際賺息（假設5萬元本金）
綠色債券3年4.75厘7125元
定期存款2年4.2厘（匯立銀行）4200元
1年4.3厘（星展銀行）2150元
6個月4.3厘（星展銀行）1075元
3個月6.6厘（眾安銀行）825元
註︰1年及6個月定期存款最高為4.5厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的4.3厘作比較

目前港元定存有較綠債更高息的選擇，但都屬於短存期，例如眾安的6.6厘及花旗的5厘，都是3個月存期，假設5萬元本金（上一批綠債最高抽中5萬元），眾安及花旗的高息定存，實際賺息都遠少於綠債。

綠債的保證回報達4.75厘，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。

定期存款「短減長加」

銀行集中減3個月存期，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、東亞減3個月存期至4.2厘、富邦減3個月存期至4.2厘、南商減3個月存期至4.2厘。

銀行「短減長加」轉搶6個月或12個月的長錢，意味現時已提早部署年結資金，甚至想提早鎖定覆蓋明年初農曆新年期間的資金。

目前3個月存期最高是眾安的6.6厘、花旗的5厘及工銀亞洲的4.6厘，但這都是新客戶優惠，現有客戶而言，最高息跌至4.3厘，屬富邦的優惠。

反觀6個月存期，富邦及大新都有4.5厘，比3個月存期更高。

以下的銀行都是6個月存期比3個月存期更高息︰

銀行6個月存期3個月存期起存額其他條件
大眾銀行4.5厘4.3厘50萬元手機銀行新資金
大新銀行4.5厘4.2厘10萬元全新VIP客戶
富邦銀行4.4厘4.2厘50萬元手機銀行新資金
東亞銀行4.35厘4.2厘200萬元全新顯卓私人理財客戶
星展銀行4.3厘4.1厘5萬元網上/手機銀行新資金
集友銀行4.3厘4.2厘100萬元新資金
工銀亞洲4.2厘4.0厘300萬元理財金客戶、電子渠道
交銀香港4.05厘3.95厘2萬元電子渠道開立
富融銀行4.0厘3.8厘不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

12個月長息更高息？

有部分銀行索性爭奪12個月或更長的存期，同一銀行長息比短息高的有以下這些，1年期的長息最高去到4.5厘，媲美即將發行的綠色債券。

銀行12個月或以上較短存期起存額其他條件
招商永隆4.5厘4.45厘（6個月）、4.0厘（3個月）500萬元手機銀行、新舊資金皆可
富邦銀行4.4厘4.2厘（3個月）50萬元手機銀行新資金
華僑銀行4.4厘3.18厘（3個月）10萬元宏富理財客戶新資金
星展銀行4.3厘4.1厘（3個月）5萬元網上/手機銀行新資金
平安壹賬通4.3厘3.9厘（6個月、3個月）100元虛擬銀行，只有電子渠道
匯立銀行4.1厘3.9厘（6個月）10元虛擬銀行，只有電子渠道
大眾銀行4.1厘4.0厘（3個月）50萬元新舊資金皆可
富融銀行4.0厘3.8厘（3個月）不設最低存款額虛擬銀行，只有電子渠道

【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數 隨時蝕俾銀行

恒生變陣4個月4厘

大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。

滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。

大型銀行一般客戶牌價
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額
恒生/3.5厘4.0厘（4個月存期）1萬元
渣打3.4厘3.8厘3.3厘1萬元
滙豐/3.6厘3.5厘1萬元
中銀香港3.4厘3.6厘3.5厘1萬元

 

本文最後更新日期︰2023年9月7日

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