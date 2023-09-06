【定期存款2023】綠債4.75厘　為何完勝定期存款？銀行「短減長加」提早部署過年

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【高息活期存款】首5萬元6.88厘｜限定日子搶33厘 如何取得？
踏入9月份，定期存款出現減息潮，有超過10家銀行在減了存息，原本的5厘高息所剩無幾，長息最高為4.5厘。
相比之下，港府最新公布的綠色債券，3年期保證年回報高達4.75厘，可謂完勝定期存款，點解咁講？看下表的利息計算︰
|高息產品
|年期
|年利率
|實際賺息（假設5萬元本金）
|綠色債券
|3年
|4.75厘
|7125元
|定期存款
|2年
|4.2厘（匯立銀行）
|4200元
|1年
|4.3厘（星展銀行）
|2150元
|6個月
|4.3厘（星展銀行）
|1075元
|3個月
|6.6厘（眾安銀行）
|825元
|註︰1年及6個月定期存款最高為4.5厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的4.3厘作比較
目前港元定存有較綠債更高息的選擇，但都屬於短存期，例如眾安的6.6厘及花旗的5厘，都是3個月存期，假設5萬元本金（上一批綠債最高抽中5萬元），眾安及花旗的高息定存，實際賺息都遠少於綠債。
綠債的保證回報達4.75厘，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。
定期存款「短減長加」
銀行集中減3個月存期，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、東亞減3個月存期至4.2厘、富邦減3個月存期至4.2厘、南商減3個月存期至4.2厘。
銀行「短減長加」轉搶6個月或12個月的長錢，意味現時已提早部署年結資金，甚至想提早鎖定覆蓋明年初農曆新年期間的資金。
目前3個月存期最高是眾安的6.6厘、花旗的5厘及工銀亞洲的4.6厘，但這都是新客戶優惠，現有客戶而言，最高息跌至4.3厘，屬富邦的優惠。
反觀6個月存期，富邦及大新都有4.5厘，比3個月存期更高。
以下的銀行都是6個月存期比3個月存期更高息︰
|銀行
|6個月存期
|3個月存期
|起存額
|其他條件
|大眾銀行
|4.5厘
|4.3厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|大新銀行
|4.5厘
|4.2厘
|10萬元
|全新VIP客戶
|富邦銀行
|4.4厘
|4.2厘
|50萬元
|手機銀行新資金
|東亞銀行
|4.35厘
|4.2厘
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|星展銀行
|4.3厘
|4.1厘
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|集友銀行
|4.3厘
|4.2厘
|100萬元
|新資金
|工銀亞洲
|4.2厘
|4.0厘
|300萬元
|理財金客戶、電子渠道
|交銀香港
|4.05厘
|3.95厘
|2萬元
|電子渠道開立
|富融銀行
|4.0厘
|3.8厘
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
12個月長息更高息？
有部分銀行索性爭奪12個月或更長的存期，同一銀行長息比短息高的有以下這些，1年期的長息最高去到4.5厘，媲美即將發行的綠色債券。
|銀行
|12個月或以上
|較短存期
|起存額
|其他條件
|招商永隆
|4.5厘
|4.45厘（6個月）、4.0厘（3個月）
|500萬元
|手機銀行、新舊資金皆可
|富邦銀行
|4.4厘
|4.2厘（3個月）
|50萬元
|手機銀行新資金
|華僑銀行
|4.4厘
|3.18厘（3個月）
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|星展銀行
|4.3厘
|4.1厘（3個月）
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|平安壹賬通
|4.3厘
|3.9厘（6個月、3個月）
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|匯立銀行
|4.1厘
|3.9厘（6個月）
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|大眾銀行
|4.1厘
|4.0厘（3個月）
|50萬元
|新舊資金皆可
|富融銀行
|4.0厘
|3.8厘（3個月）
|不設最低存款額
|虛擬銀行，只有電子渠道
恒生變陣4個月4厘
大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。
滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.5厘
|4.0厘（4個月存期）
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
本文最後更新日期︰2023年9月7日
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欄名 : 存款收息