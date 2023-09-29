【定期存款2023】綠債過後即加息　1年期新高4.8厘｜滙豐帶頭加息　6個月4.5厘成新標準　

綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，昨日截飛凍資300億元。綠債過後銀行即加存息，富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘，是今年初跌穿5厘後的新高。另一邊廂，銀行乘着HIBOR高企，積極搶奪年結資金，信銀國際的3個月、東亞銀行的4個月存期，均有4.88厘，當中信銀大戶速賺$24,400。

以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選︰

花旗銀行5厘（9月30日到期） 年利率 存款期 起存額 其他要求 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人客戶業務戶口，並持有指定產品結餘

信銀國際4.88厘（截至10月3日到期） 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 200萬元 分行新資金

東亞4.88厘（9月30日到期） 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 4個月 10萬元 分行新資金

富邦4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 12、6及3個月 50萬元 手機銀行新資金

平安壹賬通4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

建行亞洲4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金

創興銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目

大眾銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月、6個月 50萬元 手機銀行新資金

工銀亞洲4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 128天 300萬元 理財金客戶分行新資金

滙豐銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 尚玉或卓越理財客戶新資金

中銀香港4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 個人客戶網上新資金

恒生銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 綜合客戶網上新資金

富融銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 不設最低起存額 虛擬銀行，只有電子渠道

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行加至最高4.8厘，屬4個月存期；富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.4厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 平安壹賬通 / 3.7厘 3.7厘 4.8厘（4個月） 100元 富融 / 4.0厘 4.5厘 4.3厘 不設最低存款額 匯立 4.4厘 4.2厘 3.2厘 3.0厘 10元 Mox Bank 3.8厘 4.0厘 3.8厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 / 3.1厘 3.1厘 4.0厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 2.21厘 1元

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本文最後更新日期︰2023年9月29日

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