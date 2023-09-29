【定期存款2023】綠債過後即加息　1年期新高4.8厘｜滙豐帶頭加息　6個月4.5厘成新標準　

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10萬元定期存款 │最多收息$8,800！現有資金4.8厘、4個月4.88厘低門檻之選
綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，昨日截飛凍資300億元。綠債過後銀行即加存息，富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘，是今年初跌穿5厘後的新高。另一邊廂，銀行乘着HIBOR高企，積極搶奪年結資金，信銀國際的3個月、東亞銀行的4個月存期，均有4.88厘，當中信銀大戶速賺$24,400。
以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選︰
|花旗銀行5厘（9月30日到期）
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新私人客戶業務戶口，並持有指定產品結餘
|信銀國際4.88厘（截至10月3日到期）
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.88厘
|3個月
|200萬元
|分行新資金
|東亞4.88厘（9月30日到期）
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.88厘
|4個月
|10萬元
|分行新資金
|富邦4.8厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.8厘
|12、6及3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|平安壹賬通4.8厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.8厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|建行亞洲4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|創興銀行4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|大眾銀行4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月、6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|128天
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|滙豐銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶新資金
|中銀香港4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|個人客戶網上新資金
|恒生銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|富融銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|不設最低起存額
|虛擬銀行，只有電子渠道
上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行加至最高4.8厘，屬4個月存期；富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。
事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.4厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰
|銀行
|24個月年利率
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|平安壹賬通
|/
|3.7厘
|3.7厘
|4.8厘（4個月）
|100元
|富融
|/
|4.0厘
|4.5厘
|4.3厘
|不設最低存款額
|匯立
|4.4厘
|4.2厘
|3.2厘
|3.0厘
|10元
|Mox Bank
|3.8厘
|4.0厘
|3.8厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|/
|3.1厘
|3.1厘
|4.0厘
|1000元
|livibank
|/
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
|眾安
|/
|3.01厘
|2.51厘
|2.21厘
|1元
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本文最後更新日期︰2023年9月29日
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欄名 : 存款收息