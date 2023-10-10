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【定期存款2023】綠債退款最高4.88厘　9個月4.8厘收息$18,000　比綠債賺更多

收息攻略 12:45 2023/10/10

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綠色債券的退款回籠，多間銀行推出退款優惠挽留資金，退款優惠以定期存款為主，部分定存年利率比綠債的保底息更高︰

綠色債券退款優惠
銀行退款優惠年利率起存額條件
東亞銀行4.88厘（3個月存期）5萬元綠色債券退款，優惠期至10月20日
建行亞洲4.85厘（3個月存期）500萬元綠色債券退款，優惠期至10月22日
4.75厘（3個月存期）10萬元
華僑銀行4.8厘（6個月或9個月存期）50萬元綠色債券退款或新資金，優惠期至10月14日
工銀亞洲4.28厘（98天存期）；
4.18厘（188天存期）		10萬元綠色債券退款，優惠期至10月20日

上述的綠債退款優惠，暫時最高為東亞的4.88厘，這原本為該行全新理財戶口才能享有的年利率，現時憑綠債退款，可以較低的入場費（5萬元起存）開立4.88厘，年利率比綠債的保底息4.75厘更高。

9個月收息1.8萬元

華僑銀行的4.8厘也有驚喜，存期為9個月或6個月，50萬元起存。若以50萬元做9個月存期計算，收息約1.8萬元，比綠債3年收息更多。而且，目前該行提供的定存優惠，需要理財客戶才有最高4.5厘，所以綠債退款優惠高出0.3厘。

而其實，踏入10月份，多間銀行加存息，最少有5間銀行的存息達4.8厘或以上，如果綠債資金回籠，也可考慮以下定期存款︰

比綠債更高息的定期存款
銀行年利率存期起存額備註
花旗銀行5厘
（10月14日到期）		3個月5萬元需為私人客戶業務戶口新客戶，
並持有最少7.8萬元的指定產品結存
工銀亞洲4.9厘
（10月31日到期）		3個月10萬元全新客戶的分行新資金
東亞銀行4.88厘
（12月31日到期）		3個月10萬元全新顯卓理財客戶
建行亞洲4.85厘3個月500萬元所有客戶新資金
富邦銀行4.8厘12個月、
6個月、
3個月		50萬元手機銀行新資金

近期美國債息高企，港元HIBOR也持續在高位徘徊，港元定存息自9月底起連日上升，以下這些都有4.5厘或以上。雖然綠債有高達4.75厘，但最多只有9手，定期存款在本金也可以更靈活。即睇以下4.5厘或以上存息︰

交銀香港4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘3個月100萬元通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金

 

創興銀行4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目

 

大新銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月、3個月10萬-50萬元全新VIP客戶分行新資金

 

大眾銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月50萬元手機銀行新資金

 

匯立銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘24個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
4.5厘18個月

 

富融銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月不設最低起存額虛擬銀行，只有電子渠道
4.5厘12個月

 

華僑銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘9個月、6個月10萬元宏富理財客戶新資金

 

集友銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘128天80萬元分行新資金

 

滙豐銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元尚玉或卓越理財客戶新資金

 

中銀香港4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元個人客戶網上新資金

 

恒生銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元綜合客戶網上新資金

 

平安壹賬通4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘4個月100元虛擬銀行，只有電子渠道

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

低門檻吼實虛擬銀行

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行的4個月存期，達4.5厘；富融銀行連續多周都加存息，6個月加至4.6厘，比發鈔行更高，12個月加至4.5厘，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行24個月年利率12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
富融/4.5厘4.6厘4.4厘不設最低存款額
匯立4.6厘4.4厘3.2厘3.0厘10元
平安壹賬通/3.7厘3.7厘4.5厘（4個月）100元
Mox Bank3.8厘4.1厘4.3厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星/3.1厘3.1厘4.3厘1000元
livibank/3.4厘3.0厘2.5厘20萬元
眾安/3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元

本文最後更新日期︰2023年10月9日

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