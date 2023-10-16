【定期存款2023】綠債退款倒數　5萬起存高息過綠債（新增創興5厘）

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【港元定存】中銀跟加息 3個月4.5厘｜大行提早準備年結 人民幣都有加息（附4大銀行港元、美元、人民幣年利率）
綠色債券的退款回籠，多間銀行推出退款優惠挽留資金，退款優惠以定期存款為主，部分定存年利率比綠債的保底息更高︰
|綠色債券退款優惠
|銀行
|退款優惠年利率
|起存額
|條件
|東亞銀行
|4.88厘（3個月存期）
|5萬元
|綠色債券退款，優惠期至10月20日
|建行亞洲
|4.85厘（3個月存期）
|100萬元
|綠色債券退款，優惠期至10月22日
|4.75厘（3個月存期）
|10萬元
|華僑銀行
|4.8厘（6個月或9個月存期）
|50萬元
|綠色債券退款或新資金，優惠期至10月14日
|工銀亞洲
|4.58厘（98天存期）；
4.38厘（188天存期）
|10萬元
|綠色債券退款，優惠期至10月20日
|大新銀行
|4.4厘（3個月存期）
|1萬元
|綠色債券退款或全新資金，優惠期至10月31日
上述的綠債退款優惠，暫時最高為東亞的4.88厘，這原本為該行全新理財戶口才能享有的年利率，現時憑綠債退款，可以較低的入場費（5萬元起存）開立4.88厘，年利率比綠債的保底息4.75厘更高。
9個月收息1.8萬元
華僑銀行的4.8厘也有驚喜，存期為9個月或6個月，50萬元起存。若以50萬元做9個月存期計算，收息約1.8萬元，比綠債3年收息更多。而且，目前該行提供的定存優惠，需要理財客戶才有最高4.5厘，所以綠債退款優惠高出0.3厘。
面對大筆退款，加上銀行提早準備年結，本周繼續有多間銀行加存息，最新中銀香港及創興銀行齊齊加3個月存息，中銀加至4.5厘，創興更加至5厘全城新高。
而其實，踏入10月份，多間銀行加存息，最少有5間銀行的存息達4.8厘或以上，如果綠債資金回籠，也可考慮以下定期存款︰
|比綠債更高息的定期存款
|銀行
|年利率
|存期
|起存額
|備註
|創興銀行
|5厘
（10月31日到期）
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|工銀亞洲
|4.9厘
（10月31日到期）
|3個月
|10萬元
|全新客戶的分行新資金
|東亞銀行
|4.88厘
（12月31日到期）
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|建行亞洲
|4.85厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|12個月、
6個月、
3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
4.5厘以上 比滙豐恒生更高息
近期美國債息高企，港元HIBOR也持續在高位徘徊，港元定存息自9月底起連日上升，以下這些都有4.5厘以上。雖然綠債有高達4.75厘，但最多只有9手，定期存款在本金也可以更靈活。即睇以下4.5厘以上存息︰
|工銀亞洲98天4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|98天
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|4.6厘
|80萬元
|交銀香港4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月
|100萬元
|通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金
|星展銀行4.65厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.65厘
|6個月
|5萬元
|網上/手機銀行新資金
|南商4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶分行新資金
|大新銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|6個月、3個月
|10萬-50萬元
|全新VIP客戶分行新資金
|大眾銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|匯立銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|24個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.5厘
|18個月、3個月
|富融銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|6個月
|不設最低起存額
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.5厘
|12個月
4.5厘定期存款 與發鈔行看齊
以下這些定存都有4.5厘，與滙豐、中銀等大型銀行看齊，但存期及起存門檻有所不同，例如集友的是128天4.5厘，80萬元起存；平安壹賬通則是4個月4.5厘，僅100元便起存，毋需新資金。
|招商永隆4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|3個月
|500萬元
|手機銀行開立
|集友銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|128天
|80萬元
|分行新資金
|滙豐銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月、3個月
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶新資金
|中銀香港4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月、3個月
|1萬元
|個人客戶網上新資金
|恒生銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|平安壹賬通4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
低門檻吼實虛擬銀行
上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如富融銀行連續多周都加存息，6個月加至4.6厘，比發鈔行更高，12個月加至4.5厘，且不設最低起存額。
匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期、3個月存期加至4.5厘，兩者均屬虛銀最高。以下看虛擬銀行定存大比併︰
|銀行
|24個月年利率
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|富融
|/
|4.5厘
|4.6厘
|4.4厘
|不設最低存款額
|匯立
|4.6厘
|4.4厘
|3.2厘
|4.5厘
|10元
|平安壹賬通
|/
|3.7厘
|3.7厘
|4.5厘（4個月）
|100元
|Mox Bank
|3.8厘
|4.1厘
|4.3厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|/
|3.1厘
|3.1厘
|4.3厘
|1000元
|livibank
|/
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
|眾安
|/
|3.01厘
|2.51厘
|3.65厘（4個月）
|1元
本文最後更新日期︰2023年10月16日
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欄名 : 存款收息