【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　渣打4.55厘｜7月份高息定期

銀色債券保證回報達到5厘，定期存款隨即再創新高位，據報滙豐給予特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘，以年利率而言撼贏銀債。上述優惠起存額均為50萬元，半年速賺逾1.3萬元！

不過這是受邀請的特選客戶才有的優惠，渣打、恒生、中銀等大行也不時發出高息邀請。然而，一般客戶或其他銀行客戶也不用灰心，目前3個月存期出現4.7厘高位，6個月也有4.6厘，均屬大眾銀行的手機新資金優惠。

大型銀行特選客戶優惠 銀行 存款期 年利率 入場費 滙豐 6個月 5.21厘 50萬元 渣打 6個月 4.55厘 50萬元 中銀香港 3、6個月 4.1厘 50萬元

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.2厘 4.1厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.4厘 3.3厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。

本周迄今最少4銀行調整息率，包括渣打加一般客戶6個月存息至3.8厘、創興重推4.4厘及大新加至最高4.3厘。花旗銀行新客戶優惠更加至4.4厘。

虛擬銀行加息潮有點冷卻，但12個月存期卻出現4.1厘新高，屬匯立銀行的優惠，9個月及6個月存期則減至4厘。

7月份高息定存優惠

大眾銀行4.7厘 銀行 存款期 年利率 入場費 大眾銀行 3個月 4.7厘 50萬元（手機銀行新資金） 6個月 4.6厘 50萬元（手機銀行新資金） 12個月 4.2厘 50萬元（現有資金）

富邦連環加息、重推4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘（新推出） 100萬元 12個月、6個月、3個月、2個月、1個月 4.4厘（7月20日加息） 50萬元

創興重現4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.4厘（7月25日加息） 50萬元（新客戶） 3個月 4.25厘（7月25日加息） 50萬元（現有客戶）

花旗加至4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 花旗銀行 3個月 4.4厘（7月26日加息） 5萬元（私人客戶業務戶口新客戶）

大新銀行4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 大新銀行 3個月 4.3厘（7月25日加息） 100萬元（指定客戶新資金） 4.2厘（7月25日加息） 20萬元（指定客戶新資金）

華僑銀行收起4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.15厘（7月14日減息） 10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶） 288天 4.1厘（7月14日減息） 6個月 4.05厘（7月14日減息）

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 3個月 4.3厘 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘 12個月 4.0厘

虛擬銀行連環加息 銀行 存款期 年利率 入場費 匯立銀行 12個月 4.1厘 10元 富融 6個月 4.2厘 不設最低存款額 平安壹賬通 6個月、3個月 4.0厘 100元

建行亞洲延續20厘 銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 1星期 20厘 50萬元 3個月 4.4厘 100萬元（新客戶） 1個月 3.5厘

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

大眾銀行4.6厘︰ 大眾銀行破頂息4.6厘，適用於3個月存期，要在手機銀行以新資金開立，若未能滿足新資金條件，則為4.3厘。6個月存期同樣有類似優惠，牌價為4.2厘，若是手機銀行新資金則為4.5厘。

大眾銀行破頂息4.6厘，適用於3個月存期，要在手機銀行以新資金開立，若未能滿足新資金條件，則為4.3厘。6個月存期同樣有類似優惠，牌價為4.2厘，若是手機銀行新資金則為4.5厘。 富邦重推4.5厘︰ 富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可），存100萬元賺息$11,250。至於12個月或6個月存期，最新也加至4.4厘，同樣屬新高位，是手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。

富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可），存100萬元賺息$11,250。至於12個月或6個月存期，最新也加至4.4厘，同樣屬新高位，是手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。 創興3個月4.4厘︰ 創興重推3個月4.4厘的優惠，為新客戶優惠；現有客戶目前最高是4.25厘，須在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.25厘，5000元起存也有4.1厘。

創興重推3個月4.4厘的優惠，為新客戶優惠；現有客戶目前最高是4.25厘，須在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.25厘，5000元起存也有4.1厘。 建行亞洲4.4厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。 花旗4.4厘︰花旗最新加息至最高4.4厘，屬3個月存期，但條件是需為私人客戶業務戶口新客戶，又要同時持有指定產品結餘，因此5萬元起存額雖然不算多，但實際門檻高。

其他4厘選擇

4厘高息 銀行 存款期 年利率 入場費 交銀香港 3個月 4.25厘 100萬元 東亞 3個月 4.2厘 200萬元（指定戶口新客戶） 集友 6個月、3個月 4.2厘 100萬元 工銀亞洲 98天 4.2厘 300萬元（80萬元4.1厘） 188天 4.1厘 300萬元（80萬元4.0厘） 招商永隆 9個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元 恒生 3個月 4.1厘 1萬元

低門檻4厘之選

近日低門檻4厘漸多，虛銀接連加息，12個月最高有4.1厘，10元便可起存，屬匯立銀行的優惠。

大眾銀行隨即跟進，10萬元以下最高有4.5厘；恒生一般客戶、1萬元起存有4.1厘；星展5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦有4厘︰

低門檻的4厘選擇 銀行 入場費 年利率 存款期 大眾銀行 1至10萬元以下 4.6厘 3個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 東亞 2萬元（新客戶） 4.15厘 3個月 4.05厘 6個月 恒生 1萬元 4.1厘 3個月 創興 5000元 4.1厘 3個月 匯立 10元 4.1厘 12個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 9個月、6個月、3個月 星展 5萬元 4.05厘 12個月、6個月 4.0厘 4個月、3個月 信銀國際 10萬元 4.0厘 3個月 交銀香港 2萬元 4.0厘 6個月 平安壹賬通 100元 4.0厘 6個月、3個月

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

星展10厘 一周速賺近千元

星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。

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本文最後更新日期︰2023年7月27日

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