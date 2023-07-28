【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期

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【銀色債券2023】教你咁做自動加息 多過5厘｜認購多過30手原來唔浪費？
銀色債券保證回報達到5厘，定期存款隨即再創新高位，據報滙豐給予特選客戶的6個月存期，高達5.21厘，3個月都有5.15厘，以年利率而言撼贏銀債。上述優惠起存額均為50萬元，半年速賺逾1.3萬元！
不過這是受邀請的特選客戶才有的優惠，渣打、恒生、中銀等大行也不時發出高息邀請。然而，一般客戶或其他銀行客戶也不用灰心，目前3個月存期出現4.7厘高位，6個月也有4.6厘，均屬大眾銀行的手機新資金優惠。
|大型銀行特選客戶優惠
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|滙豐
|6個月
|5.21厘
|50萬元
|渣打
|6個月
|4.55厘
|50萬元
|中銀香港
|3、6個月
|4.1厘
|50萬元
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.2厘
|4.1厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行，最高息是恒生的4.1厘，只要是網上新資金，一般客戶也可開立。
本周迄今最少4銀行調整息率，包括渣打加一般客戶6個月存息至3.8厘、創興重推4.4厘及大新加至最高4.3厘。花旗銀行新客戶優惠更加至4.4厘。
虛擬銀行加息潮有點冷卻，但12個月存期卻出現4.1厘新高，屬匯立銀行的優惠，9個月及6個月存期則減至4厘。
7月份高息定存優惠
|大眾銀行4.7厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|大眾銀行
|3個月
|4.7厘
|50萬元（手機銀行新資金）
|6個月
|4.6厘
|50萬元（手機銀行新資金）
|12個月
|4.2厘
|50萬元（現有資金）
|富邦連環加息、重推4.5厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘（7月31日截止）
|100萬元
|12個月、6個月、3個月、2個月、1個月
|4.4厘（7月20日加息）
|50萬元
|創興重現4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.4厘
|50萬元（7月31日截止）
|3個月
|4.25厘（7月25日加息）
|50萬元（現有客戶）
|花旗加至4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|花旗銀行
|3個月
|4.4厘（7月26日加息）
|5萬元（私人客戶業務戶口新客戶）
|大新銀行4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|大新銀行
|3個月
|4.3厘（7月25日加息）
|100萬元（指定客戶新資金）
|4.2厘（7月25日加息）
|20萬元（指定客戶新資金）
|華僑銀行收起4.5厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|12個月
|4.15厘（7月14日減息）
|10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶）
|288天
|4.1厘（7月14日減息）
|6個月
|4.05厘（7月14日減息）
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|3個月
|4.3厘
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘
|12個月
|4.0厘
|虛擬銀行連環加息
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|匯立銀行
|12個月
|4.1厘
|10元
|富融
|6個月
|4.2厘
|不設最低存款額
|平安壹賬通
|6個月、3個月
|4.0厘
|100元
|建行亞洲延續20厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|建行亞洲
|1星期
|20厘
|50萬元
|3個月
|4.4厘
|100萬元（新客戶）
|1個月
|3.5厘
【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事
其他4厘選擇
|4厘高息
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|交銀香港
|3個月
|4.25厘
|100萬元
|東亞
|3個月
|4.2厘
|200萬元（指定戶口新客戶）
|集友
|6個月、3個月
|4.2厘
|100萬元
|工銀亞洲
|98天
|4.2厘（7月31日截止）
|300萬元（80萬元4.1厘）
|188天
|4.1厘（7月31日截止）
|300萬元（80萬元4.0厘）
|招商永隆
|9個月、6個月、3個月
|4.1厘
|50萬元
|恒生
|3個月
|4.1厘
|1萬元
低門檻4厘之選
近日低門檻4厘漸多，虛銀接連加息，12個月最高有4.1厘，10元便可起存，屬匯立銀行的優惠。
大眾銀行隨即跟進，10萬元以下最高有4.5厘；恒生一般客戶、1萬元起存有4.1厘；星展5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦有4厘︰
|低門檻的4厘選擇
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|大眾銀行
|1至10萬元以下
|4.6厘
|3個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.15厘
|3個月
|4.05厘
|6個月
|恒生
|1萬元
|4.1厘
|3個月
|創興
|5000元
|4.1厘
|3個月
|匯立
|10元
|4.1厘
|12個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|9個月、6個月、3個月
|星展
|5萬元
|4.05厘
|12個月、6個月
|4.0厘
|4個月、3個月
|信銀國際
|10萬元
|4.0厘
|3個月
|交銀香港
|2萬元
|4.0厘
|6個月
|平安壹賬通
|100元
|4.0厘
|6個月、3個月
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
星展10厘 一周速賺近千元
星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。
本文最後更新日期︰2023年7月28日
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欄名 : 存款收息