【定期存款2023】滙豐5厘　中銀、渣打逾4厘｜盤點近20銀行「4厘俱樂部」

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【高息存款】倒數1星期！3個月4.4厘／1星期20厘 盤點6月到期高息
三大發鈔行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但均只限特選客戶或指定理財客戶︰
|大型銀行特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|4.91厘
|4.97厘
|5.0厘
|50萬元
|渣打
|/
|4.4厘
|4.4厘
|10萬元
|中銀香港
|4.0厘
|4.1厘
|4.1厘
|1萬元
但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，3大發鈔行一般客戶的牌價如下︰
|大型銀行非特選客戶優惠
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|滙豐
|/
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.4厘
|3.3厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。
【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！
低門檻4厘之選
其他銀行方面，近日低門檻4厘漸多，最新星展加存息後，5萬元起存有4厘；本周創興銀行加息後，連低至$5000元起存也有4厘高息；招商永隆加息後，1萬元起存，3至9個月都有4.15厘︰
|低門檻的4厘選擇
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|工銀亞洲
|10萬元（新客戶）
|4.2厘
|3個月
|匯立
|10元
|4.2厘
|4個月
|招商永隆
|1萬元
|4.15厘
|9個月、6個月、3個月
|東亞
|2萬元（新客戶）
|4.15厘
|3個月
|1萬元
|4.05厘
|3個月
|創興
|5000元（新舊資金皆可）
|4.05厘
|3個月
|信銀國際
|1萬元
|4.05厘
|3個月
|星展
|5萬元
|4.0厘
|6個月
|大眾銀行
|少於10萬元（新舊資金皆可）
|4.0厘
|12個月、6個月、3個月
|花旗
|5萬元（新客戶）
|4.0厘
|3個月
3大發鈔行以外 最高4.5厘
不計大行的特選客戶優惠，目前3個月或以上存期，富邦有最高4.5厘，百萬大戶一季收息$11,250；12個月或以上長存期，華僑永亨有最高4.38厘。「4厘俱樂部」大軍目前有多達近20間銀行，以下2個表列出4厘選擇︰
|4.2厘以上
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|富邦
|3個月
|4.5厘
|100萬元
|12個月、6個月、3個月
|4.1厘
|50萬元
|創興
|3個月
|4.4厘
|300萬元
|4.2厘
|50萬元
|4.05厘
|5000元
|華僑永亨
|388天
|4.38厘
|20萬元
|288天
|4.2厘
|238天
|4.0厘
|大新
|3個月
|4.3厘
|100萬元
|4.2厘
|20萬元
|建行亞洲
|3個月
|4.3厘
|100萬元（新客戶）
|4.2厘
|100萬元
|4厘至4.2厘
|招商永隆
|9個月、6個月、3個月
|4.2厘
|50萬元
|12個月
|4.0厘
|東亞
|3個月
|4.2厘
|200萬元（新客戶）
|4.15厘
|2萬元或50萬元（新客戶）
|6個月
|4.0厘
|200萬元（新客戶）
|工銀亞洲
|3個月
|4.2厘
|10萬元（新客戶）
|98天
|4.2厘
|300萬元
（10萬元4厘）
|188天
|4.1厘
|300萬元
（80萬元4厘）
|匯立
|4個月
|4.2厘
|10元
|交銀香港
|3個月
|4.1厘
|100萬元
|大眾銀行
|12個月、6個月及3個月
|4.1厘
|50萬元
|4.0厘
|少於10萬元
|南洋商業銀行
|218天
|4.08厘
|100萬元
|集友
|3個月
|4.0厘
|100萬元
|星展
|6個月
|4.0厘
|5萬元
|花旗
|3個月
|4.0厘
|5萬元
虛銀突推4.5厘搶短錢
虛銀平安壹賬通突推4.5厘搶短錢，存期為14天，門檻低，100元也可以開立，但由於存期短，即使存入10萬元，14天也僅賺息約170元。
長息而言，虛銀最高有4.2厘，屬匯立的4個月存期，該行的12個月存期有3.8厘，同樣是虛銀中最高息，詳見下表︰
|虛擬銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3至4個月年利率
|存款額
|匯立
|3.8厘
|3.0厘
|4.2厘（4個月）
|10元
|平安壹賬通
|3.4厘
|3.7厘(5個月)
|3.7厘（3及4個月）
|100元
|富融
|3.0厘
|3.7厘
|3.7厘
|不設最低存款額
|Mox Bank
|3.5厘
|3.4厘
|2.0厘
|不設最低存款額
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|創興
|3個月
|4.2厘（現有資金）
|50萬元
|富邦
|12個月、6個月、3個月
|4.0厘（現有資金）
|100萬元
|大眾銀行
|12個月、6個月、3個月
|4.0厘（現有資金）
|少於10萬元
|信銀國際
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|1萬元
|集友
|3個月
|3.8厘（現有資金）
|100萬元
|星展
|12個月、6個月、4個月、3個月
|3.8厘（現有資金）
|5萬元
|招商永隆
|6個月
|3.5厘（現有資金）
|1萬元
除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！
工銀8厘 一周速賺300元
工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。
該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！
建行20厘 一周勁賺2000元
迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰
換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。
本文最後更新日期︰2023年6月24日
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欄名 : 存款收息