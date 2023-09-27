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【定期存款2023】滙豐帶頭　4.5厘成新標準！銀行瘋搶年結資金、比綠債賺息更多

收息攻略 11:14 2023/09/27

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綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，但銀行不讓綠債專美，近日乘着HIBOR高企，紛紛再加定存息，3個月、4個月有4.88厘，均屬快閃優惠，當中4個月4.88厘，大戶速賺$24,400。

滙豐帶頭把6個月存期加至4.5厘後，多間銀行響應，包括中銀香港（周二跟加）、恒生銀行（今天跟加）、大眾銀行、星展銀行、富融銀行及上商等，本周都加了6個月存期年利率，且大部分都在4.5厘水平或以上。雖然較綠債的4.75厘略低，但若果有一定本金，實際賺息比綠債更多。以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，銀行集中吸納年結資金，因此近日高息的存期多集中在3至6個月。

花旗銀行5厘
年利率存款期起存額其他要求
5.0厘3個月5萬元全新私人客戶業務戶口，並持有指定產品結餘

 

信銀國際4.88厘
年利率存款期起存額其他要求
4.88厘3個月200萬元分行新資金

 

東亞4.88厘
年利率存款期起存額其他要求
4.88厘4個月10萬元分行新資金

 

建行亞洲4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘3個月100萬元所有客戶新資金

 

大眾銀行4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘3個月、6個月50萬元手機銀行新資金

 

富邦銀行4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘6個月100萬元分行新資金

 

大新銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶

 

工銀亞洲4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘128天300萬元理財金客戶分行新資金

 

滙豐銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元尚玉或卓越理財客戶新資金

 

中銀香港4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元個人客戶網上新資金

 

恒生銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元綜合客戶網上新資金

 

富融銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月不設最低起存額虛擬銀行，只有電子渠道

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.4厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行24個月年利率12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
富融/4.0厘4.5厘4.3厘不設最低存款額
匯立4.4厘4.2厘3.2厘3.0厘10元
平安壹賬通/3.7厘3.7厘4.2厘（4個月）100元
Mox Bank3.8厘4.0厘3.8厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星/3.1厘3.1厘4.0厘1000元
livibank/3.4厘3.0厘2.5厘20萬元
眾安/3.01厘2.51厘2.21厘1元

收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相

綠色債券的4.75厘抵唔抵玩？如果以較小本金的角度計算，綠債比定期存款賺息更多︰

高息產品年期年利率實際賺息（假設5萬元本金）
綠色債券3年4.75厘7125元
定期存款2年4.4厘（匯立銀行）4400元
1年4.2厘（星展銀行）2100元
6個月4.6厘（大眾銀行）1150元
3個月5.0厘（花旗銀行）625元
註︰目前1年期定期存款最高4.6厘，6個月最高4.7厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的銀行作比較

綠債的保證回報達4.75厘，假設你抽中5手，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。

高息的定期存款門檻很高，存期又比綠債短，若以2年期4.4厘計算，合共收息4400元，比綠債低，其他存期賺息更少。

然而，今期綠債的認購反應佳，去年一人最多可獲5手，今年認購人數若超過去年的50萬人，每人獲派發的可能是3至4手

若果你是大戶，有50萬元資金想放收息產品，綠債未必可以滿足到你，選擇定期存款賺息更多，齊看下表︰

高息產品年期年利率本金（假設）實際賺息
綠色債券3年4.75厘5萬元（估計今年最多5手）7125元
定期存款1年4.6厘（富邦銀行）50萬元23,000元
9個月4.38厘（華僑銀行）50萬元16,425元
6個月4.7厘（大新銀行）50萬元11,750元
4個月4.88厘（東亞銀行）50萬元8,133元
3個月4.88厘（信銀國際）200萬元24,000元

上表可見，綠債對大戶而言其實只算小菜一碟，因為可分到的手數有限。反而定期存款可以大額開立，不用存夠3年，也能賺到逾萬元利息。

 

本文最後更新日期︰2023年9月27日

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