【定期存款2023】滙豐帶頭　4.5厘成新標準！虛銀4.8厘新高　銀行瘋搶年結資金

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【港元定存】恒生、渣打都跟進 4大銀行最高4.5厘 4個月4.4厘 美元全線5厘（附4大銀行港元、美元年利率）
綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，今日下午截止認購。而銀行不讓綠債專美，近日乘着HIBOR高企，紛紛再加定存息，3個月、4個月有4.88厘，均屬快閃優惠，當中4個月4.88厘，大戶速賺$24,400。
滙豐帶頭把6個月存期加至4.5厘後，多間銀行響應，包括中銀香港（周二跟加）、恒生銀行（周三跟加）、渣打銀行（周三跟加）、大眾銀行、星展銀行、富融銀行及上商等，本周都加了6個月存期年利率，且大部分都在4.5厘水平或以上。雖然較綠債的4.75厘略低，但若果有一定本金，實際賺息比綠債更多。以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，銀行集中吸納年結資金，因此近日高息的存期多集中在3至6個月。
|花旗銀行5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新私人客戶業務戶口，並持有指定產品結餘
|信銀國際4.88厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.88厘
|3個月
|200萬元
|分行新資金
|東亞4.88厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.88厘
|4個月
|10萬元
|分行新資金
|平安壹賬通4.8厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.8厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|建行亞洲4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
|大眾銀行4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月、6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|富邦銀行4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|6個月
|100萬元
|分行新資金
|大新銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|6個月
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|工銀亞洲4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|128天
|300萬元
|理財金客戶分行新資金
|滙豐銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶新資金
|中銀香港4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|個人客戶網上新資金
|恒生銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|富融銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|不設最低起存額
|虛擬銀行，只有電子渠道
上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行加至最高4.8厘，屬4個月存期；富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。
事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.4厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰
|銀行
|24個月年利率
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|平安壹賬通
|/
|3.7厘
|3.7厘
|4.8厘（4個月）
|100元
|富融
|/
|4.0厘
|4.5厘
|4.3厘
|不設最低存款額
|匯立
|4.4厘
|4.2厘
|3.2厘
|3.0厘
|10元
|Mox Bank
|3.8厘
|4.0厘
|3.8厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|/
|3.1厘
|3.1厘
|4.0厘
|1000元
|livibank
|/
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
|眾安
|/
|3.01厘
|2.51厘
|2.21厘
|1元
收息必睇︰【綠債2023】專家料首日可升6% 銀彈攻勢或無效？拆解「免息免按金」真相
綠色債券的4.75厘抵唔抵玩？如果以較小本金的角度計算，綠債比定期存款賺息更多︰
|高息產品
|年期
|年利率
|實際賺息（假設5萬元本金）
|綠色債券
|3年
|4.75厘
|7125元
|定期存款
|2年
|4.4厘（匯立銀行）
|4400元
|1年
|4.2厘（星展銀行）
|2100元
|6個月
|4.6厘（大眾銀行）
|1150元
|3個月
|5.0厘（花旗銀行）
|625元
|註︰目前1年期定期存款最高4.6厘，6個月最高4.7厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的銀行作比較
綠債的保證回報達4.75厘，假設你抽中5手，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。
高息的定期存款門檻很高，存期又比綠債短，若以2年期4.4厘計算，合共收息4400元，比綠債低，其他存期賺息更少。
然而，今期綠債的認購反應佳，去年一人最多可獲5手，今年認購人數若超過去年的50萬人，每人獲派發的可能是3至4手。
若果你是大戶，有50萬元資金想放收息產品，綠債未必可以滿足到你，選擇定期存款賺息更多，齊看下表︰
|高息產品
|年期
|年利率
|本金（假設）
|實際賺息
|綠色債券
|3年
|4.75厘
|5萬元（估計今年最多5手）
|7125元
|定期存款
|1年
|4.6厘（富邦銀行）
|50萬元
|23,000元
|9個月
|4.38厘（華僑銀行）
|50萬元
|16,425元
|6個月
|4.7厘（大眾銀行）
|50萬元
|11,750元
|4個月
|4.88厘（東亞銀行）
|50萬元
|8,133元
|3個月
|4.88厘（信銀國際）
|200萬元
|24,000元
上表可見，綠債對大戶而言其實只算小菜一碟，因為可分到的手數有限。反而定期存款可以大額開立，不用存夠3年，也能賺到逾萬元利息。
本文最後更新日期︰2023年9月28日
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欄名 : 存款收息