【定期存款2023】滙豐加息大行未響應　中小行減息跌穿5厘　哪些銀行還有5厘？

▲ 5厘高息定存悄然下架，近一星期已有兩間銀行退出「5厘俱樂部」。專家指，香港息口明年有可能向下，想做高息定期存款，要趁現在至年底。

上周美聯儲維持利率不變，市場估計美國加息周期已經完結，高利率維持多一段時間後，最快明年就會減息。

港元定期存款出現新趨勢，滙豐本周雖然加息至4.7厘，但其他發鈔行罕有地未見跟隨加息，暫時均按兵不動。另一邊廂，中小行現輕微降息，部分存期跌穿5厘。

例如富邦銀行今日（11月10日）把12個月及6個月存期，一律由最高5厘減至4.8厘，僅3個月存期維持5厘水平。

至於虛銀匯立銀行，先在上周五把9個月5.1厘下架，減至4厘，再在今日把12個月存期由4.9厘減至4.7厘。

南洋商業銀行則把3個月存期，由原本全城最高的5.05厘減至4.85厘。

而花旗及華僑銀行的5厘，則暫時在本周六（11月11日）到期，未知下周會否延續。

因此，本周呈現滙豐一家獨加，其餘均輕微減息的現象，定期存款見頂了嗎？

分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

還有哪些5厘高息？

不過，港元定存目前最高仍有5厘，4間銀行仍在「5厘俱樂部」之列，偏佈不同存期。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有9間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 富邦銀行 5.0厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興銀行 5.0厘

（11月30日到期） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 華僑銀行 5.0厘

（11月11日到期） 100天 50萬元 新資金 花旗銀行 5.0厘

（11月11日到期） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存 4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 創興銀行 4.9厘 3個月 50萬元 現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可 集友銀行 4.88厘

（11月15日到期） 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.85厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 12個月、

6個月、 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金

星展李若凡︰存息下調屬短期情況

部份銀行的定期存款息率開始下調，星展香港環球市場策略師李若凡認為是短期情況，基於拆息稍為回落，而又未到年尾，況且從9月及10月份的高位回調屬於合理。然而，她認為定存息率繼續下調的機會不太大，年底資金需求始終強勁，到時銀行要「搶錢」又會調高，特別是3個月、4個月的短期。她建議等到12月息口轉強時才決定做定期，到時可以鎖定5厘和較長的存款時間。

目前香港銀行體系總結餘約450億元，總結餘規模減少令拆息一直高企，1個月HIBOR最新報4.9厘，更長期限的均在5厘以上。

低門檻吼虛銀 現有資金4.7厘

雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘，且遍布不同存款期，有更多選擇。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 匯立 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 富融 4.7厘 4.7厘 4.4厘 不設最低存款額 平安壹賬通 4.7厘 4.7厘 4.7厘（4個月） 100元 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元



本文最後更新日期︰2023年11月10日

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