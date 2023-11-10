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【定期存款2023】滙豐加息大行未響應　中小行減息跌穿5厘　哪些銀行還有5厘？

收息攻略 10:43 2023/11/10

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5厘高息定存悄然下架，近一星期已有兩間銀行退出「5厘俱樂部」。專家指，香港息口明年有可能向下，想做高息定期存款，要趁現在至年底。

上周美聯儲維持利率不變，市場估計美國加息周期已經完結，高利率維持多一段時間後，最快明年就會減息。

港元定期存款出現新趨勢，滙豐本周雖然加息至4.7厘，但其他發鈔行罕有地未見跟隨加息，暫時均按兵不動。另一邊廂，中小行現輕微降息，部分存期跌穿5厘。

例如富邦銀行今日（11月10日）把12個月及6個月存期，一律由最高5厘減至4.8厘，僅3個月存期維持5厘水平。

至於虛銀匯立銀行，先在上周五把9個月5.1厘下架，減至4厘，再在今日把12個月存期由4.9厘減至4.7厘。

南洋商業銀行則把3個月存期，由原本全城最高的5.05厘減至4.85厘。

而花旗及華僑銀行的5厘，則暫時在本周六（11月11日）到期，未知下周會否延續。

因此，本周呈現滙豐一家獨加，其餘均輕微減息的現象，定期存款見頂了嗎？

分析︰明年初香港息口回落　高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

還有哪些5厘高息？

不過，港元定存目前最高仍有5厘，4間銀行仍在「5厘俱樂部」之列，偏佈不同存期。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有9間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
銀行年利率存款期起存額備註
富邦銀行5.0厘3個月50萬元手機銀行新資金
創興銀行5.0厘
（11月30日到期）		3個月50萬元全新客戶完成指定項目
華僑銀行5.0厘
（11月11日到期）		100天50萬元新資金
花旗銀行5.0厘
（11月11日到期）		3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存
4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
交銀香港4.95厘3個月100萬元指定理財客戶網上新資金
東亞銀行4.95厘3個月10萬元全新顯卓理財客戶新資金
華僑銀行4.9厘6個月100萬元全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
創興銀行4.9厘3個月50萬元現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可
集友銀行4.88厘
（11月15日到期）		3個月100萬元分行新資金
南洋商業銀行4.85厘3個月100萬元特選南商理財客戶新資金
富邦銀行4.8厘12個月、
6個月、		50萬元手機銀行新資金
工銀亞洲4.8厘3個月10萬元全新客戶分行新資金

星展李若凡︰存息下調屬短期情況

部份銀行的定期存款息率開始下調，星展香港環球市場策略師李若凡認為是短期情況，基於拆息稍為回落，而又未到年尾，況且從9月及10月份的高位回調屬於合理。然而，她認為定存息率繼續下調的機會不太大，年底資金需求始終強勁，到時銀行要「搶錢」又會調高，特別是3個月、4個月的短期。她建議等到12月息口轉強時才決定做定期，到時可以鎖定5厘和較長的存款時間。

目前香港銀行體系總結餘約450億元，總結餘規模減少令拆息一直高企，1個月HIBOR最新報4.9厘，更長期限的均在5厘以上。

低門檻吼虛銀　現有資金4.7厘

雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘，且遍布不同存款期，有更多選擇。

虛擬銀行定存大比併
銀行12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
匯立4.7厘4.0厘3.0厘10元
富融4.7厘4.7厘4.4厘不設最低存款額
平安壹賬通4.7厘4.7厘4.7厘（4個月）100元
Mox Bank4.1厘4.5厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星4.05厘4.0厘4.5厘1000元
眾安3.01厘2.51厘3.65厘（4個月）1元
livibank3.4厘3.0厘2.5厘20萬元


本文最後更新日期︰2023年11月10日

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