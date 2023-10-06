【定期存款2023】本周逾10銀行加息　5銀行4.8厘或以上（新增集友4.5厘）

踏入10月份，最少8銀行加存息，5間銀行的存息達4.8厘或以上，比綠債更高息。即睇10月份加息銀行︰

集友銀行新推128天存期，高達4.5厘，需80萬元新資金。

建行亞洲3個月存息加至4.85厘，屬全新理財客戶，現有客戶則要存款額達500萬元才有4.85厘。

虛銀Mox加6個月存息至最高4.3厘，當中包括新資金額外1.3厘年利率。

花旗把3個月5厘的優惠，延續至10月14日。不過門檻極高，需為私人客戶業務戶口新客戶，並持有最少7.8萬元的指定產品結存。

工銀亞洲把3個月存期加至4.9厘，存款額由10萬元至80萬元，一季可收息達9800元。這屬全新客戶的分行新資金優惠，一般綜合戶口也可。

東亞銀行把4個月4.88厘下架，但3個月存期則加至4.88厘，適用於全新顯卓理財客戶、或全新顯卓私人理財客戶。

交銀香港把3個月存期加至4.7厘，適用於指定客戶的100萬元網上新資金；一般客戶、2萬元起存也有4.4厘。

大新銀行6個月與3個月存期均加至4.6厘，屬全新VIP銀行客戶優惠，適用於10萬至50萬元新資金。

虛銀富融加息至最高4.6厘，屬6個月存期；12個月存期也加至4.5厘，屬虛銀中最高。

虛銀匯立銀行則把24個月存期加至4.6厘，2年期而言屬全城最高。18個月及12個月存期，分別加至4.5厘及4.4厘。

華僑銀行的9個月及6個月存期，一律加至4.5厘，當中9個月存期屬全城最高。

南洋商業銀行把12個月存期加至最高4.2厘，但需為特選南商理財客戶的新資金。

多間銀行比綠債更高息

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上周有富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘，是今年初跌穿5厘後的新高。建行亞洲全新客戶的3個月存期，則高達4.8厘。

以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，最少5間銀行達4.8厘或以上水平︰

花旗銀行5.0厘（延至10月14日到期） 年利率 存款期 起存額 其他要求 5.0厘 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存達7.8萬元

工銀亞洲4.9厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.9厘 3個月 10萬元至80萬元 全新客戶分行新資金

信銀國際4.88厘（已到期） 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 200萬元 分行新資金

東亞4.88厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 10萬元 全新「顯卓理財」；全新「顯卓私人理財」客戶需200萬元起存

建行亞洲4.85厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.85厘 3個月 500萬元 全新「貴賓理財」客戶

富邦4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 12、6及3個月 50萬元 手機銀行新資金

交銀香港4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 100萬元 通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金

創興銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目

大新銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月、3個月 10萬-50萬元 全新VIP客戶分行新資金

大眾銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 50萬元 手機銀行新資金

匯立銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 24個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 18個月

富融銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 不設最低起存額 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 12個月

高達4.5厘的也有以下選擇，主要涵蓋3至6個月存期，華僑銀行則設9個月4.5厘，為該存期目前最高息︰

華僑銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金

集友銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 128天 80萬元 分行新資金

滙豐銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 尚玉或卓越理財客戶新資金

中銀香港4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 個人客戶網上新資金

恒生銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 綜合客戶網上新資金

平安壹賬通4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

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低門檻吼實虛擬銀行

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行的4個月存期，達4.5厘；富融銀行連續多周都加存息，6個月加至4.6厘，比發鈔行更高，12個月加至4.5厘，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 富融 / 4.5厘 4.6厘 4.4厘 不設最低存款額 匯立 4.6厘 4.4厘 3.2厘 3.0厘 10元 平安壹賬通 / 3.7厘 3.7厘 4.5厘（4個月） 100元 Mox Bank 3.8厘 4.1厘 4.3厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 / 3.1厘 3.1厘 4.3厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元

本文最後更新日期︰2023年10月6日

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