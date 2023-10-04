【定期存款2023】本周最少6銀行加息　再度逼近5厘大關！5銀行4.8厘或以上

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定期存款利率邊間好？現有資金4.7厘、新資金5厘（附不同存期最高息之選）
踏入10月份，最少6銀行加存息，5間銀行的存息達4.8厘或以上，比綠債更高息。即睇10月份加息銀行︰
多間銀行比綠債更高息
4.75厘綠色債券截止認購後，多間銀行即加存息，部分比綠債更高息！
上周有富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘，是今年初跌穿5厘後的新高。建行亞洲全新客戶的3個月存期，則高達4.8厘。
高達4.7厘的也有3間銀行，除了上述的交銀香港，平安壹賬通的4個月存期有4.7厘；創興銀行的新客戶3個月存期，近日由4.1厘大加至4.7厘，適用於50萬元存款。
以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，最少5間銀行達4.8厘或以上水平︰
|花旗銀行5.0厘（延至10月14日到期）
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存達7.8萬元
|工銀亞洲4.9厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.9厘
|3個月
|10萬元至80萬元
|全新客戶分行新資金
|信銀國際4.88厘（已到期）
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.88厘
|3個月
|200萬元
|分行新資金
|東亞4.88厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.88厘
|3個月
|10萬元
|全新「顯卓理財」；全新「顯卓私人理財」客戶需200萬元起存
|富邦4.8厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.8厘
|12、6及3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲4.8厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.8厘
|3個月
|500萬元
|全新「貴賓理財」客戶
|交銀香港4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月
|100萬元
|通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金
|平安壹賬通4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|創興銀行4.7厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.7厘
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|大眾銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|6個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|匯立銀行4.6厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.6厘
|24個月
|10元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|4.5厘
|18個月
|華僑銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|9個月、6個月
|10萬元
|宏富理財客戶新資金
|滙豐銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|尚玉或卓越理財客戶新資金
|中銀香港4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|個人客戶網上新資金
|恒生銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|1萬元
|綜合客戶網上新資金
|富融銀行4.5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.5厘
|6個月
|不設最低起存額
|虛擬銀行，只有電子渠道
【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因
上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行的4個月存期，達4.7厘；富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。
事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰
|銀行
|24個月年利率
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|平安壹賬通
|/
|3.7厘
|3.7厘
|4.7厘（4個月）
|100元
|匯立
|4.6厘
|4.4厘
|3.2厘
|3.0厘
|10元
|富融
|/
|4.0厘
|4.5厘
|4.3厘
|不設最低存款額
|Mox Bank
|3.8厘
|4.0厘
|3.8厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|/
|3.1厘
|3.1厘
|4.0厘
|1000元
|livibank
|/
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
|眾安
|/
|3.01厘
|2.51厘
|2.21厘
|1元
本文最後更新日期︰2023年10月4日
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欄名 : 存款收息