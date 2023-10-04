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【定期存款2023】本周最少6銀行加息　再度逼近5厘大關！5銀行4.8厘或以上

收息攻略 12:39 2023/10/04

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踏入10月份，最少6銀行加存息，5間銀行的存息達4.8厘或以上，比綠債更高息。即睇10月份加息銀行︰

  • 花旗把3個月5厘的優惠，延續至10月14日。不過門檻極高，需為私人客戶業務戶口新客戶，並持有最少7.8萬元的指定產品結存。
  • 工銀亞洲把3個月存期加至4.9厘，逼近5厘大關，存款額由10萬元至最多80萬元，即一季可收息達9800元。這屬全新客戶的分行新資金優惠，這個「全新客戶」要求不高，因為毋需高端理財戶口，一般綜合戶口也可。
  • 東亞銀行把4個月4.88厘下架，但3個月存期則加至4.88厘，適用於全新顯卓理財客戶、或全新顯卓私人理財客戶。
  • 交銀香港把3個月存期加至4.7厘，適用於指定客戶的100萬元網上新資金；一般客戶、2萬元起存也有4.4厘。
  • 虛銀匯立銀行則把24個月存期加至4.6厘，2年期而言屬全城最高。18個月及12個月存期，同時有加息，分別加至4.5厘及4.4厘，均屬虛銀中最高。
  • 華僑銀行則把9個月及6個月存期，一律加至4.5厘，當中9個月存期屬全城最高。但該行把12個月存期年利率，由4.4厘減至4厘。
  • 南洋商業銀行把12個月存期加至最高4.2厘，但需為特選南商理財客戶的新資金。

多間銀行比綠債更高息

4.75厘綠色債券截止認購後，多間銀行即加存息，部分比綠債更高息！

上周有富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘，是今年初跌穿5厘後的新高。建行亞洲全新客戶的3個月存期，則高達4.8厘。

高達4.7厘的也有3間銀行，除了上述的交銀香港，平安壹賬通的4個月存期有4.7厘；創興銀行的新客戶3個月存期，近日由4.1厘大加至4.7厘，適用於50萬元存款。

以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，最少5間銀行達4.8厘或以上水平

花旗銀行5.0厘（延至10月14日到期）
年利率存款期起存額其他要求
5.0厘3個月5萬元全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存達7.8萬元

 

工銀亞洲4.9厘
年利率存款期起存額其他要求
4.9厘3個月10萬元至80萬元全新客戶分行新資金

 

信銀國際4.88厘（已到期）
年利率存款期起存額其他要求
4.88厘3個月200萬元分行新資金

 

東亞4.88厘
年利率存款期起存額其他要求
4.88厘3個月10萬元全新「顯卓理財」；全新「顯卓私人理財」客戶需200萬元起存

 

富邦4.8厘
年利率存款期起存額其他要求
4.8厘12、6及3個月50萬元手機銀行新資金

 

建行亞洲4.8厘
年利率存款期起存額其他要求
4.8厘3個月500萬元全新「貴賓理財」客戶

 

交銀香港4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘3個月100萬元通達私人財富、通達理財或交銀理財的網上新資金

 

平安壹賬通4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘4個月100元虛擬銀行，只有電子渠道

 

創興銀行4.7厘
年利率存款期起存額其他要求
4.7厘3個月50萬元全新客戶完成指定項目

 

大眾銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘6個月50萬元手機銀行新資金

 

匯立銀行4.6厘
年利率存款期起存額其他要求
4.6厘24個月10元虛擬銀行，只有電子渠道
4.5厘18個月

 

華僑銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘9個月、6個月10萬元宏富理財客戶新資金

 

滙豐銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元尚玉或卓越理財客戶新資金

 

中銀香港4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元個人客戶網上新資金

 

恒生銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月1萬元綜合客戶網上新資金

 

富融銀行4.5厘
年利率存款期起存額其他要求
4.5厘6個月不設最低起存額虛擬銀行，只有電子渠道

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行的4個月存期，達4.7厘；富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行24個月年利率12個月年利率6個月年利率3個月年利率起存額（港元）
平安壹賬通/3.7厘3.7厘4.7厘（4個月）100元
匯立4.6厘4.4厘3.2厘3.0厘10元
富融/4.0厘4.5厘4.3厘不設最低存款額
Mox Bank3.8厘4.0厘3.8厘2.0厘已計及新資金的額外年利率
天星/3.1厘3.1厘4.0厘1000元
livibank/3.4厘3.0厘2.5厘20萬元
眾安/3.01厘2.51厘2.21厘1元

本文最後更新日期︰2023年10月4日

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