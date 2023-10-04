【定期存款2023】本周最少6銀行加息　再度逼近5厘大關！4銀行4.8厘或以上

踏入10月份，最少6銀行加存息，最新工銀亞洲把3個月存期加至4.9厘，逼近5厘大關，存款額由10萬元至最多80萬元，即一季可收息達9800元。這屬全新客戶的分行新資金優惠，這個「全新客戶」要求不高，因為毋需高端理財戶口，一般綜合戶口也可。

東亞銀行最新10月份則把4個月4.88厘下架，但3個月存期則加至4.88厘，適用於全新顯卓理財客戶、或全新顯卓私人理財客戶。

交銀香港把3個月存期加至4.7厘，適用於指定客戶的100萬元網上新資金；一般客戶、2萬元起存也有4.4厘。

虛銀匯立銀行則把24個月存期加至4.6厘，2年期而言屬全城最高。18個月及12個月存期，同時有加息，分別加至4.5厘及4.4厘，均屬虛銀中最高。

華僑銀行則把9個月及6個月存期，一律加至4.5厘，當中9個月存期屬全城最高。但該行把12個月存期年利率，由4.4厘減至4厘。

加息的還有南洋商業銀行，12個月存期加至最高4.2厘，但需為特選南商理財客戶的新資金。

多間銀行比綠債更高息

4.75厘綠色債券截止認購後，多間銀行即加存息，部分比綠債更高息！

上周有富邦把12個月、6個月及3個月存期都加至4.8厘，是今年初跌穿5厘後的新高。建行亞洲全新客戶的3個月存期，則高達4.8厘。

高達4.7厘的也有兩間銀行。踏入10月份，平安壹賬通把4個月存期由4.8厘減至4.7厘，但仍屬高水平；

創興銀行近日把新客戶的3個月存期，由4.1厘大加至4.7厘，適用於50萬元存款，全新客戶需同時完成指定項目，例如申請信用卡等。

以下介紹多款4.5厘或以上的高息之選，最少4間銀行達4.8厘或以上水平︰

工銀亞洲4.9厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.9厘 3個月 10萬元至80萬元 全新客戶分行新資金

信銀國際4.88厘（已到期） 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 200萬元 分行新資金

東亞4.88厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.88厘 3個月 10萬元 全新「顯卓理財」；全新「顯卓私人理財」客戶需200萬元起存

富邦4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 12、6及3個月 50萬元 手機銀行新資金

建行亞洲4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 3個月 500萬元 全新「貴賓理財」客戶

平安壹賬通4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

創興銀行4.7厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.7厘 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目

大眾銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 6個月 50萬元 手機銀行新資金

匯立銀行4.6厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.6厘 24個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 4.5厘 18個月

華僑銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金

滙豐銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 尚玉或卓越理財客戶新資金

中銀香港4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 個人客戶網上新資金

恒生銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 1萬元 綜合客戶網上新資金

富融銀行4.5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.5厘 6個月 不設最低起存額 虛擬銀行，只有電子渠道

【港元定存】滙豐、中銀4.5厘低門檻之冠！拆解「港元荒」3大原因

上述的高息很多都要大額起存，而滙豐、中銀香港及恒生的起存要求相對較低。而虛銀也逐漸重新加息，例如平安壹賬通銀行的4個月存期，達4.7厘；富融銀行連續兩日加存息，6個月加至4.5厘，與發鈔行看齊，且不設最低起存額。

事實上，匯立的港元定存近日亦重返4.6厘水平，屬24個月的長存期。以下看虛擬銀行定存大比併︰

銀行 24個月年利率 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 平安壹賬通 / 3.7厘 3.7厘 4.7厘（4個月） 100元 匯立 4.6厘 4.4厘 3.2厘 3.0厘 10元 富融 / 4.0厘 4.5厘 4.3厘 不設最低存款額 Mox Bank 3.8厘 4.0厘 3.8厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 / 3.1厘 3.1厘 4.0厘 1000元 livibank / 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元 眾安 / 3.01厘 2.51厘 2.21厘 1元

本文最後更新日期︰2023年10月4日

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