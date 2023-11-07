【定期存款2023】本周加息頭炮　低門檻4.7厘｜盤點「5厘俱樂部」4間銀行

▲ 港元定期存款新消息，匯立銀行（WeLab Bank）的5.1厘僅兩天便下架，但「5厘俱樂部」仍有4名成員，最高5.05厘。

上周美聯儲維持利率不變，香港銀行普遍觀望息口走勢，本周絕大部分銀行都按兵不動，直至周二傍晚，才由虛銀平安壹賬通打響頭炮，成為本周第一間加存息的銀行。

平安壹賬通把12個月與6個月存期一律加至4.7厘，與該行的4個月存期看齊，僅100元起存，毋需新資金。

此次加息相信是應對匯立及富融上周連環加息。上周匯立把12個月長息加至4.9厘，富融把12個月及6個月存期加至4.7厘。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 匯立 4.9厘 4.0厘 3.0厘 10元 富融 4.7厘 4.7厘 4.4厘 不設最低存款額 平安壹賬通 4.7厘 4.7厘 4.7厘（4個月） 100元 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

事實上，匯立上周一度推出9個月5.1厘高息，冠絕全城，但僅維持兩天便下架。不過，港元定存目前最高仍有5.05厘，4間銀行在「5厘俱樂部」之列，偏佈不同存期。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有8間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 匯立 5.1厘（已下架） 9個月（已下架） 10元（已下架） 虛擬銀行，只有電子渠道（已下架） 南洋商業銀行 5.05厘（截至11月29日） 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦 5.0厘 12個月、6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興 5.0厘（延至11月30日） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 5.0厘（延至11月11日） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存 4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 匯立 4.9厘 12個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 集友 4.88厘 3個月 100萬元 分行新資金 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 南洋商業銀行 4.8厘 6個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金

南洋商業銀行的5.05厘是目前最高的3個月存期，但起存額要100萬元，而且只限特選南商理財客戶，要特選職業（例如醫務人員、大專教育人員等）、港漂客戶或內地客戶等才可以開立。

富邦的5厘則為目前最高的12個月及6個月存期，起存額為50萬元，屬中等門檻，需為手機銀行新資金。

花旗及創興銀行的全新客戶優惠，最高都有5厘，同樣把優惠期延續，分別至本月中及本月底。

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集友銀行本月的新優惠，3個月存期則加至4.88厘，需為分行新資金，最少100萬元。現有資金也有4.7厘。

工銀亞洲本月把新客戶的優惠，由4.9厘略減至4.8厘，適用於3個月存期，本金10萬元至80萬元。

大眾銀行則把手機新資金的額外年利率，由0.3厘減至0.2厘，但6個月及3個月仍有高達4.7厘，屬市場中較高水平。

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近20銀行都有息加 4.5厘成基本

近兩個月美債息高企，市場預期即使美國加息已見頂，高息環境也會持續，帶動港元拆息高企，連帶不少銀行也加港元存息。滙豐、中銀等大行相繼加至4.5厘後，4.5厘已成基本。

4.5厘以上、比發鈔行高息（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存期 起存額 備註 建行亞洲 4.75厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金 東亞銀行 4.7厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 4.7厘 6個月 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.7厘 6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.7厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 4.7厘 12個月、6個月、4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 12個月、6個月 不設最低存款額 擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.65厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.6厘 3個月 10萬元 手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2023年11月7日

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