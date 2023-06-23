【定期存款2023】星展加至4厘、虛銀突推4.5厘搶短錢｜盤點14大銀行「4厘俱樂部」

4厘高息原本只限百萬大戶，但近日低門檻4厘漸多，最新星展加存息後，5萬元起存有4厘；本周創興銀行加息後，連低至$5000元起存也有4厘高息；招商永隆加息後，1萬元起存，3至9個月都有4.15厘；大眾銀行亦在近日再加存息，少於10萬元本金也有4厘。以下盤點8大銀行低門檻4厘之選︰

低門檻的4厘選擇 銀行 入場費 年利率 存款期 工銀亞洲 10萬元（新客戶） 4.2厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.15厘 9個月、6個月、3個月 東亞 2萬元（新客戶） 4.15厘 3個月 1萬元 4.05厘 3個月 創興 5000元（新舊資金皆可） 4.05厘 3個月 信銀國際 1萬元 4.05厘 3個月 星展 5萬元 4.0厘 6個月 大眾銀行 少於10萬元（新舊資金皆可） 4.0厘 12個月、6個月、3個月 花旗 5萬元（新客戶） 4.0厘 3個月

定期存款「有買趁手」，目前3個月或以上存期，最高4.5厘，百萬大戶一季收息$11,250；12個月或以上長存期，最高4.38厘。「4厘俱樂部」大軍目前有多達14間銀行，以下2個表列出超過20個4厘選擇︰

4.2厘以上 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘 100萬元 12個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元 創興 3個月 4.4厘 300萬元 4.2厘 50萬元 4.05厘 5000元 渣打 6個月 4.4厘 10萬元（特選客戶） 3個月 4.4厘 華僑永亨 388天 4.38厘 20萬元 288天 4.2厘 238天 4.0厘 大新 3個月 4.3厘 100萬元 4.2厘 20萬元 建行亞洲 3個月 4.3厘 100萬元（新客戶） 4.2厘 100萬元

4厘至4.2厘 招商永隆 9個月、6個月、3個月 4.2厘 50萬元 12個月 4.0厘 東亞 3個月 4.2厘 200萬元（新客戶） 4.15厘 2萬元或50萬元（新客戶） 6個月 4.0厘 200萬元（新客戶） 工銀亞洲 3個月 4.2厘 10萬元（新客戶） 98天 4.2厘 300萬元

（10萬元4厘） 188天 4.1厘 300萬元

（80萬元4厘） 交銀香港 3個月 4.1厘 100萬元 大眾銀行 12個月、6個月及3個月 4.1厘 50萬元 4.0厘 少於10萬元 南洋商業銀行 218天 4.08厘 100萬元 星展 6個月 4.0厘 5萬元 花旗 3個月 4.0厘 5萬元

富邦4.5厘︰ 富邦最新推出4.5厘高息，3個月存期，最少要存100萬元新資金，需在分行開立。這是目前最高息的港元定期存款（3個月或以上）；而富邦最新亦把手機銀行新資金的優惠加至最高4.1厘，50萬元起存額。

富邦最新推出4.5厘高息，3個月存期，最少要存100萬元新資金，需在分行開立。這是目前最高息的港元定期存款（3個月或以上）；而富邦最新亦把手機銀行新資金的優惠加至最高4.1厘，50萬元起存額。 創興3個月4.4厘︰ 創興新增3個月4.4厘，專為300萬元新資金的大戶，一季賺息達3.3萬元。門檻低一點也有4厘，全新客戶完成指定項目，50萬元有4.2厘；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.2厘，$5000元起存也有4.05厘。

創興新增3個月4.4厘，專為300萬元新資金的大戶，一季賺息達3.3萬元。門檻低一點也有4厘，全新客戶完成指定項目，50萬元有4.2厘；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.2厘，$5000元起存也有4.05厘。 渣打4.4厘︰ 渣打特選的「優先私人理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.4厘，需有10萬元新資金。

渣打特選的「優先私人理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.4厘，需有10萬元新資金。 華僑永亨4.38厘︰ 華僑永亨宏富理財客戶，20萬元新資金，新增388天存期，高達4.38厘，大約1年多1個月，存20萬元賺息逾9300元。另外，該行的288天及238天存期都有4厘。

華僑永亨宏富理財客戶，20萬元新資金，新增388天存期，高達4.38厘，大約1年多1個月，存20萬元賺息逾9300元。另外，該行的288天及238天存期都有4厘。 工銀亞洲4.2厘︰ 工銀亞洲最新把新客戶優惠加至4.2厘，3個月存期，10萬至80萬元存款額，算是4厘之中較低門檻之選，而且新客戶也不一定要求開理財戶口，一般綜合賬戶也可享有優惠。

工銀亞洲最新把新客戶優惠加至4.2厘，3個月存期，10萬至80萬元存款額，算是4厘之中較低門檻之選，而且新客戶也不一定要求開理財戶口，一般綜合賬戶也可享有優惠。 東亞200萬4.2厘︰ 東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期就有4.2厘，以200萬元計，一季勁賺息2.1萬元。想門檻低一點，全新至尊理財客戶或顯卓理財客戶，2萬元起存、或50萬元起存，3個月都有4.15厘；6個月存期也有4厘，大戶200萬元賺息4萬元！

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期就有4.2厘，以200萬元計，一季勁賺息2.1萬元。想門檻低一點，全新至尊理財客戶或顯卓理財客戶，2萬元起存、或50萬元起存，3個月都有4.15厘；6個月存期也有4厘，大戶200萬元賺息4萬元！ 建行亞洲4.3厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.3厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.2厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.3厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.2厘。 大新銀行4.2厘︰ 大新銀行最新把3個月存期加至最高4.2厘，需為指定高端戶口的100萬元新資金。20萬元起存額，最新也加至4.1厘水平。

大新銀行最新把3個月存期加至最高4.2厘，需為指定高端戶口的100萬元新資金。20萬元起存額，最新也加至4.1厘水平。 招商永隆4.2厘︰ 招商永隆最新把9個月、6個月及3個月存期加至4.2厘，50萬元起存，而1萬元起存也有4.15厘。

招商永隆最新把9個月、6個月及3個月存期加至4.2厘，50萬元起存，而1萬元起存也有4.15厘。 交銀香港4.1厘︰ 交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4.1厘，一季賺息逾1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.8厘。

交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4.1厘，一季賺息逾1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.8厘。 大眾銀行4.1厘︰ 大眾銀行的12個月、6個月及3個月存期，50萬元本金有4.1厘，少於10萬元都有4厘，而且現有資金也可開立。

大眾銀行的12個月、6個月及3個月存期，50萬元本金有4.1厘，少於10萬元都有4厘，而且現有資金也可開立。 南洋商業銀行4.08厘︰ 南洋新增特別存期218天，年利率4.08厘，100萬元新資金起，收息逾2.4萬元。如果是50萬元，也有3.98厘，逼近4厘。

南洋新增特別存期218天，年利率4.08厘，100萬元新資金起，收息逾2.4萬元。如果是50萬元，也有3.98厘，逼近4厘。 信銀國際4.05厘︰ 信銀國際低門檻可享4厘，3個月存期，1萬元新資金有4.05厘，需在手機銀行開立。

信銀國際低門檻可享4厘，3個月存期，1萬元新資金有4.05厘，需在手機銀行開立。 星展6個月4厘︰ 星展銀行加存息後，6個月有4厘，5萬元新資金便可，需經網上開立；現有資金有3.95厘。

星展銀行加存息後，6個月有4厘，5萬元新資金便可，需經網上開立；現有資金有3.95厘。 花旗高門檻4厘︰花旗的3個月4厘，起存額雖只5萬元，但需為Citigold新客戶，又要持有指定產品結存，實際門檻並不低。

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虛銀突推4.5厘搶短錢

虛銀平安壹賬通突推4.5厘搶短錢，存期為14天，門檻低，100元也可以開立，但由於存期短，即使存入10萬元，14天也僅賺息約170元。

長息而言，虛銀最高有3.8厘，屬匯立的12個月存期，詳見下表︰

虛擬銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 存款額 匯立 3.8厘 3.0厘 2.0厘 10元 平安壹賬通 3.4厘 3.7厘(5個月) 3.7厘（3及4個月） 100元 富融 3.0厘 3.7厘 3.7厘 不設最低存款額 Mox Bank 3.5厘 3.4厘 2.0厘 不設最低存款額 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

近日連大型銀行都參與存息戰，以下列出4間大型銀行的定期存款︰

銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 滙豐 不設12個月優惠 3.4厘（HSBC One為3.2厘） 3.3厘（HSBC One為3.1厘） 渣打 3.4厘 4.4厘（特選客戶；一般客戶為3.4厘） 4.4厘（特選客戶；一般客戶為3.3厘） 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 恒生 不設12個月優惠 3.3厘（優越私人理財） 3.3厘（優越私人理財）

雖然渣打有目前全港最高的4.4厘，但只限個別的特選客戶，而該行一般客戶的新資金，6個月最新加至3.4厘、3個月加至3.3厘，與滙豐睇齊；

而中銀香港也在今日加了定存息，同樣是6個月最新加至3.4厘、3個月加至3.3厘。

需留意滙豐的6個月3.4厘與3個月3.3厘，是尚玉或卓越理財客戶才有，其餘客戶則為3.2厘及3.1厘。

其他加存息銀行︰

現有資金4厘︰現有資金也有高息，富邦的12個月、6個月及3個月存期，現有資金達100萬元，均為3.8厘，存1年賺息$38,000；集友銀行的3個月現有資金，也有最高3.8厘，100萬元起存；本金少一點可考慮創興銀行，其「雲利率」最高為3.8厘，為3個月存期，50萬元現有資金可以開立。

銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.2厘（現有資金） 50萬元 富邦 12個月、6個月、3個月 4.0厘（現有資金） 100萬元 大眾銀行 12個月、6個月、3個月 4.0厘（現有資金） 少於10萬元 信銀國際 3個月 3.8厘（現有資金） 1萬元 集友 3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 星展 12個月、6個月、4個月、3個月 3.8厘（現有資金） 5萬元 招商永隆 6個月 3.5厘（現有資金） 1萬元

除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年6月23日

撰文︰廖毅然

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