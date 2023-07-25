【定期存款2023】新高位4.6厘！渣打也加息？創興加至4.4厘｜最新7月份定期存款

銀色債券保證回報達到5厘，無論年利率或年期都勝過一眾定期存款。定期存款隨即再創新高位，6個月及3個月存期，出現4.6厘，屬大眾銀行的手機新資金優惠。

最新渣打銀行也把一般客戶的牌價提高，6個月存期有3.8厘，屬網上新資金優惠，但相比目前多家銀行6個月有4厘，則稍為遜色。

富邦上周（7月20日）把12個月、6個月以至1個月及2個月存期，全部加至4.4厘，12個月長息而言屬新高水平。

1個月4.4厘，存50萬可速賺逾1800元，除了個別銀行的新客戶優惠以外，這是最賺息的短期定存。

以下即看各銀行的高息定期︰

7月份高息定存優惠

大眾銀行4.6厘 銀行 存款期 年利率 入場費 大眾銀行 6個月、3個月 4.6厘 50萬元（手機銀行新資金） 4.3厘 50萬元（現有資金） 12個月 4.2厘 50萬元（現有資金）

富邦連環加息、重推4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘（新推出） 100萬元 12個月、6個月、3個月、2個月、1個月 4.4厘（7月20日加息） 50萬元

創興重現4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.4厘（7月25日加息） 50萬元（新客戶） 3個月 4.25厘（7月25日加息） 50萬元（現有客戶）

華僑銀行收起4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.15厘（7月14日減息） 10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶） 288天 4.1厘（7月14日減息） 6個月 4.05厘（7月14日減息）

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 3個月 4.3厘（新推出） 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘（新推出） 12個月 4.0厘（新推出）

虛擬銀行連環加息 銀行 存款期 年利率 入場費 匯立銀行 9個月、6個月 4.3厘（7月18日加息） 10元 富融 6個月 4.2厘（7月15日加息） 不設最低存款額 平安壹賬通 6個月、3個月 4.0厘 100元

建行亞洲延續20厘 銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 1星期 20厘（延續） 50萬元 3個月 4.4厘（延續） 100萬元（新客戶） 1個月 3.5厘（延續）

東亞銀行下調至4.2厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞銀行 3個月 4.2厘（減息） 200萬元（新客戶） 6個月 4.1厘（減息） 12個月 4.0厘

【銀色債券2023】其實唔夠60歲都買得 揀銀行要留意一件事

大眾銀行4.6厘︰ 大眾銀行破頂息4.6厘，適用於6個月及3個月存期，要在手機銀行以新資金開立，若未能滿足新資金條件，則為4.3厘。

大眾銀行破頂息4.6厘，適用於6個月及3個月存期，要在手機銀行以新資金開立，若未能滿足新資金條件，則為4.3厘。 富邦重推4.5厘︰ 富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可），存100萬元賺息$11,250。至於12個月或6個月存期，最新也加至4.4厘，同樣屬新高位，是手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。

富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可），存100萬元賺息$11,250。至於12個月或6個月存期，最新也加至4.4厘，同樣屬新高位，是手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。 建行亞洲4.4厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。 東亞200萬4.2厘︰ 東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。 創興3個月4.25厘︰ 創興收起3個月4.4厘的優惠，目前最高是4.25厘，現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.25厘，5000元起存也有4.1厘。

創興收起3個月4.4厘的優惠，目前最高是4.25厘，現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.25厘，5000元起存也有4.1厘。 華僑銀行4.15厘︰宏富理財客戶的新資金優惠，388天存期4.5厘不再，最新12個月存期減息至4.15厘，起存門檻降低至10萬元；288天及6個月存期，分別降至4.1厘和4.05厘。若是一般客戶，存款50萬元也可有同樣年利率。

大行參戰 恒生4.1厘人人有份

大型銀行有時會給予特選客戶超高息優惠，但如果沒有收到邀請，一般客戶的牌價如下︰

大型銀行非特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.2厘 4.1厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘（7月24日加息） 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.4厘 3.3厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。

其他4厘選擇

4厘高息 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 4.2厘 300萬元（80萬元4.1厘） 188天 4.1厘 300萬元（80萬元4.0厘） 花旗 3個月 4.2厘 5萬元（指定戶口新客戶） 交銀香港 3個月 4.15厘 100萬元 招商永隆 9個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元 恒生 3個月 4.1厘 1萬元 集友 6個月、3個月 4.1厘 100萬元

低門檻4厘之選

近日低門檻4厘漸多，尤其當虛銀接連加息後，6個月最高有4.3厘，10元便可起存。大眾銀行隨即跟進，10萬元以下最高有4.5厘；恒生一般客戶、1萬元起存有4.1厘；星展5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦有4厘；招商永隆1萬元起存，3至9個月都有4.05厘︰

低門檻的4厘選擇 銀行 入場費 年利率 存款期 大眾銀行 1至10萬元以下 4.5厘 6個月、3個月 匯立 10元 4.3厘 6個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 東亞 2萬元（新客戶） 4.15厘 3個月 4.05厘 6個月 恒生 1萬元 4.1厘 3個月 創興 5000元（新舊資金皆可） 4.1厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 9個月、6個月、3個月 星展 5萬元 4.05厘 12個月、6個月 4.0厘 4個月、3個月 信銀國際 1萬元 4.0厘 3個月 平安壹賬通 100元 4.0厘 6個月、3個月

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

星展10厘 一周速賺近千元

星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。

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本文最後更新日期︰2023年7月25日

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