【定期存款2023】恒生變陣4個月4厘　最少10銀行減息　轉搶長存期　12個月4.5厘低門檻

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【定期存款】12個月長存期4.5厘 高低門檻都有、毋需新資金（8月28日更新）
上兩周因搶奪銀債退款而出現加息潮，港元定存一度驟現3個5厘高息，但搶完退款後，銀行有降溫跡象，最少有7家銀行在近一星期減存息，且集中在3個月存期方面，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、招商永隆6個月存期減至4.4厘、東亞減3個月存期至4.4厘、工銀亞洲98天存期減至4.3厘、富邦減3個月存期至4.2厘、建行亞洲減3個月存期至4.1厘，而大眾銀行、天星銀行及上商都減3個月存期年利率。
恒生變陣4個月4厘
大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。
滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。
|大型銀行一般客戶牌價
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額
|恒生
|/
|3.5厘
|4.0厘（4個月存期）
|1萬元
|渣打
|3.4厘
|3.8厘
|3.3厘
|1萬元
|滙豐
|/
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
|中銀香港
|3.4厘
|3.6厘
|3.5厘
|1萬元
如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。
虛銀4.5厘長息吸客
虛擬銀行連環加息，並集中搶奪長期資金，最新有平安壹賬通把12個月長息加至最高4.5厘，屬全城最高，僅100元現有資金可起存。
匯立（WeLab Bank）也有低門檻4.5厘，屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。
下圖為虛銀定期存款大比併︰
華僑銀行4.75厘
華僑銀行9個月存期、50萬元或以上有4.75厘，最高存款金額為800萬元。若是5萬元至少於50萬元，則為4.5厘，優惠在本月底截止。
需留意，這優惠不一定要經該行認購銀債才可開立，只要符合銀債申請資格人士的新資金便可，當然銀債退款之金額亦可視作新資金。
信銀6個月4.68厘
信銀國際的銀債退款優惠，勝在門檻較低，1萬元便可起存，6個月存期有4.68厘，屬這個存期的破頂息，而12個月存期也有4.28厘，優惠在本月底截止。
富邦銀行6個月4.5厘
富邦銀行先撤走3個月4.5厘高息，6個月存期也由4.6厘減至4.5厘，不過仍屬市場領先水平，適用於100萬元或以上的分行新資金，優惠在本月底截止；這項優惠另有美元部分，比港元更高息，6個月存期高達5.6厘，屬全城最高，適用於10萬美元或以上的新資金。
其他4.5厘或以上高息定存︰
低門檻4厘高息一覽
除了虛擬銀行，星展銀行、創興銀行及交銀香港也在近期加息，一同推高低門檻定存產品的息率︰
|低門檻4厘
|銀行
|入場費
|年利率
|存款期
|平安壹賬通
|100元
|4.5厘
|12個月
|4.2厘
|6個月、4個月、3個月
|匯立
|10元
|4.5厘
|24個月、18個月
|4.3厘
|12個月、9個月
|星展
|5萬元
|4.4厘
|12個月
|4.3厘
|6個月
|Mox Bank
|1元
|4.4厘
|12個月
|4.2厘
|24個月、6個月
|富融
|不設最低存款額
|4.2厘
|6個月
|4.0厘
|3個月
|恒生
|1萬元
|4.2厘
|3個月
|創興
|5000元
|4.2厘
|3個月
|招商永隆
|1萬元
|4.05厘
|12個月、9個月、6個月、3個月
|交銀香港
|2萬元
|4.05厘
|6個月、3個月
其他4厘高息
|東亞4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|東亞銀行
|3個月
|4.4厘
|200萬元（全顯卓私人理財客戶）
|6個月
|4.4厘
|12個月
|4.1厘
|工銀亞洲4.3厘（現有客戶）
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|工銀亞洲
|98天
|4.3厘
|10萬元（個人客戶、分行新資金）
|188天
|4.3厘
|300萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.2厘
|80萬元（理財金客戶、分行新資金）
|4.1厘
|10萬元（個人客戶、分行新資金）
|華僑銀行加至4.4厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|華僑銀行
|12個月
|4.4厘
|10萬元（宏富理財客戶）
|9個月
|4.38厘
|6個月
|4.3厘
|南商加至4.3厘
|銀行
|存款期
|年利率
|入場費
|南洋商業銀行
|8個月
|4.3厘
|50萬元（所有客戶、分行新資金）
|3個月
|4.3厘
|100萬元（指定理財客戶）
|6個月
|4.15厘
|12個月
|4.0厘
本文最後更新日期︰2023年8月29日
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欄名 : 存款收息