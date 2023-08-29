【定期存款2023】恒生變陣4個月4厘　最少10銀行減息　轉搶長存期　12個月4.5厘低門檻

上兩周因搶奪銀債退款而出現加息潮，港元定存一度驟現3個5厘高息，但搶完退款後，銀行有降溫跡象，最少有7家銀行在近一星期減存息，且集中在3個月存期方面，例如大新銀行及創興銀行先後撤走3個月5厘高息、招商永隆6個月存期減至4.4厘、東亞減3個月存期至4.4厘、工銀亞洲98天存期減至4.3厘、富邦減3個月存期至4.2厘、建行亞洲減3個月存期至4.1厘，而大眾銀行、天星銀行及上商都減3個月存期年利率。

恒生變陣4個月4厘

大型銀行亦有調整，恒生銀行最新變陣，減3個月存期年利率，由4.2厘減至3.5厘；另外新推4個月存期，為4厘，一般綜合戶口也可以做，但需透過網上理財開立。目前星展及平安壹賬通也有設4個月存期，分別有4.3厘及4.2厘，其次就是恒生的4厘。

滙豐、中銀香港等有給予特選客戶較高年利率，但若只計一般客戶年利率，則以恒生銀行最高。

大型銀行一般客戶牌價 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.5厘 4.0厘（4個月存期） 1萬元 渣打 3.4厘 3.8厘 3.3厘 1萬元 滙豐 / 3.6厘 3.5厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.6厘 3.5厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。

虛銀4.5厘長息吸客

虛擬銀行連環加息，並集中搶奪長期資金，最新有平安壹賬通把12個月長息加至最高4.5厘，屬全城最高，僅100元現有資金可起存。

匯立（WeLab Bank）也有低門檻4.5厘，屬24個月及18個月存期，起存額10元，毋需新資金。目前虛擬銀行當中，同樣有推的24個月存期的有Mox Bank，年利率為4.2厘，但需為新資金。

下圖為虛銀定期存款大比併︰

▼ 點擊圖片放大

華僑銀行4.75厘

華僑銀行9個月存期、50萬元或以上有4.75厘，最高存款金額為800萬元。若是5萬元至少於50萬元，則為4.5厘，優惠在本月底截止。

需留意，這優惠不一定要經該行認購銀債才可開立，只要符合銀債申請資格人士的新資金便可，當然銀債退款之金額亦可視作新資金。

銀債退款做高息定期 賺息多過5厘銀債

信銀6個月4.68厘

信銀國際的銀債退款優惠，勝在門檻較低，1萬元便可起存，6個月存期有4.68厘，屬這個存期的破頂息，而12個月存期也有4.28厘，優惠在本月底截止。

富邦銀行6個月4.5厘

富邦銀行先撤走3個月4.5厘高息，6個月存期也由4.6厘減至4.5厘，不過仍屬市場領先水平，適用於100萬元或以上的分行新資金，優惠在本月底截止；這項優惠另有美元部分，比港元更高息，6個月存期高達5.6厘，屬全城最高，適用於10萬美元或以上的新資金。

其他4.5厘或以上高息定存︰

工銀亞洲4.6厘︰ 全新客戶分行新資金、10萬元至80萬元、1個月或3個月存期都有4.6厘；現有客戶也有4.5厘高息，適用於300萬元起存額的理財金大戶，存期為98天。

全新客戶分行新資金、10萬元至80萬元、1個月或3個月存期都有4.6厘；現有客戶也有4.5厘高息，適用於300萬元起存額的理財金大戶，存期為98天。 大新銀行4.5厘︰ 全新VIP銀行服務客戶，6個月存期有4.5厘，10萬元起存，最多可存50萬元

全新VIP銀行服務客戶，6個月存期有4.5厘，10萬元起存，最多可存50萬元 創興銀行4.5厘︰ 創興最新撤走5厘高息，3個月存期目前最高為4.5厘，起存額50萬元，屬全新客戶優惠

創興最新撤走5厘高息，3個月存期目前最高為4.5厘，起存額50萬元，屬全新客戶優惠 招商永隆4.5厘︰ 全城最高長息，12個月及9個月存期、500萬元起存額，有4.5厘。但低門檻的1萬元或50萬元起存，都有4厘以上

全城最高長息，12個月及9個月存期、500萬元起存額，有4.5厘。但低門檻的1萬元或50萬元起存，都有4厘以上 匯立銀行4.5厘︰全城最高的24個月存期年利率，另外亦新設18個月存期，同樣為4.5厘，起存額僅10元

低門檻4厘高息一覽

除了虛擬銀行，星展銀行、創興銀行及交銀香港也在近期加息，一同推高低門檻定存產品的息率︰

低門檻4厘 銀行 入場費 年利率 存款期 平安壹賬通 100元 4.5厘 12個月 4.2厘 6個月、4個月、3個月 匯立 10元 4.5厘 24個月、18個月 4.3厘 12個月、9個月 星展 5萬元 4.4厘 12個月 4.3厘 6個月 Mox Bank 1元 4.4厘 12個月 4.2厘 24個月、6個月 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 4.0厘 3個月 恒生 1萬元 4.2厘 3個月 創興 5000元 4.2厘 3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 12個月、9個月、6個月、3個月 交銀香港 2萬元 4.05厘 6個月、3個月

其他4厘高息

東亞4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞銀行 3個月 4.4厘 200萬元（全顯卓私人理財客戶） 6個月 4.4厘 12個月 4.1厘

工銀亞洲4.3厘（現有客戶） 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 4.3厘 10萬元（個人客戶、分行新資金） 188天 4.3厘 300萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.2厘 80萬元（理財金客戶、分行新資金） 4.1厘 10萬元（個人客戶、分行新資金）

華僑銀行加至4.4厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.4厘 10萬元（宏富理財客戶） 9個月 4.38厘 6個月 4.3厘

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 8個月 4.3厘 50萬元（所有客戶、分行新資金） 3個月 4.3厘 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘 12個月 4.0厘

本文最後更新日期︰2023年8月29日

想知更多有關高息產品︰

【高息股2023】銀娛恢復派息｜中海油、佐丹奴近10厘息（附5厘高息股一覽）

【高息ETF】港股10隻高息ETF 8厘股息、今年升1成 除咗盈富仲有呢啲選擇

【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘 渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘

【高息儲蓄】短期高息產品大比併 1年賺4.5厘

=============

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料