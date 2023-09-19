【定期存款2023】半年期、3個月均見4.9厘　比綠債賺息更多的選擇

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【港元定存】恒生加存息 一般客戶4.2厘｜3大發鈔行輪流升穿4厘（附4大銀行港元、美元年利率）
綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，但銀行不讓綠債專美，近日乘着美聯儲議息前夕、HIBOR高企，紛紛再加定存息，3個月及6個月存期都驚現4.9厘，逼近5厘水平之餘，更高息過綠債，以下推介4款比綠債4.75厘更高息的選擇。
|花旗銀行5厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|5.0厘
|3個月
|5萬元
|全新私人銀行客戶，並持有指定產品結餘
|大新銀行4.9厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.9厘
|6個月
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶
|大眾銀行4.9厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|建行亞洲4.8厘
|年利率
|存款期
|起存額
|其他要求
|4.8厘
|3個月
|100萬元
|所有客戶新資金
上述4個比綠債更高息的選擇當中，花旗的5厘門檻最高，因為要求是私人銀行客戶（資產值要有800萬元），並且同時要持有指定產品結存達7.8萬元，才可以開立3個月5厘定存。
大新銀行的6個月4.9厘也是新客戶優惠，現有客戶方面可以考慮大眾銀行的4.9厘或建行亞洲的4.8厘，不過起存額都有一定要求，且需為新資金。
逾10銀行近日加存息︰
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綠色債券的4.75厘抵唔抵玩？如果以較小本金的角度計算，綠債比定期存款賺息更多︰
|高息產品
|年期
|年利率
|實際賺息（假設5萬元本金）
|綠色債券
|3年
|4.75厘
|7125元
|定期存款
|2年
|4.2厘（匯立銀行）
|4200元
|1年
|4.3厘（星展銀行）
|2150元
|6個月
|4.35厘（信銀國際）
|1087元
|3個月
|6.6厘（眾安銀行）
|825元
|註︰目前1年期定期存款最高4.5厘，6個月最高4.9厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的銀行作比較
綠債的保證回報達4.75厘，假設你抽中5手，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。
高息的定期存款門檻很高，存期又比綠債短，若以2年期4.2厘計算，合共收息4200元，比綠債低，其他存期賺息更少。
然而，今期綠債的認購反應佳，去年一人最多可獲5手，今年認購人數若超過去年的50萬人，每人獲派發的可能是3至4手。
若果你是大戶，有50萬元資金想放收息產品，綠債未必可以滿足到你，選擇定期存款賺息更多，齊看下表︰
|高息產品
|年期
|年利率
|本金
|實際賺息
|綠色債券
|3年
|4.75厘
|假設5萬元
|7125元
|定期存款
|1年
|4.6厘（富邦銀行）
|50萬元
|23,000元
|9個月
|4.38厘（華僑銀行）
|50萬元
|16,425元
|6個月
|4.9厘（大新銀行）
|50萬元
|12,250元
|3個月
|4.8厘（建行亞洲）
|100萬元
|12,000元
上表可見，綠債對大戶而言其實只算小菜一碟，因為可分到的手數有限。反而定期存款可以大額開立，不用存夠3年，也能賺到逾萬元利息。
本文最後更新日期︰2023年9月19日
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欄名 : 存款收息