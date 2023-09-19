【定期存款2023】半年期、3個月均見4.9厘　比綠債賺息更多的選擇

綠色債券憑着4.75厘保底息，贏得全城關注，但銀行不讓綠債專美，近日乘着美聯儲議息前夕、HIBOR高企，紛紛再加定存息，3個月及6個月存期都驚現4.9厘，逼近5厘水平之餘，更高息過綠債，以下推介4款比綠債4.75厘更高息的選擇。

花旗銀行5厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 5.0厘 3個月 5萬元 全新私人銀行客戶，並持有指定產品結餘

大新銀行4.9厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.9厘 6個月 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶

大眾銀行4.9厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金

建行亞洲4.8厘 年利率 存款期 起存額 其他要求 4.8厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金

上述4個比綠債更高息的選擇當中，花旗的5厘門檻最高，因為要求是私人銀行客戶（資產值要有800萬元），並且同時要持有指定產品結存達7.8萬元，才可以開立3個月5厘定存。

大新銀行的6個月4.9厘也是新客戶優惠，現有客戶方面可以考慮大眾銀行的4.9厘或建行亞洲的4.8厘，不過起存額都有一定要求，且需為新資金。

逾10銀行近日加存息︰

大新銀行4.9厘︰ 大新銀行把6個月存期進一步加至4.9厘，比綠色債券的保證回報4.75厘更高。優惠適用於全新VIP銀行服務客戶，起存額不高，10萬元至50萬元可開立。

大新銀行把6個月存期進一步加至4.9厘，比綠色債券的保證回報4.75厘更高。優惠適用於全新VIP銀行服務客戶，起存額不高，10萬元至50萬元可開立。 大眾銀行4.9厘︰ 大眾銀行3個月存期的牌價加至4.6厘，手機銀行新資金額外再多0.3厘，即高達4.9厘。需50萬元起存，但1萬元或以上也有4.8厘。

大眾銀行3個月存期的牌價加至4.6厘，手機銀行新資金額外再多0.3厘，即高達4.9厘。需50萬元起存，但1萬元或以上也有4.8厘。 建行亞洲4.8厘︰ 連日都有加息，3個月存期最新加至4.8厘，100萬元新資金起存，一季收息近$12,000。12個月及6個月都有4.2厘，適用於所有客戶新資金，也是100萬元起存。

連日都有加息，3個月存期最新加至4.8厘，100萬元新資金起存，一季收息近$12,000。12個月及6個月都有4.2厘，適用於所有客戶新資金，也是100萬元起存。 富邦4.7厘︰ 分行新資金，100萬元起存，屬6個月存期；而手機銀行新資金，12個月存期也加至4.6厘，屬全城最高長息。

分行新資金，100萬元起存，屬6個月存期；而手機銀行新資金，12個月存期也加至4.6厘，屬全城最高長息。 信銀國際4.65厘︰ 網上新資金，10萬元起存，6個月存期4.65厘，3個月存期4.35厘，12個月存期也加至4.2厘。

網上新資金，10萬元起存，6個月存期4.65厘，3個月存期4.35厘，12個月存期也加至4.2厘。 工銀亞洲4.5厘︰ 新設128天存期，最高達4.5厘，屬300萬元起存額，但80萬元起存也有4.4厘。

新設128天存期，最高達4.5厘，屬300萬元起存額，但80萬元起存也有4.4厘。 東亞4.4厘︰ 東亞銀行3個月定期存款，最高4.4厘（此前為4.2厘），適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存；若是全新至尊理財客戶，2萬元起存，也加至4.35厘。

東亞銀行3個月定期存款，最高4.4厘（此前為4.2厘），適用於全新顯卓私人理財客戶，200萬元起存；若是全新至尊理財客戶，2萬元起存，也加至4.35厘。 富融4.3厘︰ 虛銀早前經歷減息潮後，富融銀行上周重新加息，今日（9月18日）再把6個月存期由4.2厘進一步加至4.3厘。

虛銀早前經歷減息潮後，富融銀行上周重新加息，今日（9月18日）再把6個月存期由4.2厘進一步加至4.3厘。 滙豐4.2厘︰ 尚玉或卓越理財客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘；HSBC One客戶低0.2厘，分別為4厘及3.8厘。

尚玉或卓越理財客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘；HSBC One客戶低0.2厘，分別為4厘及3.8厘。 中銀4.2厘︰ 一般客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘，與滙豐的尚玉客戶優惠看齊。

一般客戶，6個月存期4.2厘、3個月4厘，與滙豐的尚玉客戶優惠看齊。 恒生4.2厘︰ 今日（9月19日）新加息，6個月存期有4.2厘，與滙豐及中銀看齊，一般綜合客戶新資金。

今日（9月19日）新加息，6個月存期有4.2厘，與滙豐及中銀看齊，一般綜合客戶新資金。 上商4.13厘︰ 上商也加6個月存息，僅1000元起存有4.13厘，3個月存期也升穿4厘。

上商也加6個月存息，僅1000元起存有4.13厘，3個月存期也升穿4厘。 天星4厘︰ 虛銀天星銀行把3個月存期年利率，由3.8厘重新加至4厘水平。

虛銀天星銀行把3個月存期年利率，由3.8厘重新加至4厘水平。 渣打3.8厘︰一般客戶新資金，只加3個月存期至3.7厘，6個月存期維持3.8厘，相比滙豐及中銀為低。

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綠色債券的4.75厘抵唔抵玩？如果以較小本金的角度計算，綠債比定期存款賺息更多︰

高息產品 年期 年利率 實際賺息（假設5萬元本金） 綠色債券 3年 4.75厘 7125元 定期存款 2年 4.2厘（匯立銀行） 4200元 1年 4.3厘（星展銀行） 2150元 6個月 4.35厘（信銀國際） 1087元 3個月 6.6厘（眾安銀行） 825元 註︰目前1年期定期存款最高4.5厘，6個月最高4.9厘，但起存門檻均高於5萬元，因此上表以起存額較低的銀行作比較

綠債的保證回報達4.75厘，假設你抽中5手，以5萬元本金計，一年收息2375元，3年收息7125元。

高息的定期存款門檻很高，存期又比綠債短，若以2年期4.2厘計算，合共收息4200元，比綠債低，其他存期賺息更少。

然而，今期綠債的認購反應佳，去年一人最多可獲5手，今年認購人數若超過去年的50萬人，每人獲派發的可能是3至4手。

若果你是大戶，有50萬元資金想放收息產品，綠債未必可以滿足到你，選擇定期存款賺息更多，齊看下表︰

高息產品 年期 年利率 本金 實際賺息 綠色債券 3年 4.75厘 假設5萬元 7125元 定期存款 1年 4.6厘（富邦銀行） 50萬元 23,000元 9個月 4.38厘（華僑銀行） 50萬元 16,425元 6個月 4.9厘（大新銀行） 50萬元 12,250元 3個月 4.8厘（建行亞洲） 100萬元 12,000元

上表可見，綠債對大戶而言其實只算小菜一碟，因為可分到的手數有限。反而定期存款可以大額開立，不用存夠3年，也能賺到逾萬元利息。

本文最後更新日期︰2023年9月19日

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