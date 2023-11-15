【定期存款2023】再現5.1厘全城新高、虛銀4.8厘｜美聯儲再放鷹　最少6銀行即加存息

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定期存款利率邊間好？現有資金高達5厘、新資金5.1厘破頂（附不同存期最高息之選）
本月初美聯儲維持利率不變，市場估計美國加息周期已經完結，因此相繼有銀行把5厘高息下架，包括南商、匯立、華僑銀行及富邦。
然而，剛過去的周末，美聯儲主席鮑威爾再「放鷹」，明言若通脹高企及經濟增長強勁，美國將會繼續加息。
再現5.1厘 本周最少6銀行加存息
高息環境可能仍會持續多一段時間，本周最少5銀行加存息，包括星展把美元存息加至5厘，其他幾間都是加港元存息。
大新銀行周二把3個月存期加至最高5.1厘，屬VIP客戶的新資金，是目前全城最高的港元定存（3個月存期或以上），10萬元可起存。100萬元現有資金也有高達5厘。
大眾銀行也加至接近5厘，其3個月存期牌價，若為50萬元加至4.7厘，若是手機銀行新資金，有額外0.2厘，即合共4.9厘。
最新有信銀國際略為調升3個月存期年利率至4.7厘，需10萬元網上新資金。
早在本周一則有恒生銀行跟隨滙豐加息，把3及4個月存期加至4.7厘。同日平安壹賬通隨即跟進，把12個月、6個月及4個月存期，加至4.8厘。
還有哪些5厘高息？
港元定存目前最高有5.1厘，4間銀行仍在「5厘俱樂部」之列。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有逾10間銀行，比綠色債券的保底息更高︰
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|大新銀行
|5.1厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|5.0厘
|100萬元
|VIP客戶現有資金
|富邦銀行
|5.0厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|創興銀行
|5.0厘
（11月30日到期）
|3個月
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|花旗銀行
|5.0厘
（11月25日到期）
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|交銀香港
|4.95厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞銀行
|4.95厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶新資金
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|創興銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可
|大眾銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|集友銀行
|4.88厘
（11月15日到期）
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|南洋商業銀行
|4.85厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|富邦銀行
|4.8厘
|12個月、
6個月、
|50萬元
|手機銀行新資金
|工銀亞洲
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|平安壹賬通
|4.8厘
|12個月、
6個月、
4個月
|100元
|虛擬銀行，只有電子渠道
分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做
上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。
他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。
低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘
雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘或以上，最高4.8厘。
|虛擬銀行定存大比併
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|平安壹賬通
|4.8厘
|4.8厘
|4.8厘（4個月）
|100元
|匯立
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|10元
|富融
|4.7厘
|4.7厘
|4.4厘
|不設最低存款額
|Mox Bank
|4.1厘
|4.5厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|天星
|4.05厘
|4.0厘
|4.5厘
|1000元
|眾安
|3.01厘
|2.51厘
|3.65厘（4個月）
|1元
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
本文最後更新日期︰2023年11月15日
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欄名 : 存款收息