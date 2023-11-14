【定期存款2023】再現5.1厘全城新高、虛銀4.8厘｜美聯儲再放鷹　最少5銀行即加存息

▲ 美聯儲主席鮑威爾再「放鷹」，明言仍有機會加息，港元定存隨即再加，大新銀行加至最高5.1厘，屬全城新高。

本月初美聯儲維持利率不變，市場估計美國加息周期已經完結，因此相繼有銀行把5厘高息下架，包括南商、匯立、華僑銀行及富邦。

然而，剛過去的周末，美聯儲主席鮑威爾再「放鷹」，明言若通脹高企及經濟增長強勁，美國將會繼續加息。

再現5.1厘 本周最少5銀行加存息

高息環境可能仍會持續多一段時間，本周最少5銀行加存息，包括星展把美元存息加至5厘，其他幾間都是加港元存息。

包括今天（11月14日）大新銀行把3個月存期加至最高5.1厘，屬VIP客戶的新資金，是目前全城最高的港元定存（3個月存期或以上）。現有資金也有高達5厘。

大眾銀行也加至接近5厘，其3個月存期牌價，若為50萬元加至4.7厘，若是手機銀行新資金，有額外0.2厘，即合共4.9厘。

早在本周一則有恒生銀行跟隨滙豐加息，把3及4個月存期加至4.7厘。同日平安壹賬通隨即跟進，把12個月、6個月及4個月存期，加至4.8厘。

還有哪些5厘高息？

港元定存目前最高有5.1厘，4間銀行仍在「5厘俱樂部」之列。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有逾10間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 大新銀行 5.1厘 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 5.0厘 100萬元 VIP客戶現有資金 富邦銀行 5.0厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興銀行 5.0厘

（11月30日到期） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗銀行 5.0厘

（11月25日到期） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存 4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 創興銀行 4.9厘 3個月 50萬元 現有客戶在電子渠道開立，新舊資金皆可 大眾銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 集友銀行 4.88厘

（11月15日到期） 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.85厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 富邦銀行 4.8厘 12個月、

6個月、 50萬元 手機銀行新資金 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 平安壹賬通 4.8厘 12個月、

6個月、

4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道

分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘

雖然滙豐銀行把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有數間虛銀都有高達4.7厘或以上，最高4.8厘。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 平安壹賬通 4.8厘 4.8厘 4.8厘（4個月） 100元 匯立 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 富融 4.7厘 4.7厘 4.4厘 不設最低存款額 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元



本文最後更新日期︰2023年11月14日

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