【定期存款2023】再現新高4.5厘　硬撼銀債｜1元起存4.2厘｜最新7月份定期存款

新一期銀債即將接受認購，保證息率從4厘上調至5厘，無論年利率或年期都勝過一眾定期存款。不過，有銀行仍然推高息定期吸短錢，3個月存期重現4.5厘高位，屬富邦銀行的優惠，相比銀債要鎖住資金3年，短期定存靈活性較為優勝。以下即看各銀行的高息定期︰

7月份高息定存優惠

富邦重推4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 3個月 4.5厘（新推出） 100萬元 12個月、6個月、3個月 4.1厘（延續） 50萬元

華僑銀行收起4.5厘 銀行 存款期 年利率 入場費 華僑銀行 12個月 4.15厘（7月14日減息） 10萬元（指定理財客戶）；50萬元（一般個人客戶） 288天 4.1厘（7月14日減息） 6個月 4.05厘（7月14日減息）

南商加至4.3厘 銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 218天 4.08厘（已到期） 100萬元 3個月 4.3厘（新推出） 100萬元（指定理財客戶） 6個月 4.15厘（新推出） 12個月 4.0厘（新推出）

虛擬銀行連環加息 銀行 存款期 年利率 入場費 富融 6個月 4.2厘（7月15日加息） 不設最低存款額 平安壹賬通 6個月、3個月 4.1厘（7月11日加息） 100元 匯立銀行 6個月 4.0厘（7月12日加息） 10元

建行亞洲延續20厘 銀行 存款期 年利率 入場費 建行亞洲 1星期 20厘（延續） 50萬元 3個月 4.4厘（延續） 100萬元（新客戶） 1個月 3.5厘（延續）

東亞銀行下調至4.2厘 銀行 存款期 年利率 入場費 東亞銀行 3個月 4.2厘（減息） 200萬元（新客戶） 6個月 4.1厘（減息） 12個月 4.0厘

創興4.4厘高息下架 銀行 存款期 年利率 入場費 創興 3個月 4.4厘（已到期） 300萬元 3個月 4.2厘（新客戶） 50萬元

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富邦重推4.5厘︰ 富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可）。至於12個月或6個月存期，目前最高息為4.1厘，屬手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。

富邦在本月初一度收起3個月4.5厘的優惠，但目前再度推出，起存額要100萬元新資金，需到分行開立，所有客戶（包括個人或公司客戶都可）。至於12個月或6個月存期，目前最高息為4.1厘，屬手機銀行新資金的優惠，起存額50萬元。 建行亞洲4.4厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.4厘。若是上述現有理財客戶的新資金，存100萬元，3個月也有4.3厘。 東亞200萬4.2厘︰ 東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。

東亞銀行全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期由4.4厘減至4.2厘，6個月由4.2厘減至4.1厘。 華僑銀行4.15厘︰ 宏富理財客戶的新資金優惠，388天存期4.5厘不再，最新12個月存期減息至4.15厘，起存門檻降低至10萬元；288天及6個月存期，分別降至4.1厘和4.05厘。若是一般客戶，存款50萬元也可有同樣年利率。

宏富理財客戶的新資金優惠，388天存期4.5厘不再，最新12個月存期減息至4.15厘，起存門檻降低至10萬元；288天及6個月存期，分別降至4.1厘和4.05厘。若是一般客戶，存款50萬元也可有同樣年利率。 創興3個月4.2厘︰創興收起3個月4.4厘的優惠，目前最高是4.2厘，屬新客戶優惠；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，50萬元、存3個月都有4.15厘，$5000元起存也有4厘。

上述優惠動輒要50萬元或過百萬元，如果想低門檻，可考慮虛擬銀行。近兩周有多家虛銀接連出招，富融銀行周末再出招，把6個月存期加至全城最高的4.2厘，平安壹賬通銀行早前則是把3個月存期進一步加至4.1厘。匯立銀行（WeLab Bank）也在7月12日加息，6個月定存增至4.0厘。

虛擬銀行定存大比併

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虛銀推高短存期息口，大行亦紛紛參戰。恒生上調3個月存期息，從3.3厘加至4.1厘，無論是私人理財，還是一般客戶都可受惠，1萬元起存。留意是網上新資金才有。

花旗3個月定存息口更高，7月11日從4厘加至4.2厘，不過須為該行私人客戶業務／Citigold新客戶，門檻同樣更高。

南洋商業銀行7月也有加息，3個月4.3厘屬市場偏高水平。

而建行亞洲的全城最高20厘息延續至9月底，東亞的4厘高息亦有延續，但最新減了息。齊看下表︰

其他4厘選擇

若不計滙豐等大行給予特選客戶的5厘高息優惠，目前3個月或以上存期，最高是華僑永亨的4.5厘，其次是建行亞洲及東亞銀行的4.4厘。門檻較高的花旗也在7月11日加息，最新3個月存期由4厘加至4.2厘。這些上述都有提及，以下盤點其他4厘選擇。

4厘高息 銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 98天 4.2厘 300萬元

（80萬元4.1厘） 188天 4.1厘 300萬元

（80萬元4.0厘） 花旗 3個月 4.2厘 5萬元（指定戶口新客戶） 招商永隆 9個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元 交銀香港 3個月 4.1厘 100萬元 集友 6個月、3個月 4.1厘 100萬元 大眾銀行 12個月、6個月、3個月 4.1厘 50萬元

低門檻4厘之選

近日低門檻4厘漸多，最高仍是東亞，新指定戶口客戶2萬元起存有4.15厘。星展加存息後，5萬元起存有4.05厘，4個月及3個月存期亦加至4厘；招商永隆1萬元起存，3至9個月都有4.05厘︰

低門檻的4厘選擇 銀行 入場費 年利率 存款期 富融 不設最低存款額 4.2厘 6個月 東亞 2萬元（新客戶） 4.15厘 3個月 4.05厘 6個月 信銀國際 1萬元 4.1厘 3個月 4.05厘 6個月 恒生 1萬元 4.1厘 3個月 平安壹賬通 100元 4.1厘 6個月、3個月 招商永隆 1萬元 4.05厘 9個月、6個月、3個月 星展 5萬元 4.05厘 12個月、6個月 4.0厘 4個月、3個月 大眾銀行 10萬元以下 4.0厘 12個月、6個月、3個月 創興 5000元（新舊資金皆可） 4.0厘 3個月 匯立 10元 4.0厘 6個月

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

星展10厘 一周速賺近千元

星展銀行在7月份再續10厘高息，但門檻也不低，需是豐盛理財客戶，同時認購指定投資產品。若以50萬元存款額計，1星期10厘，可速賺約960元。

大行參戰 恒生4.1厘人人有份

多家大行參與定存加息戰，滙豐高達5厘，中銀香港及渣打銀行都有逾4厘，但除了恒生之外，其他均只限特選客戶或指定理財客戶︰

大型銀行特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 滙豐 4.91厘 4.97厘 5.0厘 50萬元 渣打 / 4.4厘 4.4厘 10萬元 中銀香港 4.0厘 4.1厘 4.1厘 1萬元 恒生 / 3.3厘 4.1厘 1萬元

但以上均只限特選客戶，如果沒有收到邀請，大型銀行一般客戶的牌價如下︰

大型銀行非特選客戶優惠 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額 恒生 / 3.2厘 4.1厘 1萬元 滙豐 / 3.4厘 3.3厘 1萬元 渣打 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 1萬元

如果非特選客戶，大型銀行的定存優惠就不及其他銀行。

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本文最後更新日期︰2023年7月18日

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