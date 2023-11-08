【定期存款2023】再有5厘定存下架　專家︰高息定存玩多3個月｜「5厘俱樂部」還有3銀行

▲ 5厘高息定存悄然下架，近一星期已有兩間銀行退出「5厘俱樂部」。專家指，香港息口明年有可能向下，想做高息定期存款，要趁現在至年底。

上周美聯儲維持利率不變，市場估計美國加息周期已經完結，高利率維持多一段時間後，最快明年就會減息。

香港銀行普遍觀望息口走勢，但5厘高息已悄然下架，近一星期已有兩間銀行退出「5厘俱樂部」，分別是匯立的9個月5.1厘，及南洋商業銀行的3個月5.05厘高息，兩者均已經減至5厘以下。

分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

還有哪些5厘高息？

不過，港元定存目前最高仍有5厘，3間銀行仍在「5厘俱樂部」之列，偏佈不同存期。退一步而言，就算是4.8厘或以上的，也最少有9間銀行，比綠色債券的保底息更高︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 富邦 5.0厘 12個月、6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 創興 5.0厘

（11月30日到期） 3個月 50萬元 全新客戶完成指定項目 花旗 5.0厘

（11月11日到期） 3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，並持有指定產品結存 4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 交銀香港 4.95厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞 4.95厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶新資金 匯立 4.9厘 12個月 10元 虛擬銀行，只有電子渠道 集友 4.88厘

（11月8日到期） 3個月 100萬元 分行新資金 南洋商業銀行 4.85厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金

星展李若凡︰存息下調屬短期情況

部份銀行的定期存款息率開始下調，星展香港環球市場策略師李若凡認為是短期情況，基於拆息稍為回落，而又未到年尾，況且從9月及10月份的高位回調屬於合理。然而，她認為定存息率繼續下調的機會不太大，年底資金需求始終強勁，到時銀行要「搶錢」又會調高，特別是3個月、4個月的短期。她建議等到12月息口轉強時才決定做定期，到時可以鎖定5厘和較長的存款時間。

目前香港銀行體系總結餘約450億元，總結餘規模減少令拆息一直高企，1個月HIBOR最新報4.9厘，更長期限的均在5厘以上。

虛銀成本周唯一加息銀行

本周絕大部分銀行按兵不動，唯一加存息的銀行，是虛銀平安壹賬通，把12個月與6個月存期一律加至4.7厘，與該行的4個月存期看齊，僅100元起存，毋需新資金。

此次加息相信是應對匯立及富融上周連環加息。上周匯立把12個月長息加至4.9厘，富融把12個月及6個月存期加至4.7厘。

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 匯立 4.9厘 4.0厘 3.0厘 10元 富融 4.7厘 4.7厘 4.4厘 不設最低存款額 平安壹賬通 4.7厘 4.7厘 4.7厘（4個月） 100元 Mox Bank 4.1厘 4.5厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 天星 4.05厘 4.0厘 4.5厘 1000元 眾安 3.01厘 2.51厘 3.65厘（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

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銀行按兵不動 定存守住4.5厘

近兩個月美債息高企，市場預期即使美國加息已見頂，高息環境也會持續，帶動港元拆息高企，連帶不少銀行也加港元存息。滙豐、中銀等大行相繼加至4.5厘後，4.5厘已成基本。

4.5厘以上、比發鈔行高息（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存期 起存額 備註 建行亞洲 4.75厘 3個月 100萬元 所有客戶新資金 東亞銀行 4.7厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 集友銀行 4.7厘 6個月 100萬元 分行新資金 大眾銀行 4.7厘 6個月、3個月 50萬元 手機銀行新資金 星展銀行 4.7厘 6個月 5萬元 網上/手機銀行新資金 平安壹賬通 4.7厘 12個月、6個月、4個月 100元 虛擬銀行，只有電子渠道 富融銀行 4.7厘 12個月、6個月 不設最低存款額 擬銀行，只有電子渠道 華僑銀行 4.65厘 9個月、6個月 10萬元 宏富理財客戶新資金 信銀國際 4.65厘 3個月 10萬元 手機銀行新資金

本文最後更新日期︰2023年11月8日

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