【定期存款2023】再多一間5.3厘新高　5厘長息增至10間銀行（新增信銀5.2厘）

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50萬元定期存款｜現有資金5.15厘 最高5.3厘兩個選擇
無論美國加息是否已到頂，高息環境可能仍會持續多一段時間，本月港元定期存款（3個月存期或以上）加至最高5.3厘，再創今年初以來的新高位。多間銀行加息，其中不少加至5厘水平。
3個月6.9厘屬稅貸優惠 做5厘更實際
3個月6.9厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，「5厘俱樂部」（3個月存期或以上）成員目前也有最少9間銀行，共有5個存期有5厘。
最新有創興銀行加至5.3厘，與華僑銀行及大新銀行並列全城最高，雖然也屬3個月存期，但選擇較多，由高門檻的300萬元新資金，到低門檻的50萬元現有資金，都提供超過5厘年利率︰
|「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上）
|銀行
|年利率
|存款期
|起存額
|備註
|創興銀行
|5.3厘
|3個月
|300萬元
|分行新資金
|5.2厘
|100萬元
|5.2厘
|50萬元
|全新客戶完成指定項目
|5.1厘
|50萬元
|現有客戶、現有資金網上開立
|華僑銀行
|5.3厘
|168天
|50萬元
|宏富理財客戶新資金
|5.2厘
|10萬元
|5.1厘
|138天
|50萬元
|5.0厘
|10萬元
|大新銀行
|5.3厘
|3個月
|10萬元
|VIP客戶新資金
|5.0厘
|4個月、
5個月
|100萬元
|VIP客戶現有資金
|信銀國際
|5.2厘
|3個月
|10萬元
|CITIdiamond客戶手機新資金
（一般客戶5.1厘）
|花旗銀行
|5.2厘
|3個月
|5萬元
|全新花旗私人客戶業務戶口，
並持有指定產品結存
|建行亞洲
|5.1厘
|3個月
|100萬元
|新資金
|交銀香港
|5.1厘
|3個月
|100萬元
|指定理財客戶網上新資金
|東亞銀行
|5.05厘
|3個月
|10萬元
|全新顯卓理財客戶
|集友銀行
|5.0厘
|3個月
|300萬元
|新資金
|大眾銀行
|5.0厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
【定期存款】一開立便派息 輕鬆套現10萬元 注意3個魔鬼細節
3間銀行有5.3厘
本周再新增一個5.3厘高息，創興銀行任何客戶以全新資金開立3個月存期，新資金達300萬元有5.3厘，100萬元有5.2厘。意味大戶一季可速賺$39,750！
若屬創興的全新客戶，起存門檻較低，50萬元可以開立5.2厘，但必需完成「指定項目」，例如開立網上銀行及申請信用卡。
5.3厘新高位同樣有華僑銀行新設的168天存期，但需為「宏富理財」客戶的50萬元新資金，有高達5.3厘；138天存期有5.1厘。若是10萬元至50萬元以下，兩個存期亦分別有5.2厘及5厘。
一般客戶也有5厘高息，但也要求達10萬元新資金，168天及138天存期均有5厘。
大新銀行上周也加至最高5.3厘，雖起存額為10萬元，但要VIP客戶的新資金才可開立，最多可做50萬元，3個月收息逾6600元。
5厘多屬大戶專享
信銀國際最新把3個月存期加至5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。
東亞銀行最新加至5.05厘，但屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。
建行亞洲最新降低5.1厘門檻，由原本的500萬元降至100萬元，但門檻仍然屬偏高，3個月存期，100萬元新資金可賺近1.3萬元。
交銀香港最新也加至5.1厘，但除了要新資金之餘，也要指定理財客戶才可開立。
大眾銀行上周也加存息，3個月存期的牌價為4.8厘，手機銀行新資金額外多0.2厘，即合共5厘，50萬元起存。
多間銀行逼近5厘
創興銀行加息後，高門檻的有5厘以上，低門檻5000元起存、現有客戶現有資金，3個月存期也有4.95厘，逼近5厘。
集友銀行最新把100萬元新資金加至4.9厘。
富邦銀行近日減息，3個月存期跌穿5厘，但最高仍有4.9厘。12個月及6個月存期則減至4.6厘。
虛擬銀行近日也有加息，天星銀行最新把3個月存期加至4.8厘，富融銀行6個月存期4.8厘，均屬低門檻之中最高息。
|4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上）
|信銀國際
|4.95厘
|3個月
|1萬元
|一般客戶、現有資金在電子渠道開立
|創興銀行
|4.95厘
|3個月
|5000元
|華僑銀行
|4.9厘
|6個月
|100萬元
|全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞
|集友銀行
|4.9厘
|3個月
|100萬元
|分行新資金
|富邦銀行
|4.9厘
|3個月
|50萬元
|手機銀行新資金
|南洋商業銀行
|4.85厘
|3個月
|100萬元
|特選南商理財客戶新資金
|東亞銀行
|4.8厘
|6個月
|200萬元
|全新顯卓私人理財客戶
|工銀亞洲
|4.8厘
|3個月
|10萬元
|全新客戶分行新資金
|天星銀行
|4.8厘
|3個月
|1000元
|虛擬銀行，只有電子渠道
|平安壹賬通
|4.8厘
|4個月
|100元
|富融銀行
|4.8厘
|6個月
|不設最低起存額
|花旗銀行
|4.8厘
|6個月
|不設最低起存額
|網上或手機銀行開立
分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做
上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。
他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。
低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘
滙豐銀行早前把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有多間虛銀都有高達4.8厘。
Mox Bank的定期存款更有新玩法，毋需等存款到期，便可以先收到利息，詳情請看【下一頁】
|虛擬銀行定存大比併
|銀行
|12個月年利率
|6個月年利率
|3個月年利率
|起存額（港元）
|富融銀行
|4.7厘
|4.8厘
|4.6厘
|不設最低存款額
|平安壹賬通
|4.5厘
|4.5厘
|4.8厘
（4個月）
|100元
|天星銀行
|4.05厘
|4.5厘
|4.8厘
|1000元
|匯立銀行
|4.7厘
|4.0厘
|3.0厘
|10元
|Mox Bank
|4.25厘
|4.6厘
|2.0厘
|已計及新資金的額外年利率
|眾安銀行
|3.01厘
|2.51厘
|3.65厘
（4個月）
|1元
|livibank
|3.4厘
|3.0厘
|2.5厘
|20萬元
虛銀不時派發加息券，基本利率連同加息券有近5厘，讀者如有開立相關戶口，要多加留意。
責任編輯︰廖毅然
本文最後更新日期︰2023年11月30日
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欄名 : 存款收息