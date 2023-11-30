【定期存款2023】再多一間5.3厘新高　5厘長息增至10間銀行（新增信銀5.2厘）

▲ 港元定存6.9厘屬稅貸優惠，想簡簡單單做定期存款？目前有兩間銀行高達5.3厘，高過5厘的銀行亦有約10間！

無論美國加息是否已到頂，高息環境可能仍會持續多一段時間，本月港元定期存款（3個月存期或以上）加至最高5.3厘，再創今年初以來的新高位。多間銀行加息，其中不少加至5厘水平。

3個月6.9厘屬稅貸優惠 做5厘更實際

3個月6.9厘屬稅貸客戶的優惠，若想簡簡單單做定期存款，「5厘俱樂部」（3個月存期或以上）成員目前也有最少9間銀行，共有5個存期有5厘。

最新有創興銀行加至5.3厘，與華僑銀行及大新銀行並列全城最高，雖然也屬3個月存期，但選擇較多，由高門檻的300萬元新資金，到低門檻的50萬元現有資金，都提供超過5厘年利率︰

「5厘俱樂部」成員（3個月存期或以上） 銀行 年利率 存款期 起存額 備註 創興銀行 5.3厘 3個月 300萬元 分行新資金 5.2厘 100萬元 5.2厘 50萬元 全新客戶完成指定項目 5.1厘 50萬元 現有客戶、現有資金網上開立 華僑銀行 5.3厘 168天 50萬元 宏富理財客戶新資金 5.2厘 10萬元 5.1厘 138天 50萬元 5.0厘 10萬元 大新銀行 5.3厘 3個月 10萬元 VIP客戶新資金 5.0厘 4個月、

5個月 100萬元 VIP客戶現有資金 信銀國際 5.2厘 3個月 10萬元 CITIdiamond客戶手機新資金

（一般客戶5.1厘） 花旗銀行 5.2厘

3個月 5萬元 全新花旗私人客戶業務戶口，

並持有指定產品結存 建行亞洲 5.1厘 3個月 100萬元 新資金 交銀香港 5.1厘 3個月 100萬元 指定理財客戶網上新資金 東亞銀行 5.05厘 3個月 10萬元 全新顯卓理財客戶 集友銀行 5.0厘 3個月 300萬元 新資金 大眾銀行 5.0厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金

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3間銀行有5.3厘

本周再新增一個5.3厘高息，創興銀行任何客戶以全新資金開立3個月存期，新資金達300萬元有5.3厘，100萬元有5.2厘。意味大戶一季可速賺$39,750！

若屬創興的全新客戶，起存門檻較低，50萬元可以開立5.2厘，但必需完成「指定項目」，例如開立網上銀行及申請信用卡。

5.3厘新高位同樣有華僑銀行新設的168天存期，但需為「宏富理財」客戶的50萬元新資金，有高達5.3厘；138天存期有5.1厘。若是10萬元至50萬元以下，兩個存期亦分別有5.2厘及5厘。

一般客戶也有5厘高息，但也要求達10萬元新資金，168天及138天存期均有5厘。

大新銀行上周也加至最高5.3厘，雖起存額為10萬元，但要VIP客戶的新資金才可開立，最多可做50萬元，3個月收息逾6600元。

5厘多屬大戶專享

信銀國際最新把3個月存期加至5.2厘，10萬元新資金起存，需為CITIdiamond客戶，即資產值要達400萬元。但若是一般客戶也有5.1厘，1萬元起存也有5厘，可謂大小通吃。

東亞銀行最新加至5.05厘，但屬於全新理財客戶專有，全新顯卓理財客戶10萬元起存，或全新顯卓私人理財客戶200萬元起存，3個月存期有5.05厘，大戶一季即賺$25,250。

建行亞洲最新降低5.1厘門檻，由原本的500萬元降至100萬元，但門檻仍然屬偏高，3個月存期，100萬元新資金可賺近1.3萬元。

交銀香港最新也加至5.1厘，但除了要新資金之餘，也要指定理財客戶才可開立。

大眾銀行上周也加存息，3個月存期的牌價為4.8厘，手機銀行新資金額外多0.2厘，即合共5厘，50萬元起存。

多間銀行逼近5厘

創興銀行加息後，高門檻的有5厘以上，低門檻5000元起存、現有客戶現有資金，3個月存期也有4.95厘，逼近5厘。

集友銀行最新把100萬元新資金加至4.9厘。

富邦銀行近日減息，3個月存期跌穿5厘，但最高仍有4.9厘。12個月及6個月存期則減至4.6厘。

虛擬銀行近日也有加息，天星銀行最新把3個月存期加至4.8厘，富融銀行6個月存期4.8厘，均屬低門檻之中最高息。

4.8厘或以上、高息過綠債（3個月存期或以上） 信銀國際 4.95厘 3個月 1萬元 一般客戶、現有資金在電子渠道開立 創興銀行 4.95厘 3個月 5000元 華僑銀行 4.9厘 6個月 100萬元 全新宏富理財客戶，已計及1250元現金獎賞 集友銀行 4.9厘 3個月 100萬元 分行新資金 富邦銀行 4.9厘 3個月 50萬元 手機銀行新資金 南洋商業銀行 4.85厘 3個月 100萬元 特選南商理財客戶新資金 東亞銀行 4.8厘 6個月 200萬元 全新顯卓私人理財客戶 工銀亞洲 4.8厘 3個月 10萬元 全新客戶分行新資金 天星銀行 4.8厘 3個月 1000元 虛擬銀行，只有電子渠道 平安壹賬通 4.8厘 4個月 100元 富融銀行 4.8厘 6個月 不設最低起存額 花旗銀行 4.8厘 6個月 不設最低起存額 網上或手機銀行開立

分析︰明年初香港息口回落 高息定存趁年底做

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，香港息口將呈現向下趨勢，因為市場預期美國減息，除非市場上出現IPO或巨大的資金變化，否則也是跟隨美息走勢，慢慢向下。此外，息口深受年底年結困素影響，過了今年底和農曆新年，若然美國沒再加息，港息便有機會明顯地回落，如果有意部署短期3個月定存，最好揀選年底和農曆新年之前的季節性日子。

他認為美國的最後一次加息已經出現，明年初形勢更加明朗，息口再向上的空間比較有限，到時可考慮一些比較長年期的存款。至於減息，他表示不會很快到來，但只要一開始，減息速度可以是「迅雷不及掩耳」，建議大家密切觀察。

低門檻吼虛銀 現有資金4.8厘

滙豐銀行早前把3個月存期加至最高4.7厘，但屬於較高等級客戶（尚玉或卓越理財）的新資金。如果想門檻再低一點，可留意虛擬銀行，有多間虛銀都有高達4.8厘。

Mox Bank的定期存款更有新玩法，毋需等存款到期，便可以先收到利息，詳情請看【下一頁】

虛擬銀行定存大比併 銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 起存額（港元） 富融銀行 4.7厘 4.8厘 4.6厘 不設最低存款額 平安壹賬通 4.5厘 4.5厘 4.8厘

（4個月） 100元 天星銀行 4.05厘 4.5厘 4.8厘 1000元 匯立銀行 4.7厘 4.0厘 3.0厘 10元 Mox Bank 4.25厘 4.6厘 2.0厘 已計及新資金的額外年利率 眾安銀行 3.01厘 2.51厘 3.65厘

（4個月） 1元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

虛銀不時派發加息券，基本利率連同加息券有近5厘，讀者如有開立相關戶口，要多加留意。

責任編輯︰廖毅然



本文最後更新日期︰2023年11月30日

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