【定期存款2023】 新高位4.4厘！恒生也加存息；東亞、信銀都有4厘　逾10個4厘選擇一表看清

踏入6月份，定期存款加息潮持續而且白熱化，近日連大型銀行都參戰，繼滙豐及渣打上周相繼加存息後，最新中銀香港及恒生銀行都上調了3個月及6個月存期，不過3大發鈔行同時不調整12個月長存息，滙豐甚至撤走12個月存期優惠。以下列出4間大型銀行的定期存款︰

銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 滙豐 不設12個月優惠 3.4厘（HSBC One為3.2厘） 3.3厘（HSBC One為3.1厘） 渣打 3.4厘 4.4厘（特選客戶；一般客戶為3.4厘） 4.4厘（特選客戶；一般客戶為3.3厘） 中銀香港 3.4厘 3.4厘 3.3厘 恒生 不設12個月優惠 3.3厘（優越私人理財） 3.3厘（優越私人理財）

雖然渣打有目前全港最高的4.4厘，但只限個別的特選客戶，而該行一般客戶的新資金，6個月最新加至3.4厘、3個月加至3.3厘，與滙豐睇齊；

而中銀香港也在今日加了定存息，同樣是6個月最新加至3.4厘、3個月加至3.3厘。

需留意滙豐的6個月3.4厘與3個月3.3厘，是尚玉或卓越理財客戶才有，其餘客戶則為3.2厘及3.1厘。

8銀行4厘高息

若單計3個月或以上存期，目前有8家銀行處於4厘水平，合共有多達逾15個選擇！最新東亞銀行及信銀國際都把3個月存期加至4厘，兩者分別是最高門檻及最低門檻的4厘︰

銀行 存款期 年利率 入場費 工銀亞洲 3個月 4.2厘 10萬元（新客戶） 98天 4.0厘 300萬元 188天 4.0厘 300萬元 華僑永亨 12個月 4.18厘 20萬元 288天 4.15厘 238天 4.0厘 建行亞洲 3個月 4.1厘 100萬元（新客戶） 4.0厘 100萬元 渣打 3個月 4.08厘 50萬元（新客戶） 6個月 東亞 3個月 4厘 200萬元（新客戶） 交銀香港 3個月 4.0厘 100萬元 創興 3個月 4.0厘 50萬元（新客戶） 1至3個月 4.0厘 50萬元 信銀國際 3個月 4.0厘 1萬元

工銀亞洲4.2厘︰ 工銀亞洲最新把新客戶優惠加至4.2厘，3個月存期，10萬至80萬元存款額，算是4厘之中較低門檻之選，而且新客戶也不一定要求開理財戶口，一般綜合賬戶也可享有優惠。

工銀亞洲最新把新客戶優惠加至4.2厘，3個月存期，10萬至80萬元存款額，算是4厘之中較低門檻之選，而且新客戶也不一定要求開理財戶口，一般綜合賬戶也可享有優惠。 華僑永亨4.18厘︰ 華僑永亨宏富理財客戶，20萬元新資金，12個月、288天及238天存期都有4厘，最高4.18厘。

華僑永亨宏富理財客戶，20萬元新資金，12個月、288天及238天存期都有4厘，最高4.18厘。 建行亞洲4.1厘︰ 建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.1厘。若是上述現有理財客戶的新資金，3個月也有4厘。

建行亞洲全新/升級客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」並以100萬元新資金開立，3個月存期有4.1厘。若是上述現有理財客戶的新資金，3個月也有4厘。 渣打4.08厘︰ 渣打全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.08厘，需有50萬元新資金。半年賺息$10,200、3個月收息$5100！

渣打全新「優先私人理財」或「優先理財」客戶，6個月及3個月存期，均為4.08厘，需有50萬元新資金。半年賺息$10,200、3個月收息$5100！ 交銀香港3個月4厘︰ 交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4厘，一季賺息1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.7厘。

交銀香港指定理財戶口，存款額達100萬元，3個月存期有4厘，一季賺息1萬元；而一般個人客戶，2萬元起存也加至3.7厘。 創興3個月4厘︰ 起存門檻為50萬元，「全新客戶」完成「指定項目」例如開立網上銀行、申請信用卡等，便可開立；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，1個月至3個月都有4厘

起存門檻為50萬元，「全新客戶」完成「指定項目」例如開立網上銀行、申請信用卡等，便可開立；現有客戶在電子渠道開立，不論新舊資金，1個月至3個月都有4厘 東亞200萬4厘︰ 東亞銀行是目前最高門檻的4厘高息，需為全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期就有4厘，以200萬元計，一季勁賺息2萬元！

東亞銀行是目前最高門檻的4厘高息，需為全新顯卓私人理財客戶，並存入最少200萬元新資金，3個月存期就有4厘，以200萬元計，一季勁賺息2萬元！ 信銀1萬元4厘︰信銀國際則是目前最低門檻的4厘高息，客戶在網上以1萬元新資金開立，3個月存期有4厘。

【定期存款】爆發加息戰 長息重返4厘 存20萬賺$8360

除了上述6間銀行有4厘高息，以下銀行近日都有息加，亦逼近4厘大關，值得關注。

集友3.85厘︰集友最新把3個月定期存款，由最高3.65厘加至3.85厘，適用於100萬元新資金，一季賺息$9625。若新資金為20萬元也有3.7厘。現有資金亦很高息，3個月存期也有3.8厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 集友 3個月 3.85厘 100萬元 3.7厘 20萬元 6個月 3.7厘 100萬元 3.55厘 20萬元

南商加至3.85厘︰久未加息的南洋商業銀行也出手，把3個月存期加至最高3.85厘，一季賺息$9625；6個月存期也有3.7厘，12個月有3.6厘，適用於南商理財客戶的100萬元新資金。若是一般客戶10萬元新資金，最高也有3.75厘。

銀行 存款期 年利率 入場費 南洋商業銀行 12個月 3.6厘 100萬元 6個月 3.7厘 3個月 3.85厘

富邦全線3.9厘︰5月定期存款加息潮，一向具指標作用的富邦銀行也加存息，上周把12個月、6個月及3個月存期，一律加至3.9厘，需50萬元新資金，並在手機銀行開立。50萬元存一年，鎖定利息接近2萬元。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月 3.9厘 50萬元 6個月 3.9厘 50萬元 3個月 3.9厘 50萬元

現有資金3.8厘︰現有資金也有高息，富邦的12個月、6個月及3個月存期，現有資金達100萬元，均為3.8厘，存1年賺息$38,000；集友銀行的3個月現有資金，也有最高3.8厘，100萬元起存；本金少一點可考慮創興銀行，其「雲利率」最高為3.8厘，為3個月存期，50萬元現有資金可以開立。

銀行 存款期 年利率 入場費 富邦 12個月、6個月、3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 集友 3個月 3.8厘（現有資金） 100萬元 創興 3個月 3.8厘（現有資金） 50萬元 信銀國際 3個月 3.7厘（現有資金） 1萬元 招商永隆 6個月 3.5厘（現有資金） 1萬元

虛擬銀行3.8厘︰虛擬銀行出名門檻低，目前最高都有3.8厘，屬3及4個月存期；而長存期最高3.5厘。

虛擬銀行 12個月年利率 6個月年利率 3個月年利率 存款額 平安壹賬通 3.4厘 3.7厘(5個月) 3.8厘（3及4個月） 100元 Mox Bank 3.5厘 3.3厘 2.0厘 不設最低存款額 富融 3.0厘 3.5厘 3.5厘 不設最低存款額 匯立 3.45厘 3.0厘 2.0厘 10元 livibank 3.4厘 3.0厘 2.5厘 20萬元

活期存款也大大加息︰【高息存款】恒生7.5厘！活期年利率增 星展5.5厘、渣打5厘

除了長存期外，一星期短存也驚現大激鬥，以下介紹兩個高息迎新優惠，一個是8厘，另一個高見20厘！

工銀8厘 一周速賺300元

工銀亞洲推出8厘的迎新優惠，毋需高端理財戶口，一般的個人客戶透過手機銀行開立1000元至20萬元的一星期定存，年利率有8厘，以20萬元計，一星期速賺約300元。

該行還有另一個優惠，是上個月曾出現過的3個月3.8厘，最新在5月份延續下去，同樣適用於全新個人客戶，但需在分行開立，存款額為10萬至80萬元，以80萬元計，3個月速賺7600元！

建行20厘 一周勁賺2000元

迎新優惠而言，以建行亞洲最誇張，定存年利率高達20厘！起存額50萬元，存期為1星期，港元、美元或人民幣均可，1星期速賺約1918元。但要賺高息並非易事，這優惠有以下條件︰

需為建行亞洲全新「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，兩個戶口的平均每日結餘分別需為500萬港元及100萬港元。

必需認購指定投資產品，例如基金、債券或結構性股票掛釣產品。

認購產品必需達50萬港元或以上

換言之，要賺取這項優惠的門檻是100萬元，因為你必需最少存入100萬元新資金成為建行亞洲新客戶，再以最少50萬元投資產品，才可以同樣50萬元資金開立20厘定期存款。

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本文最後更新日期︰2023年6月6日

撰文︰廖毅然

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