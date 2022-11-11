  • 24°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 08:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港航空Visa卡買日本機票減$100 快閃燒烤放題 4人同行1人免費

精明消費 07:30 2022/11/11

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港航空：日本限時優惠 Visa卡立減100元

香港航空現時每日均有航班飛往東京及大阪。沖繩和札幌航線亦將於 2022 年 11月起復航。透過香港航空香港官方網站購買前往日本目的地的單程或來回機票，即可獲得50元優惠。另外，如果您選擇使用Visa卡作為付款方式，則可享獲價值100元優惠。此限量的優惠代碼可讓票價低至1,969元。

優惠代碼：JPGO50
Visa卡優惠代碼： JPVS100

促銷代碼僅在2022年11月11日之前有效，即今日是最後一日促銷推廣日啦。
旅遊日期：即日起至2022年12月16日 

    點擊圖片放大

詳情可參閲：按此

2.大欖串燒：快閃燒烤放題 4人同行1人免費

快閃無限量燒烤優惠，由即日起至11月30日，逢星期一至四，4人同行食手工串燒放題，其中1位可以免費燒。

地址： 銅鑼灣堅拿道東10號

    點擊圖片放大
    +3
    +2

3.一田：購物優惠日 多款貨品低至1折

一田購物優惠日即將來臨，由11月23日開始，全場多款貨品1折起，YATA-Fans會員繼續搶先開閘，會員獨家優先場現已接受登記。

百貨日期：11月23日至29日
超市日期：11月23日至12月6日
地點: 全線一田百貨、一田超市及特別展場
會員優先場：11月23日 9am-11am
登記日：即日至11月22日
登記網址：按此

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 國泰航空雙11特惠 機票11%折扣 Chateraise免費派焦糖布甸
2022/11/10
國泰航空雙11特惠 機票11%折扣 Chateraise免費派焦糖布甸
今日優惠精選 - 百佳精選貨品 用Deliveroo買半價 恒生信用卡 豐澤購物最低5折
2022/11/09
百佳精選貨品 用Deliveroo買半價 恒生信用卡 豐澤購物最低5折
今日優惠精選 - adidas 7天快閃 全店貨品低至7折 中銀信用卡 百佳簽賬 送高達$80券
2022/11/08
adidas 7天快閃 全店貨品低至7折 中銀信用卡 百佳簽賬 送高達$80券
今日優惠精選 - 大生超市感恩節特惠 低至7折 Elemis會員 32折買聖誕倒數月曆
2022/11/07
大生超市感恩節特惠 低至7折 Elemis會員 32折買聖誕倒數月曆
今日優惠精選 - 嘉禾院線 $70 1張電影票+細爆谷 益成醫療口罩 雙11每盒低至$11
2022/11/04
嘉禾院線 $70 1張電影票+細爆谷 益成醫療口罩 雙11每盒低至$11
美食 燒烤 放題 著數優惠 疫情 一田 超市 機票 產品 經濟

下一篇文章

建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
建行亞洲信用卡簽賬兩大獎賞 享本地高達$2400及海外3%現金回贈
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
【雙11】淘寶雙11 Alipayhk付款優惠 綁定恆生信用卡即減$30
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
今日優惠精選 - 國泰航空雙11特惠 機票11%折扣 Chateraise免費派焦糖布甸
國泰航空雙11特惠 機票11%折扣 Chateraise免費派焦糖布甸
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
【好去處】「Lalamove滋味直送CAR年華」登陸K11　設美食車及抽獎贏iPhone 14 Pro
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
【消費優惠】Lockeroom Dining 身份證優惠 中5個字有5折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款