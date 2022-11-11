香港航空Visa卡買日本機票減$100 快閃燒烤放題 4人同行1人免費

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港航空：日本限時優惠 Visa卡立減100元

香港航空現時每日均有航班飛往東京及大阪。沖繩和札幌航線亦將於 2022 年 11月起復航。透過香港航空香港官方網站購買前往日本目的地的單程或來回機票，即可獲得50元優惠。另外，如果您選擇使用Visa卡作為付款方式，則可享獲價值100元優惠。此限量的優惠代碼可讓票價低至1,969元。

優惠代碼：JPGO50

Visa卡優惠代碼： JPVS100

促銷代碼僅在2022年11月11日之前有效，即今日是最後一日促銷推廣日啦。

旅遊日期：即日起至2022年12月16日

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詳情可參閲：按此

2.大欖串燒：快閃燒烤放題 4人同行1人免費

快閃無限量燒烤優惠，由即日起至11月30日，逢星期一至四，4人同行食手工串燒放題，其中1位可以免費燒。

地址： 銅鑼灣堅拿道東10號

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3.一田：購物優惠日 多款貨品低至1折

一田購物優惠日即將來臨，由11月23日開始，全場多款貨品1折起，YATA-Fans會員繼續搶先開閘，會員獨家優先場現已接受登記。

百貨日期：11月23日至29日

超市日期：11月23日至12月6日

地點: 全線一田百貨、一田超市及特別展場

會員優先場：11月23日 9am-11am

登記日：即日至11月22日

登記網址：按此

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撰文：hket小編

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