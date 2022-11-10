【品味投資】勞力士又加價！歐洲官網價平均加幅4.89%　即睇香港及歐洲官網價有咩分別！

提到勞力士又加價是否被嚇了一跳？不過作為香港的「勞迷」可以別緊張，因為今次勞力士加價只提到調整歐洲市場，未有公布香港的價格。有外媒整合了歐洲勞力士的價格，發現勞力士在今年1月和11月的價格都上升了，整體價格平均上調了4.89%。其中，加幅最厲害的是Oyster Perpetual為5.45%。另外，本網亦為大家比較了歐洲上調價格後與香港官網價的分別，一齊了解邊個地區的勞力士最抵入手啦！

Oyster Perpetual款式加幅達5.45%

外媒Watchanalytics日前整合了勞力士腕錶不同款式在今年1月和11月的官網價格變化，發現有11款勞力士腕錶價格均有上調。Watchanalytics指出，這次是勞力士繼2022年1月後，第二次加價，1月時的平均加幅為3.5%，而是次11月上調的所有款式大約是4.38%和5.45%之間。

是次加價的勞力士腕錶款式分別有Oyster Perpetual、Explorer、DayDate、Submariner、Daytona、GMT-Master II等。其中Oyster Perpetual款式，型號為126000的腕錶加幅最厲害達5.45%，數據顯示其價格由今年1月的5,500歐元（約43,374港元）上調至今年11月的5,800歐元（約45,740港元）。比較香港官網現時的價格，此款式及型號的價格為45,100港元，亦即代表歐洲的官網價比香港的還耍高。

Datejust款式加價5.24%

其次，加價幅度第二高的是Datejust款式型號為126334腕錶達5.24%，Watchanalytics顯示，今年1月歐洲價格為9,550歐元（約75,314港元）至今年11月則上調至10,050歐元（約79,257港元）。同樣以香港的官網作比較，香港官網價為77,900，此款式及型號的歐洲價格仍是比香港高。

而加幅第三高的是Milgauss款式，型號為116400GV腕錶，達5.14%。數據顯示，今年1月歐洲價格為8,750歐元（約69,005港元）至今年11月則上調至9,200歐元（約72,553港元）。對比香港官網價顯示為71,300港元，即此款的價格同樣是比歐洲價格便宜。

更多勞力士款式及型號的香港及歐洲價格，可參閱以下圖片。

■即比較香港及歐洲勞力士官網價■

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

想知道更多品味投資最新形勢，即睇品味投資懶人包！

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經