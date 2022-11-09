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時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚

博客 18:29 2022/11/09

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當然此一一非光棍節（Single's Day）的11，這個一一代表着GIORGIO ARMANI的總部，位於意大利米蘭Borgonuovo 大街11號的基地，也是與Parmigiani 首次聯乘的「GIORGIO ARMANI 11」系列名稱，並放大錶面阿拉伯數字11時刻度，跟系列名字互相呼應。

GIORGIO ARMANI 11系列腕錶：錶徑39.3毫米，玫瑰金錶殼，灰色錶面，搭載Parmigiani 047型自動上鏈機芯，動力儲存46小時，藍色鱷魚皮錶帶，防水約30米。（圖片：品牌提供）

錶背用上藍寶石玻璃，限量25枚。（圖片：品牌提供）

GIORGIO ARMANI 11是全新設計，也如常地應用高級時裝設計的精緻，在方形錶殼上的邊角加上柔和圓潤打磨效果；錶面上除了月相顯示，其中間綫元素靈感源自GIORGIO ARMANI外套內標簽的12點徽標；錐形指針，仿如專業裁縫師的縫針和剪刀般的。

GIORGIO ARMANI 11系列腕錶：錶徑39.3毫米，精鋼錶殼，藍色錶面，搭載Parmigiani 047型自動上鏈機芯，動力儲存46小時，藍色鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量50枚。（圖片：品牌提供）

錶背刻上限量編號，精鋼版各限量50枚。（圖片：品牌提供）

此外，系列選用3種不同材質，並配搭出5種不同款式，包括精鋼材質配灰／藍色錶面（各限量50枚）、玫瑰金材質配搭象牙色／灰色錶面（限量35枚和25枚）和黃金材質配上黑色錶盤（限量40枚），錶帶則用上鱷魚皮等，全都是時裝巨人的意式尊貴美學格局。

黃金版限量40枚。（圖片：品牌提供）

玫瑰金版亦有配搭象牙色錶面，適合高貴型格女士。（圖片：品牌提供）

據聞是次聯乘項目是由Parmigiani 前任CEO Davide Traxle在任時一拍即合的搞作，難得新任CEO Guido Terreni沒把計劃擱置，還精益求精製作這200枚腕錶呢！最後一提，此系列將於11月尾於全球指定GIORGIO ARMANI專門店公開發售，大家找相熟售貨員stay tuned吧！

產品查詢：2805 0068
備註：所有產品價格待定

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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