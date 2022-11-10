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【理財個案】持有7隻港股均蝕一大半 包括小米京東 應溝貨或沽貨？

博客 17:15 2022/11/10

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港股的波動表現令不少股民都擔驚受怕，讀者持有7隻港股，但眼看投資組合價值不斷縮水，到應還應不應該持有？還是趁低溝貨？看看龔成是如何回應。

讀者：

香港股票現在跌得厲害，我的股票倉帳面蝕好多，持有以下股票，每隻都蝕一大半︰

信義光能 （00968）

比亞迪電子 （00285）

小米 （01810）

金沙中國 （01928）

京東集團 （09618）

京東健康 （06618）

完美醫療 （01830）

請你指導我下一步點樣，現金數量約有10萬多。我應不應該溝貨？抑或要減持？你曾說過當優質公司大跌，股市大跌是入貨機會，請問現在應買什麼好？我想利用股市大跌，買入股票作長期持有，待大市回升可以賺大錢。

謝謝

龔成：

雖然澳門賭牌事件逐漸明朗化，但仍然存在少少不確定因素，因此，金沙不要持有太過多（只要合適就得）。

信義光能雖然有潛力，但風險度高，同樣只能小注。

比亞迪電子，小米，京東，京東健康，完美醫療，信義光能都是潛力股，其中京東集團和京東健康是同系列，不要持有太多，以免風險過於集中；小米，信義光能的風險相對較高，建議只能小注。

你買咗唔少股票，相信你現時的現金佔組合比例應該不高(現時現金比例維持2-3成會較好)。如果真是這樣，我建議你等一等，到大跌市出現的時候再入貨。

另外，你整體持股都有長線投資價值，但問題是太集中在潛力股(除了1928外)。潛力股不確定性高，而且波動大，建議長遠可以考慮加入「平穩增值股」來平衡組合。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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小米集團－W（01810） 金沙中國有限公司（01928） 財務自由 減持 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 買入 完美醫療（01830） 信義光能（00968） 比亞迪電子（00285）

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