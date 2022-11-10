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補貼只佔暢銷車型10% 2023年取消補貼 料對新能源車影響有限

個人增值 08:00 2022/11/10

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內地有可能在2023年取消對新能源汽車的補貼，但有分析認為對行業的整體影響不大，因為內地新能源車已大部分不依懶補貼。

中信證券研究根據乘聯會披露的數據，統計了2017年至2021年新能源汽車(純電)銷量前10的熱門車型，依據當年補貼政策測算出補貼前後的單車售價情況以及補貼所佔的比例。從測算數據來看，伴隨補貼退場，單車補貼金額從2017年的3.6至4.4萬元人民幣，降低至2021年的1.1至1.8萬元人民幣，補貼在當年暢銷車型售價中的佔比從2017年平均35%左右，降至2021年的平均10%左右。

該行認為，2017年至2021年間政府累計發放新能源汽車補助資金1,275億元人民幣，已確認獲補貼車輛400萬輛。而不依賴補貼的新能源車型佔比逐年增加，2021年這一比例已超50%。

從車企端來看，新能源補貼在車企新能源車收入中佔比逐年下降，2021年佔比在5%-15%之間，中位數約為10%，料這一數據在2022年還將繼續下降。該行認為，補貼的退坡整體上對於車企的利潤影響是客觀存在的，但並非主要因素，對車企影響最大的仍然是其自身的銷量能否達到增長預期。

此外，該行相信車企也會通過適當地提高售價、優化銷售結構等以實現量利之間更好的平衡，龍頭自主車企將憑藉自身的產品定義能力、穩定的供應鏈能力等實現新能源車銷量的快速增長，通過依靠規模效應攤薄成本費用；增強對供應鏈上下游的話語權、降本增效等方式車企可實現更高的利潤彈性，有望抵消補貼退坡帶來的影響。

 

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