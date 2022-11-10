【美股分析】現時是趁低吸納時機？推介5隻美國半導體股票

今年對環球股市來說是艱難的一年，當中，半導體板塊尤其是受到重創，iShares半導體ETF今年來累跌約38%，較標普500指數的約20%跌幅為大。不過，半導體股有3大值得買入的原因︰

你不能很準確地掌握股市的高低點

晶片只會越來越變得無處不在

今年好的與壞的企業股票都被拋售，對於高質素的公司來說，是買入的時機

以下為專家推介的5隻股票。

■5隻美國半導體股推介■

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Analog Devices, Inc. （美：ADI）

這公司專注於電源管理中使用的模擬信號處理芯片和半導體。從汽車和無線基站到5G、工廠機器人和醫療設備的所有領域都有其產品的蹤影。有分析指，其芯片被設計成汽車和工業領域，應用於長周期趨勢，加上客戶群多樣化，為公司提供了盈利的穩定性及可見性。

ASML Holding N.V. （美：ASML）

這公司是進行極紫外（EUV）光刻的光刻設備的主要供應商。其三大客戶為別為英特爾（美：INTC）、三星電子及台積電（美：TSM），均持有ASML的股權，以幫助其EUV開發研究。市場分析指，ASML的估值公平合理，公司預期未來10年將實現11%的複合年收入增長。目前其遠期市盈率（P/E）為14.8，與其5年平均值20.7相比，屬於合理。

Broadcom Inc. （美：AVGO）

公司銷售用於智能手機的射頻濾波器，用於管理各種數據流並濾除干擾。蘋果公司（美：AAPL）是其主要客戶。它還銷售用於網絡交換器、寬頻、企業存儲和無線連接的芯片。公司多樣化的產品綫源於多年來的一系列收購，並將會收購VMware（美：VMW），這有望再次擴大其產品供應。公司在收購行業領導者及售出其非核心業務方面都有不錯的往績。

台積電（美：TSM）

台積電（美：TSM）是全球芯片供應商，它的工廠供應幾乎用於所有設備的芯片。這使它可以在從智能手機和人工智能，到物聯網和雲端的所有領域都有其位置。

台積電也受益於兩個行業趨勢。一是芯片製造商正將無晶圓廠的製造工作外判出去。其次，客戶要求越來越複雜的芯片，而台積電擁有完成這項工作的尖端技術。它的專業知識和規模為它建設了一條護城河。

Texas Instruments Incorporated（美：TXN）

公司最大的終端市場是工業部門，尤其是汽車部門。當對經濟衰退的擔憂熱熾時，接觸這些經濟周期性領域的公司就會受到打擊，因此其現時的股價便宜，股息收益率處於歷史最高水平。

而其最新公布的第三季業績雖指銷售按年增長13%，但卻預期第四季將錄負增長。不過，有分析認為這樣的預期並不算是大問題，因為公司是一間優質芯片製造商，而且亦有大量的訂單積壓。

責任編輯：鄭樂怡

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