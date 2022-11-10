每日值得用1小時做這件事 知名企業家：否則將會100%蝕錢

有「奇妙先生」稱號的加拿大企業家Kevin O'Leary（奥利里）有獨特的每日習慣，這個習慣看起來很簡單，只是每日早上抽一個小時閲讀新聞及其他最新資訊，但其實内含很多學問。

Kevin O'Leary 是一名加拿大商人、企業家及電視名人，他與別人合作創立的SoftKey技術公司在1999年被美泰收購後，讓他一舉成為千萬富翁，同時他還參加了很多加拿大的商業電視節目。



首先，奥利里很早就起床，他每天在5點到5點半醒來之後，會先做運動/健身，然後會花一個小時閲讀新聞。他會從銀行獲取研究資料、閲讀相關文章或收聽廣播來了解全世界的最新資訊和即時事件。他說這對於他在工作中做出決定至關重要，能夠避免犯下要付出高昂代價的錯誤。



奥利里説道，「必須在獲取信息上花時間，如果在沒有獲取任何相關最新消息下，就貿然作出決定，可以說100%會賠錢。」



花時間在閲讀社交媒體上的文章可能聼起來非常容易，但奥利里的閲讀過程是相對嚴格的。他說「保持成功的方法是將自己變成一個好的過濾器，並且能夠分辨事情的真實與虛假。」以下是奥利里讀新聞及最新資訊的方法：

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奥利里還説道，「如果大家都能在早上預留一個小時，通過不同的渠道來獲取消息，並且堅持這樣做，相信生活會變得更高效。但在這個閲讀時間過後，就不要再閲讀任何媒體資訊，如果一天中，總是被這些新聞或社交媒體的資訊佔據太多時間，就會令自己變成一個低效的人。」

責任編輯：梁政琪

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