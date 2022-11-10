  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix劇集】《王冠》第五季重現戴妃最後歲月　90年代威廉哈利凱特齊登場

博客 15:47 2022/11/10

分享：

分享：

Netflix極受歡迎的原創劇《王冠》上架最新一季，重點將是戴安娜王妃與英女王之間的緊張局面。

已故英國女王伊莉莎白二世於今年9月8日駕崩，正在拍攝以她的一生為藍本的《王冠》（The Crown）劇組，為弔念女王並尊重皇室，早前暫停製作第六季。而與上一季相隔兩年，作為Netflix原創劇中獲得極高評價的《王冠》，最新一季於今天上架，將還原90年代至千禧年初10年間的皇室大事件。

劇集《王冠》上映至今，每一季大約橫跨10年，第三季結束的年份為1977年；而第四季登場的主要人物戴卓爾夫人，其首相任期為1979至1990年，故推斷第五季將展示包括英女王稱之為「可怕的一年」的90年代，包括3個子女相繼分居或離婚、溫莎堡大火，以及最為矚目的戴安娜王妃受訪及意外身故。

這季的英女王將由英國演員Imelda Staunton接棒，演繹伊利沙伯二世60歲後的故事。（Netflix劇照）

這一季的英女王飾演者從Olivia Colman轉為Imelda Staunton，預示女王的銀髮時代。相較上兩季的英女王，香港觀眾必然對Imelda Staunton更為熟悉，早前公布演員名單之時，即有大量《哈利波特》迷現身。全因這位新任女王演員曾於《哈利波特》系列電影中飾演恩不利居教授，形象鮮明令人難忘。

年輕版威廉夫婦及哈利登場

不只英女王易角，主要角色在這一季統統換人，包括菲臘親王、戴安娜王妃、查理斯王子及瑪嘉烈公主，更會出現威廉王子及哈利王子，年輕時期的凱特亦會以威廉王子的大學同學身份登場。

《天能》女主角Elizabeth Debicki出演新一季的戴安娜王妃。（Netflix劇照）

從官方早前發布的劇照可見，這一季的劇情主要圍繞英女王與戴安娜王妃之間的緊張局面，當中自然涉及戴妃一連串的著名事件，如1990年她身穿豹紋泳衣與兩個兒子到夏威夷度假；1991年在查理斯王子公開承認有婚外情當天，以一襲黑色性感貼身短裙出席活動，被解讀為她的復仇；還有1995年那次引爆全球關注的BBC獨家專訪等。

這個10年，既是戴安娜王妃與查理斯王子離婚前後最為痛苦的日子，也是盛傳英女王被查理斯王子密謀逼退位的動盪時期。兩位最受關注的皇室女性，同樣經歷着最黑暗的歲月，卻又同時互存心結，一觸即發的緊張感，將會是本季其中一大看點。

英國演員Dominic West飾演本季的查理斯王子，面對白熱化的婚外情醜聞。（Netflix劇照）

重現香港回歸歷史一刻

不少人猜測1997年那場奪去戴安娜王妃性命的車禍會否出現，劇組亦已針對這個疑問公開回應，稱不會拍攝致命意外，而改以意外的影響和反應來表達這宗車禍對皇室以及全球的打擊。

這一季英女王將無可避免地面臨重要人物的離世，諸如珍愛的妹妹瑪嘉烈公主、王母伊莉莎白王太后，但同時也會重現其金婚周年紀念，以及登基50年金禧紀念這兩次重大盛典。素來以高水準還原歷史細節著稱的《王冠》，將如何把30年前的盛事搬上戲劇舞台，同時讓觀眾感受到女王失去至親的哀傷，令人期待。

劇集重現1990年戴安娜王妃帶着威廉王子、哈利王子到夏威夷附近的海島度假。（Netflix劇照）

90年代其中一件關於英國皇室的重要事件，少不了香港回歸。1997年6月30日，查理斯王子代表英女王出席香港主權交接儀式，並上台致辭。雖然Netflix官方未有公布末代港督彭定康是否將有演員飾演，不過可以肯定的是，25年前的那個雨中告別，將會重現在這一季中。作為香港觀眾，自然是不可錯過的一幕。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
2022/09/21
【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
【Netflix劇集】《食人魔達默》改編恐怖殺人事件 「快銀」演變態狂魔劇情受爭議
2022/10/07
【Netflix劇集】《食人魔達默》改編恐怖殺人事件 「快銀」演變態狂魔劇情受爭議
【Netflix電影】《金髮夢露》還原一代性感女神　女角大膽演出被指物化女性
2022/10/08
【Netflix電影】《金髮夢露》還原一代性感女神　女角大膽演出被指物化女性

你可能感興趣

【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
21:00 2022/09/21
【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王
【Netflix劇集】《食人魔達默》改編恐怖殺人事件 「快銀」演變態狂魔劇情受爭議
17:22 2022/10/07
【Netflix劇集】《食人魔達默》改編恐怖殺人事件 「快銀」演變態狂魔劇情受爭議
【Netflix電影】《金髮夢露》還原一代性感女神　女角大膽演出被指物化女性
21:18 2022/10/08
【Netflix電影】《金髮夢露》還原一代性感女神　女角大膽演出被指物化女性

最新專欄文章 更多

時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
2022/11/09
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡
2022/11/09
Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡
【Marvel電影】被譽為Marvel史上最淒美之作　《黑豹2：瓦干達萬歲》 悼念真英雄
2022/11/04
【Marvel電影】被譽為Marvel史上最淒美之作　《黑豹2：瓦干達萬歲》 悼念真英雄
勞斯萊斯首款純電動車Spectre　預計明年尾登場約售800萬
2022/11/04
勞斯萊斯首款純電動車Spectre　預計明年尾登場約售800萬
The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　
2022/11/04
The North Face二度聯乘最潮藝術家KAWS　XX標記必搶項目　
Netflix 英女皇 戴安娜 電視劇 英國

下一篇文章

每10人就有1個患糖尿病 患者可否買醫療保？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

經濟放緩反有利電商　年底兩大節日旺季　PayPal教你簡單3點提高銷售額
經濟放緩反有利電商　年底兩大節日旺季　PayPal教你簡單3點提高銷售額
Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡
Barbour皇家認證+Brompton單車王者　男女裝Wax Jacket一網打盡
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
時裝巨人GIORGIO ARMANI全新11腕錶　 與 Parmigiani合作全球限量200枚
兒童危疾遲啲先買都得？拆解常人3大迷思
兒童危疾遲啲先買都得？拆解常人3大迷思
全球升溫超標 各國應決心減排 可持續金融成大會焦點
全球升溫超標 各國應決心減排 可持續金融成大會焦點
【香港樓市】港版次按危機一觸即發？ 分析情況出現的可能性
【香港樓市】港版次按危機一觸即發？ 分析情況出現的可能性
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款