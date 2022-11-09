中銀信用卡11月精選優惠 淘寳免息分期/永安旅遊低至85折

踏入11月，精選5大中銀信用卡優惠，包括淘寳雙11分期計劃、衛訊簽賬高達500元現金回贈、ParknShop 百佳高達50元現金券及永安旅遊優惠等。

1.淘寳分期計劃

現在用中銀信用卡去淘寶購物都可以分期了，買滿指定金額可獲高達100元立減優惠，雙11當日更可享無上限0%手續費。

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2.衛訊簽賬優惠

憑中銀信用卡/BoC Pay於衛訊門市及eSHOP買滿指定金額可獲高達500元現金回贈。

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3.星期五/六/日百佳入貨優惠

逢星期五、六、日用中銀信用卡 / BoC Pay 去百佳入貨賺盡優惠。

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4.永安旅遊優惠

中銀Visa/Mastercard信用卡客戶於永安旅遊網頁或流動應用程式預訂機票、酒店或

Staycation套票，即可憑推廣碼享低至85折。

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5.foodpanda優惠低至8折

中銀信用卡客戶於foodpanda流動應用程式或www.foodpanda.hk簽賬，憑折扣碼即可享低至8折，無論叫外賣定買生活百貨都可以減。

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