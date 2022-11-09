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【稅貸】ZA Bank提早還款免手續費　年利率最低1.62%

個人增值 12:10 2022/11/09

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臨近年尾，香港打工仔陸續收到稅單，虛擬銀行ZA Bank推出「稅貸第一彈」，提早還款免手續費，協助用戶在加息週期下更輕鬆靈活調配資金。

完成首三期還款　可提早清還餘下貸款

ZA Bank指，用戶需要在2023年1月15日或之前成功申請並提取稅季貸款，完成首三期還款後可選擇隨時提早清還餘下貸款，而無須繳交任何手續費，方便用戶按個人需要和資金狀況彈性安排還款。而在2022年11月30日或之前，用戶憑優惠碼【TAX2022】申請ZA Bank稅季貸款更可享9折優惠，折後實際年利率低至1.62%，此年利率為根據貸款額100萬港元，還款期24個月，月平息為0.070%及使用9折貸款優惠券為例計算。

推「雙11」及「ZA卡數師」優惠

另外，由即日起至2022年11月21日，ZA Bank更推出兩星期限定的雙11快閃稅貸優惠。推廣期內成功申請並提取貸款，即可獲抽獎機會1次，保證有獎，最高可獲價值11,110港元回贈。除上述稅貸優惠以外，信用卡帳單分期計劃「ZA卡數師」亦加推優惠。由現時至11月30日期間，用戶凡成功申請及提取信用卡帳單分期貸款，即有機會獲贈曼谷雙人來回機票或旅遊體驗平台KKday電子禮券。

ZA Bank亦將會推出稅貸第二彈優惠，詳情請密切留意進一步公布，請按此瀏覽網頁。

責任編輯：區祖飛

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