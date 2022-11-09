【保險優惠】Blue儲蓄保險加碼　首年保證派息率最高6%

Blue為慶祝4周年，推出全新儲蓄保險「EasySave智易儲蓄保ES1」（EasySave）。投保EasySave 3年保障期內均可賺取高息回報，首年最少可享5%年利派息率。成功投保EasySave及持有合資格保險產品，更可享高達300元自選電子禮券獎賞。

首年保證派息率至少5%p.a.

凡於「Blue 4周年4重賞」推廣期內成功投保，首年可獲額外限定優惠年利率3.5%，一併投保指定WeCare系列保障更可享年利率0.5%獎賞，連同保證平均派息率1.5%及期滿時0.5%終極獎賞，即首年保證派息率可高達年利率6% 。假設投保人以最高保費$108,000投保（於保單生效日繳交$36,000保費，並於當日再繳交$72,000額外保費）及已成功符合各獎賞資格，預計可獲累計保證利息共$12,276。

入場門檻低

EasySave保費門檻低至每月500元，方便不同人士隨時輕鬆展開儲蓄計劃。

自主度高 隨時儲錢拎錢

投保人可選擇以月繳或年繳方式繳交保費；亦可因應需要，隨時繳交額外保費及提取戶口價值，並無額外收費，靈活自主。

一機在手 智能化管理保單

網上投保成為大趨勢，投保人可隨時透過BlueHK手機APP管理保單、繳交額外保費及提取戶口價值，更可查閱保單詳情、繳費記錄及獎賞詳情，過程簡單快捷。一App在手，輕鬆處理各種需要。

責任編輯：鄭樂怡

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