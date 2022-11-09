經濟放緩反有利電商　年底兩大節日旺季　PayPal教你簡單3點提高銷售額

年底的節日購物旺季即將開鑼，「雙十一」、「黑色星期五」（Black Friday）等熱門節日旺季，以至感恩節和聖誕節等傳統重點節日，都是消費者消費的時間。對於大部分商家而言，就是一年一度衝銷量的黃金良機。然而今年全球經濟環境充滿挑戰，商家必須及早制定營銷策略，搶佔商機。

在全球通脹升溫下，分析預期美國節日期間整體銷售增長將放緩。但對電商而言，可能反而帶來更大商機。在經濟陰霾下，消費者變得更謹慎消費，對價格更敏感，因此部份人會轉向網上購物，期望以更划算的價格入手心頭好。以美國為例，分析師預測電商行業今年增長將達13%至14%，比去年8.4%的增長幅度大大提升。

同時，亞太區亦有越來越多消費者選擇於年尾購物季時在網上購物。Google今年初發布的一項調查發現58%的印度及中國消費者選擇上網購買他們所需的商品。

隨著更多消費者轉向網購，以下三個建議有助商家在即將來臨的銷售旺季提高銷售額。

一、提供獨特且個人化的購物體驗

節日購物旺季充滿商機，同時競爭激烈。商家要從中脫穎而出，首要考慮如何為消費者提供獨特的購物體驗。根據PayPal 2022無國界商務報告，46%的受訪者表示傾向光顧提供虛擬或數碼體驗的網商。若商家能配合節慶和特殊節日提供新穎的購物體驗，能使他們更容易在眾多競爭對手中突圍而出。YouTube於去年節日購物旺季，成功舉辦了為期一周的購物直播，反映了數碼互動購物體驗擁有巨大潛力。

提供個人化的購物體驗亦有助商家吸引消費者，推動銷售增長。接近一半受訪者表示會傾向再度光顧為他們提供個人化購物體驗的品牌。通過使用一些節日特定的關鍵詞優化商品描述，或為節日創建特定的登陸頁面，都有助增加網站流量，提高搜索排名，以及有助推高銷售量。

二、以順暢及靈活的購物體驗提升轉化率

對消費者而言，要在年底短時間內為不同親友選購心水禮物可能壓力很大，如果在購物過程中遇到任何不稱心的體驗，消費者隨時可能會放棄交易。事實上，12月是全年「棄車率」最高的月份。

有報告指五分一的消費者表示曾因冗長的付款流程，於最後階段放棄購物，可見優化付款流程是有效提升銷售量的方法之一。為確保付款流程順暢，商家可刪除不必要填寫的資料、減少過程中需要點擊的次數，以及允許消費者以訪客身份結帳。

為了進一步減少付款流程中有機會遇到的阻礙，商家可以考慮提供更多的支付方式供消費者選擇。51%受訪者表示更喜歡光顧提供多樣化付款選項的商家，可見多樣化支付方式能有助提高交易轉化率。

三、提供安心的購物旅程

節日購物旺季期間網上交易活躍，對不法之徒來說正正是進行詐騙的最佳時機。於2021年的節日前夕，與購物消費相關的惡意網站就增加了178%。

提供一個安全可靠的支付體驗有助商家獲得消費者的信任，同時能為商家提高授權率及減少損失。迎接購物旺季的同時，商家可加強網站安全性能，以確保能迅速偵測任何可疑活動，如過高的訂單金額、大量的賬戶創建及自動生成的電子郵件地址等。與具有防欺詐技術的第三方支付平台合作，能進一步擴展和簡化監控流程，讓商家在這個黃金時期能夠專注提高銷售額。

年尾節日購物旺季將至，商家要做好充分準備，儘快制定相應策略，藉此機會提升銷售額，同時保護品牌聲譽。下載PayPal節日銷售指南以探索更多有用策略，為業務裝備就緒，創出節日銷售佳績。

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