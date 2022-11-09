全球升溫超標 各國應決心減排 可持續金融成大會焦點

第二十七屆聯合國氣候變化大會（COP27）將於11月6日至18日在埃及舉行，屆時198個國家的代表將濟濟一堂，討論如何應對環球氣候變化。



第一次的聯合國氣候變化大會乃於1995年在德國柏林舉行。到了1997年，大會表決通過《京都議定書》，所有締約成員國承認全球暖化，並開始計劃減少溫室氣體排放。2015年大會進一步通過《巴黎協定》，正式確立了一個極具意義的目標，就是以工業時代為基準值，把全球升溫限制在攝氏2度以下，最好是能控制在1.5度以下。在198個締約國中，有194個國家均已批准通過《巴黎協定》，只有伊朗、利比亞、也門和厄利垂亞除外。



儘管各國作出了這些承諾，然而外界預計，按照目前的進度，全球氣溫仍將上升2.4度，即超過當初定下的水平，而且目前的碳排放水平更已回復至（甚或高於）疫情大流行之前的水平。



「我們正關上升溫2度的大門」

難怪早前聯合國秘書長古特雷斯表示，當前各國的做法，使我們正在「關上」升溫2度的大門，更遑論1.5度了。



上次的COP26大會中，各國提出了《格拉斯哥氣候公約》，到了今年，大會的討論重點有數點，包括發達國家承諾向發展中國家每年提供1000億美元的氣候融資交付計劃；各國也須重新審視和加強現有的減排計劃是否符合《巴黎協定》的溫度限制目標，並逐步減少對煤炭和化石燃料的補貼。



另外，COP27也會審視各國減排承諾的落實情況，即「國家自主貢獻」。舉例說，中國的「國家自主貢獻」是於2030年達到碳排放峰值、並於2060年實現碳中和。



然而，全球各地目前正面對嚴峻的挑戰，包括通脹居高不下、商品能源價格大幅上漲，甚至是戰爭威脅等，各國可能忙於應付這些挑戰而忽略了氣候變化。因此，我們有必要下定決心，共同努力以緩解氣候暖化的問題。



金融界可出一分力 提供可持續投資產品

今屆大會的討論重點之一，相信是可持續金融，例如怎樣增加應對氣候行動的資金和渠道，以確保其可信力和潛力。這是一個相當現實的問題──如果我們希望改變現行的經濟和社會模式，從以減緩和適應氣候變化的話，那麼我們便需要善用龐大的財政資源。



第二十六屆聯合國氣候變化大會（COP26）推出的「格拉斯哥淨零金融聯盟」（GFANZ），便以推動金融業的淨零倡議為宗旨，希望能促進金融業界的減排決心，以支持《巴黎協定》的溫度目標，以及利用各種技術協調及措施來實現淨零未來。



身為業界的一份子，資產管理公司可以出一分力，參與成為「淨零碳排放資產管理公司倡議」的簽署方，並設定公司的減排目標。此外，資產管理公司也可以向投資者提供各類可持續投資產品，為氣候行動作出貢獻。

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

＝＝＝＝＝

把握ESG機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App