CitiBank推Global Wallet外幣簽帳獎賞　高達2%現金回贈

各地的旅遊限制及回港隔離措施逐步放寬，刺激了外幣交易的數量，花旗銀行由即日起至2022年12月31日，客戶使用Citibank Global Wallet作外幣簽帳可享高達2%現金回贈。

澳元及加元交易數量大增

花旗銀行指，「0+3」措施放寬的首4個星期，即於9月23日至10月20日期間，多種外幣的交易均有上升，兌換澳元交易宗數較去年同期急升逾3倍，按月亦上升逾4成。加元交易宗數則按年升逾2.7倍。日圓交易按年增加逾1.8倍，按月亦上升逾6成。此外，在此期間網上銀行及Citi Mobile App的外匯交易平台日均客戶瀏覽量，亦按年上升約2成，可見客戶最近對兌換外幣更感興趣。

有見及此，由即日起至2022年12月31日，花旗銀行客戶於Citi Mobile App登記Get More「Citibank Global Wallet簽帳2%現金回贈」，並以Citibank Global Wallet於海外商戶或網站以外幣簽帳，可享高達2%現金回贈，推廣期內最高可獲200港元簽帳回贈，詳情可按此瀏覽。此外，於推廣期內用Citibank Mastercard 扣賬卡以Citibank Global Wallet於Amazon.com(US)網購簽帳滿75美元，輸入優惠碼「CITIMC15」可即時扣減15美元。詳情可按此瀏覽。

Citibank的Global Wallet是讓客戶於海外或網上進行外幣消費或於海外櫃員機提款時，可選擇使用扣帳卡從11種外幣戶口中直接以相應貨幣扣數，方便以一早用心水價準備好的外幣結賬，有關功能不設手續費。該行上月更推出全港首創的「自動外幣增值」新功能，讓客戶即使簽賬或提款時遇上外幣戶口結餘不足，亦可順利完成該項交易。

責任編輯：區祖飛

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