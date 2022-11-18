4大銀行定期邊間好？滙豐最高4.3厘 發鈔行最高 中銀渣打4.1厘 與HSBC One看齊（11月18日更新）

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大型銀行的定期存款年利率沒有中小型銀行那麼高，不過在滙豐、恒生、中銀及渣打4大銀行做定期，有以下兩大好處︰
以下是4大銀行港元及美元定期存款大比併︰
4大銀行定期存款大比併
12個月全部有4.1厘
暫時3大發鈔行都有提供12個月定期存款優惠，滙豐本周加息後升至最高，尚玉及卓越理財客戶有4.3厘，HSBC One客戶亦有4.1厘。而最新中銀香港也加至4.1厘，與渣打一樣，恒生最新亦推出12個月4.1厘的港元定期存款優惠，留意渣打、中銀及恒生都不需要高端理財客戶，因此它們的4.1厘是與HSBC One看齊。
6個月最高為恒生4.5厘
恒生銀行則主攻6個月及3個月存期，6個月港元定期最高4.5厘，但需為特選客戶，並於網上開立。若是一般個人客戶於網上開立，則為4.05厘。
本周滙豐加息後，尚玉及卓越理財客戶有4.1厘，是發鈔行之中最高。HSBC One客戶有3.9厘，中銀亦同樣加至3.9厘，而渣打為3.8厘。
3個月最高為恒生3.95厘
恒生特選客戶優惠沒有設3個月港元定期，而一般客戶於網上開立3個月存期，本周加至3.95厘。滙豐加息後有3.9厘，HSBC One客戶3.7厘，中銀也隨即加至3.7厘，與HSBC One看齊。渣打則未見有提供3個月存期的優惠。
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欄名 : 存款收息