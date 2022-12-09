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4大銀行定期邊間好？滙豐加至4.6厘 發鈔行最高 恒生5厘破頂 冠絕4大行（12月9日更新）

收息攻略 11:45 2022/12/09

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大型銀行的定期存款年利率沒有中小型銀行那麼高，不過在滙豐、恒生、中銀及渣打4大銀行做定期，有以下兩大好處︰

  • 第一是門檻低，它們的港元定期入場費全都是1萬元，然而普通戶口（非高端理財戶）的年利率也有4厘，與其他銀行相近。
  • 年輕人第一個銀行戶口，不外乎是這4家銀行，雖說現時有FPS轉賬方便得多，但若果不想怕麻煩要開新戶口或轉新資金到其他銀行，留在4大銀行做定期比較方便。

以下是4大銀行港元及美元定期存款大比併︰

4大銀行定期存款大比併（港元）

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4大銀行定期存款大比併（美元）

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滙豐大加3個月、1個月及1星期年息  搶短期資金

年關將至，滙豐本周大舉加存息，但集中在短存期的年利率。最新12月9日把3個月存期加至4.6厘，加幅達0.7厘。HSBC One客戶亦有4.4厘，加幅同樣有0.7厘。但上述調整只限港元定期存款，美元未見有變動。

而在本周初，滙豐也把1個月及1星期存期的年利率，分別加至4厘及10厘，港元及美元均適用。

3個月最高為恒生4.8厘

恒生特選客戶也新設3個月存期優惠，達4.8厘，需為新資金。4.8厘拋離了3大發鈔行。

而一般客戶以新資金於網上開立3個月存期，最新加至4.29厘。滙豐尚玉及卓越理財客戶目前有4.6厘，HSBC One客戶4.4厘，中銀則為3.7厘，渣打則未見有提供3個月存期的優惠。

恒生最高5厘

恒生銀行最新把特選客戶的6個月存期加至5厘，需為新資金。5厘非但是4大銀行最高，也是此存期的全城最高。若是一般個人客戶以新資金於網上開立，6個月也有4.39厘，同樣高於3間發鈔行。

令人意外的是，本月續期優惠也有最高5厘，而以往恒生的續期優惠往往較新資金開立的低息一點。

恒生的特選客戶會收到相關的宣傳，除另有註明外，優惠不適用於公司戶口客戶。需注意，恒生個人e-Banking及恒生個人Mobile App的交易時段為星期一至五上午8時至下午7時55分及星期六上午8時至下午4時55分。需於上述時段內開立才能有5厘高息優惠。

發鈔行的6個月存期方面，滙豐最新在12月9日加息後，尚玉及卓越理財客戶有4.3厘，是發鈔行之中最高。HSBC One客戶有4.1厘，中銀及渣打分別為3.9厘及3.8厘。

12個月全部有4厘以上

暫時4大銀行都有提供12個月定期存款優惠，滙豐尚玉及卓越理財客戶有4.3厘，HSBC One客戶亦有4.1厘。而最新恒生亦加至4.3厘，一般客戶開立便可；中銀香港早前也加至4.1厘，與渣打一樣。留意渣打、中銀及恒生都不需要高端理財客戶。

 

本文最後更新日期︰2022年12月9日

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