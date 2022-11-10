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4大銀行定期邊間好？渣打4.1厘港元定期 追平滙豐 6個月最高4.5厘

收息攻略 10:29 2022/11/10

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本周定期存款競爭仍然激烈，雖然沒有像上個月凌厲（幾乎每間銀行都有調整），但今個星期看到大型銀行追上來，最新有渣打也把12個月港元定期加至4.1厘，與滙豐看齊，美元定期則沒有變動。而渣打調整後，3大發鈔行的6個月港元定期，也一致地在3.8厘水平。以下是4大銀行定期存款大比併。

4大銀行定期存款大比併

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12個月全部有4厘

暫時3大發鈔行都有提供12個月定期存款優惠，本周滙豐後，3大銀行都已全部升至4厘水平，暫時滙豐及渣打都有4.1厘，中銀香港則為4厘，恒生未見有12個月定期優惠。

6個月最高為恒生4.5厘

恒生銀行則主攻6個月及3個月存期，6個月港元定期最高4.5厘，但需為特選客戶，並於網上開立。若是一般個人客戶於網上開立，則為4.05厘，也比3大發鈔行高。而本周滙豐加息後，3大發鈔行的6個月港元定期，全都是3.8厘。

3個月最高為恒生3.75厘

恒生特選客戶優惠沒有設3個月港元定期，而一般客戶於網上開立3個月存期，則有3.75厘。而中銀及滙豐暫時分別有3.6厘及3.5厘。

 

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欄名 : 存款收息

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